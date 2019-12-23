อ่านเพิ่มเติม

อัตราดอกเบี้ยคืออะไร?

อัตราดอกเบี้ยสามารถนิยามได้ว่าเป็นค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับจำนวนเงินที่เรากู้ยืม มีค่าธรรมเนียมสำหรับการยืมเงิน เนื่องจากผู้ยืมเสียโอกาสในการใช้เงินทุนเพื่อนำไปลงทุนต่อ

อัตราดอกเบี้ยถูกกำหนดโดยธนาคารกลางหรือรัฐบาล และเป็นเครื่องมือทางนโยบายการเงินที่สำคัญมาก นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยยังเชื่อมโยงอย่างมากกับภาวะเงินเฟ้อและการว่างงาน

ทำไมธนาคารจึงลดอัตราดอกเบี้ย?

ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อต้องการเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ เพิ่มทั้งการลงทุนและการบริโภค ด้วยวิธีนี้ การกู้ยืมจึงน่าสนใจมากขึ้น

ทำไมธนาคารจึงขึ้นอัตราดอกเบี้ย?

ธนาคารยังสามารถเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทำให้การกู้ยืมเงินน่าสนใจน้อยลง ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความสนใจในการลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ เราขอแนะนำให้อ่านบทความนี้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

 

