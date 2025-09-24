กูลสบี จากเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 0.50% 💵 EURUSD เคลื่อนไหวใกล้ 1.18

Austan Goolsbee ผู้ว่าการเฟดชิคาโก แสดงท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นต่อการตัดสินใจดอกเบี้ยของเฟด โดยมีสาระสำคัญดังนี้
ตลาดแรงงานยังคงชะลอตัวในระดับปานกลาง
หากเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายได้ อัตราดอกเบี้ยสามารถปรับลดลงบางส่วน
ควรระมัดระวัง ไม่ลดดอกเบี้ยเชิงรุกเกินไป
ตอนนี้ยังไม่ได้พิจารณาการลดดอกเบี้ย 50 จุดฐาน
ระดับดอกเบี้ยที่เป็นกลางต่ำกว่าปัจจุบันประมาณ 100–125 จุดฐาน
นโยบายปัจจุบันถือว่ายังตึงตัวเล็กน้อย
เฟดไม่ได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายเงินเฟ้อ
สถิติแรงงานยังมีเสถียรภาพ ตลาดอยู่ในภาวะการจ้างใหม่ต่ำและการเลิกจ้างต่ำ
Source: xStation5