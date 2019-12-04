อ่านเพิ่มเติม

สวอป และการหักค่าธรรมเนียม

การลงทุนบนบัญชีประเภทพื้นฐานหรือบัญชีมาตรฐานไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการลงทุนถูกคิดรวมกับเสปรดเรียบร้อยแล้ว 

  • การลงทุนบนบัญชีประเภทโปร มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับสกุลเงินหลักของบัญชีที่ใช้ในการลงทุน 

  • จากที่คุณลงทุนบนหลักประกัน การลงทุนของคุณถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย ซึ่งเป็นไปตามการขนาด และจำนวนการลงทุนของคุณ

  • ดอกเบี้ยคือค่าใช้จ่ายในการย้ายบัญชีคำสั่งของวันนี้ไปยังวันถัดไป  อัตราค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปตามตลาดที่คุณกำลังลงทุน ในบางเหตุการณ์เมื่อลงทุนกับสกุลเงิน บัญชีของคุณอาจจะถูกหักดอกเบี้ยเพื่อเป็นการเชื่อบัญชี

  • ที่  XTB คุณสามารถเพิ่มยอดฝากในบัญชีของคุณได้โดยใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต โดยฝากเงินในสกุล GBP หรือ EUR โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เงินทุนที่ถูกฝากผ่าน  Paypal Paysafe Neteller ในสกุลเงินอื่นๆ อาจจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อย 

  • หนึ่งในเป้าหมายหลักของ XTB คือการเป็นโบรกเกอร์ที่มีความโปร่งใสในตลาดการลงทุน และมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเราในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์กับการลงทุนก่อนที่คุณจะเริ่มการลงทุน

อะไรคือค่าใช้จ่ายในการลงทุน?

มีปัจจัยหลักอยู่ 3 ปัจจัยที่คุณต้องนำไปพิจารณาเมื่อต้องประเมินค่าใช้จ่ายในการลงทุน: 

1. สเปรด

สเปรดของมูลค่าระหว่างราคาตอนซื้อและราคาตอนขาย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการเริ่มต้นกิจกรรมทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณต้องการที่จะลงทุน  GBP/USD และราคาซื้อและราคาขายในเวลานั้นอยู่ที่ 1.2976 - 1.2977 ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายคือ 0.0001 ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ 1 จุด ดังนั้นค่าใช้จ่ายรวมของสเปรดในการลงทุนนี้คือ 1 จุด

2. ดอกเบี้ย / สวอป

หากคุณตัดสินใจที่จะถือบัญชีข้ามคืน คุณอาจจะต้องเสียค่าดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับตลาดที่คุณลงทุนและชนิดของคำสั่งว่าเป็นคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ค่าดอกเบี้ยเป็นค่าใช้จ่ายในการย้ายกิจกรรมทางการเงินจากวันหนึ่งไปยังวันถัดไป 

3. ค่าธรรมเนียม

ที่ XTB เรามีให้บริการเปิดบัญชีถึง 3 ประเภท ได้แก่ บัญชีพื้นฐาน บัญชีมาตรฐาน และบัญชีโปร 

สำหรับบัญชีพื้นฐานและบัญชีมาตรฐาน ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บจากผลการดำเนินการ (ดุล) ที่มาจากการลงทุนเท่านั้น สำหรับหลักทรัพย์ลักษณะอื่นๆ เช่น ฟอเร็กซ์ ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมถูกคิดรวมกับสเปรดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

อย่างไรก็ตามบัญชีโปรของเราซึ่งดำเนินการภายใต้กลไกการเปลี่ยนแปลงของตลาด ดังนั้นบัญชีของคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมในการเปิดบัญชีคำสั่ง หรือ ปิดบัญชีคำสั่งในการลงทุน ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนไปตามสกุลเงินหลักของบัญชีของคุณ

4. ค่าธรรมเนียมในการฝากเงินและการถอนเงิน

ที่ XTB การฝากและการถอนเงินทุนจากบัญชีของคุณมีหลายวิธีด้วยกัน บางวิธีไม่เสียค่าใช้จ่าย ในขณะที่วิธีอื่นๆ อาจจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อย 

การฝากเงินทุน

การฝากเงินโดยวิธีการโอนผ่านธนาคารเป็นวิธีการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในขณะที่การฝากเงินโดยใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากเงินสกุล GBP และ EUR เท่านั้น 

หากคุณต้องการฝากเงินด่วนที่สุด คุณสามารถทำได้โดยการโอนเงินผ่าน E-wallet ซึ่งพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ แต่วิธีการนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียม ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้โอนเงิน โดยอัตราค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 2% ของยอดเงินที่ต้องการฝาก 

การถอนเงิน

การถอนเงินส่วนใหญ่จะไม่เสียค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตามการถอนเงินในจำนวนต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อย

