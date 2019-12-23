Cable ในฟอร์เร็กซ์คืออะไร?

- คำว่า “Cable” (เคเบิล) เป็นชื่อเล่นยอดนิยมที่ใช้เรียกคู่สกุลเงิน GBP/USD
- ชื่อเรียกนี้มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เมื่อการทำธุรกรรมระหว่างปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษและดอลลาร์สหรัฐ เริ่มถ่ายทอดข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนผ่านสายเคเบิลใต้มหาสมุทรแอตแลนติก
- คู่สกุลเงิน GBPUSD ถือเป็นหนึ่งในคู่สกุลเงินหลัก โดย GBP หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า สเตอร์ลิง เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
เงินปอนด์ (GBP) เป็นสกุลเงินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงหมุนเวียนใช้งานอยู่ และเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก GBP/USD เป็นหนึ่งในคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุด จึงทำให้ฉายา “Cable” มักถูกใช้ในบริษัทการเงิน ห้องซื้อขาย และในหมู่นักข่าวการเงิน
คำว่า “Cable” มีมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1800 ในเวลานั้น อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐและปอนด์สเตอร์ลิงถูกซิงโครไนซ์ผ่านสายเคเบิลโทรเลขที่วางอยู่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งเป็นมหาสมุทรขนาดใหญ่ระหว่างสองประเทศ
Cable หรืออัตราแลกเปลี่ยนของคู่ GBP/USD มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างใกล้ชิดกับคู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่าง EUR/USD นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเทรดเดอร์จำนวนมากจึงไม่ทำการซื้อขายทั้งสองตลาดนี้พร้อมกัน เพราะมีความเป็นไปได้สูงที่ทั้งสองคู่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
ในตัวอย่างด้านบน คุณจะเห็นกราฟของ GBP/USD (แท่งสีแดงและสีเขียว) และตลาด EUR/USD (แท่งสีน้ำเงินและสีขาว) ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา คู่สกุลเงินทั้งสองมีทิศทางการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกัน (ที่มา: xStation5)
ข้อมูลที่นำเสนอนั้นอ้างอิงถึงข้อมูลผลการดำเนินที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลการดำเนินในอนาคต
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง