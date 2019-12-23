อัตราดอกเบี้ยคืออะไร?

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยถูกกำหนดโดยธนาคารกลางหรือรัฐบาล และเป็นเครื่องมือทางนโยบายการเงินที่สำคัญมาก นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยยังเชื่อมโยงอย่างมากกับภาวะเงินเฟ้อและการว่างงาน
ทำไมธนาคารจึงลดอัตราดอกเบี้ย?
ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อต้องการเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ เพิ่มทั้งการลงทุนและการบริโภค ด้วยวิธีนี้ การกู้ยืมจึงน่าสนใจมากขึ้น
ทำไมธนาคารจึงขึ้นอัตราดอกเบี้ย?
ธนาคารยังสามารถเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทำให้การกู้ยืมเงินน่าสนใจน้อยลง ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความสนใจในการลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ เราขอแนะนำให้อ่านบทความนี้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
