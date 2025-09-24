อ่านเพิ่มเติม

กูลสบี จากเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 0.50% 💵 EURUSD เคลื่อนไหวใกล้ 1.18

08:32 24 กันยายน 2025

Austan Goolsbee ผู้ว่าการเฟดชิคาโก แสดงท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นต่อการตัดสินใจดอกเบี้ยของเฟด โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  • ตลาดแรงงานยังคงชะลอตัวในระดับปานกลาง

  • หากเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายได้ อัตราดอกเบี้ยสามารถปรับลดลงบางส่วน

  • ควรระมัดระวัง ไม่ลดดอกเบี้ยเชิงรุกเกินไป

  • ตอนนี้ยังไม่ได้พิจารณาการลดดอกเบี้ย 50 จุดฐาน

  • ระดับดอกเบี้ยที่เป็นกลางต่ำกว่าปัจจุบันประมาณ 100–125 จุดฐาน

  • นโยบายปัจจุบันถือว่ายังตึงตัวเล็กน้อย

  • เฟดไม่ได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายเงินเฟ้อ

  • สถิติแรงงานยังมีเสถียรภาพ ตลาดอยู่ในภาวะการจ้างใหม่ต่ำและการเลิกจ้างต่ำ

EURUSD (กรอบ D1) เคลื่อนไหวใกล้ 1.18

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
 

Source: xStation5

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

26.09.2025
09:46

ข่าวเด่นวันนี้: ความเชื่อมั่นบนวอลล์สตรีทอ่อนตัว 📉 บิทคอยน์ร่วงต่ำกว่า 110,000 ดอลลาร์

ในยุโรป ดัชนีหลักปรับตัวลดลง DAX ร่วงมากกว่า 0.5% ขณะที่ FTSE ของสหราชอาณาจักรลดลงเกือบ 0.4% หุ้นของ H&M ประเทศสวีเดนปรับตัวขึ้นเกือบ 7% หลังรายงานกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น...

 09:44

📉 ราคาช็อกโกแลต (Cocoa) ร่วงเกือบ 2% ต่ำกว่า 7,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางฝนตกในแอฟริกา

ราคาช็อกโกแลตร่วงมากกว่า 40% จากจุดสูงสุดเกือบ 13,000 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2024 ขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่าโซนสำคัญทั้งเชิงจิตวิทยาและเชิงเทคนิคที่ 7,000 ดอลลาร์ต่อตัน การปรับตัวลงเกิดขึ้นจากการคาดการณ์อุปทานที่ดีขึ้นและความต้องการที่อ่อนแรง...

 09:34

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐสูงกว่าคาดการณ์

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐ (เดือนสิงหาคม) อยู่ที่ระดับ 4 ล้านหลัง เทียบกับคาดการณ์ 3.95 ล้านและเดือนก่อนหน้า 4.01 ล้าน (ลดเพียง -0.2% ต่อเดือน เทียบกับคาดการณ์...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก