อ่านเพิ่มเติม

สเปรดคืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง:
fundamental analysis
เวลาอ่าน: 1 นาที

สเปรดคือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ (ขาน) และราคาขาย (เคาะ) ของตราสารสินค้า

  • สเปรดคือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ (ขาน) และราคาขาย (เคาะ) ของตราสารสินค้า

  • สเปรดเป็นหนึ่งในราคาหลักของการลงทุน

  • ยิ่งสเปรดแน่น (เล็ก) เท่าไหร่, ค่าใช้จ่ายของการลงทุนยิ่งต่ำ

  • เราเสนอทั้งสเปรดแบบ ‘คงที่’ และสเปรด ‘ลอยตัว’ ดังนั้นคุณสามารถตัดสินใจได้เลยว่าบัญชีแบบไหนเหมาะกับรูปแบบการลงทุนและกลยุทธ์ของคุณมากที่สุด

สเปรดของตลาดทางการเงินคือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ (ขาน) ของตราสารสินค้าและราคาขาย (เคาะ) ของตราสารสินค้า เมื่อวางการลงทุนในตลาด,สเปรดยังเป็นค่าใช้จ่ายหลักของสถานะการซื้อขายอีกด้วย ยิ่งสเปรดแน่นเท่าไหร่, ค่าใช้จ่ายของการลงทุนยิ่งต่ำ ในทางตรงกันข้ามยิ่งเปรดกว้างเท่าไหร่, ค่าใช้จ่ายของการลงทุนยิ่งสูง คุณยังสามารถดูสเปรดเสมือนเป็นระยะที่สั้นที่สุดที่ตลาดต้องเคลื่อนไหวไปยังระดับตามที่คุณปรารถนาก่อนที่คุณจะสามารถทำกำไรได้

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าตลาด EURUSD มีราคาซื้อที่ 1.0984 และราคาขายอยู่ที่ 1.0983 ดังนั้นสเปรดจะถูกคำนวณโดยการลบ 1.0983 ออกจาก 1.0984 - ซึ่งทำให้ได้สเปรดรวมทั้งสิ้นที่ 0.0001 หรือ 1 ปิป เมื่อคุณได้วางการลงทุนในตลาด EURUSD และตลาดเคลื่อนไปอย่างน้อย 1 ปิปตามทิศทางที่คุณได้วางการลงทุนไว้ ในตอนนั้นจะเป็นเวลาที่คุณเริ่มสร้างกำไร นี้ยังเป็นเหตุผลว่าเมื่อคุณวางการลงทุนในตอนแรก,คุณจะเริ่มด้วยการขาดทุนเล็กน้อยด้วย

วิธีการทำความเข้าใจค่าใช้จ่ายของสเปรดบน xStation 

ถ้าคุณกำลังใช้งาน MT4,  คุณต้องคำนวณมูลค่าที่เป็นตัวเงินด้วยตัวคุณเอง อย่างไรก็ตามหนึ่งในฟังก์ชั่นของ xStation คือเครื่องคำนวณการลงทุนขึ้นสูงซึ่งแสดงค่าใช้จ่ายของสเปรดทันทีขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกรรม ในตัวอย่างด้านล่าง ธุรกรรมขนาด 1 ลอตบนตลาด EURUSD ด้วยสเปรดที่ 1.1 ปิป ซึ่งให้มูลค่าที่เป็นตัวเงินที่ £8.38 สำหรับสเปรด  

เกี่ยวข้อง บทความ

1 นาที
3 ชนิดของการก่อตัวทางเทคนิคที่พบได้บ่อย

อ่านเพิ่มเติม
1 นาที
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม
1 นาที
ช่วงเวลาในตลาดโลก

อ่านเพิ่มเติม

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม

ฟอเร็ก สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น fundamental analysis CFDs ETFs แพลตฟอร์ม glossary คำแนะนำ Investire become a Trader education investing strategy Sustainability

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก