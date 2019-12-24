สเปรดคืออะไร?

-
สเปรดคือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ (ขาน) และราคาขาย (เคาะ) ของตราสารสินค้า
-
สเปรดเป็นหนึ่งในราคาหลักของการลงทุน
-
ยิ่งสเปรดแน่น (เล็ก) เท่าไหร่, ค่าใช้จ่ายของการลงทุนยิ่งต่ำ
-
เราเสนอทั้งสเปรดแบบ ‘คงที่’ และสเปรด ‘ลอยตัว’ ดังนั้นคุณสามารถตัดสินใจได้เลยว่าบัญชีแบบไหนเหมาะกับรูปแบบการลงทุนและกลยุทธ์ของคุณมากที่สุด
สเปรดของตลาดทางการเงินคือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ (ขาน) ของตราสารสินค้าและราคาขาย (เคาะ) ของตราสารสินค้า เมื่อวางการลงทุนในตลาด,สเปรดยังเป็นค่าใช้จ่ายหลักของสถานะการซื้อขายอีกด้วย ยิ่งสเปรดแน่นเท่าไหร่, ค่าใช้จ่ายของการลงทุนยิ่งต่ำ ในทางตรงกันข้ามยิ่งเปรดกว้างเท่าไหร่, ค่าใช้จ่ายของการลงทุนยิ่งสูง คุณยังสามารถดูสเปรดเสมือนเป็นระยะที่สั้นที่สุดที่ตลาดต้องเคลื่อนไหวไปยังระดับตามที่คุณปรารถนาก่อนที่คุณจะสามารถทำกำไรได้
ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าตลาด EURUSD มีราคาซื้อที่ 1.0984 และราคาขายอยู่ที่ 1.0983 ดังนั้นสเปรดจะถูกคำนวณโดยการลบ 1.0983 ออกจาก 1.0984 - ซึ่งทำให้ได้สเปรดรวมทั้งสิ้นที่ 0.0001 หรือ 1 ปิป เมื่อคุณได้วางการลงทุนในตลาด EURUSD และตลาดเคลื่อนไปอย่างน้อย 1 ปิปตามทิศทางที่คุณได้วางการลงทุนไว้ ในตอนนั้นจะเป็นเวลาที่คุณเริ่มสร้างกำไร นี้ยังเป็นเหตุผลว่าเมื่อคุณวางการลงทุนในตอนแรก,คุณจะเริ่มด้วยการขาดทุนเล็กน้อยด้วย
วิธีการทำความเข้าใจค่าใช้จ่ายของสเปรดบน xStation
ถ้าคุณกำลังใช้งาน MT4, คุณต้องคำนวณมูลค่าที่เป็นตัวเงินด้วยตัวคุณเอง อย่างไรก็ตามหนึ่งในฟังก์ชั่นของ xStation คือเครื่องคำนวณการลงทุนขึ้นสูงซึ่งแสดงค่าใช้จ่ายของสเปรดทันทีขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกรรม ในตัวอย่างด้านล่าง ธุรกรรมขนาด 1 ลอตบนตลาด EURUSD ด้วยสเปรดที่ 1.1 ปิป ซึ่งให้มูลค่าที่เป็นตัวเงินที่ £8.38 สำหรับสเปรด