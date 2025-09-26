อ่านเพิ่มเติม
USDIDX

USDIDX - ดัชนี

Instrument which price is based on quotations of the contract for index reflecting the value of the United States dollar relative to a basket of foreign currencies.
ตลาดนิยม

ข่าวล่าสุด

ABOUT INSTRUMENT

ซื้อขาย USDIDX CFD

0.012
1%
1:100
-
2:00 am - 11:00 pm
TOP INSTRUMENTS

All indices

เทรดได้ทุกที่ทุกเวลา

ด้วยแอปการเทรด XTB ที่ได้รับรางวัลและใช้งานง่าย

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐสูงกว่าคาดการณ์

26 กันยายน 2025

ข่าวเด่น: ดัชนีเฟดริชมอนด์ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด

24 กันยายน 2025

กูลสบี จากเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 0.50% 💵...

24 กันยายน 2025
เข้าถึง

วิธีการซื้อขาย USDIDX ที่ XTB?

1. เปิดบัญชี

กรอกข้อมูลและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ไม่จำเป็น

2. ฝากเงิน

เลือกวิธีการฝากเงินที่สะดวกจากหนึ่งในช่องทางที่มีอยู่ รวมถึงการชำระเงินทันทีและฟรี

3. เริ่มต้นการเทรด

เลือก CFD สินค้าโภคภัณฑ์ มากกว่า 30 รายการและตราสาร CFD อื่นๆ อีกกว่า 11000 รายการ%

1. ดาวน์โหลดแอป

ดาวน์โหลดแอปได้ฟรี

2. เปิดบัญชี

กรอกข้อมูลและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ไม่จำเป็น

3. ฝากเงินและเทรด

เลือกวิธีการฝากเงินที่สะดวกจากหนึ่งในช่องทางที่มีอยู่ รวมถึงการชำระเงินทันทีและฟรี

ทำไมควรเลือก XTB

ทำไมต้องซื้อขาย CFD ทองคำที่ XTB

แพลตฟอร์มนวัตกรรม

เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเทรดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราที่ได้รับรางวัล เพื่อให้แน่ใจว่าตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ใช้ได้ทั้งเวอร์ชันเดสก์ท็อปและมือถือ

ระเบียบข้อบังคับ

เครือของเราเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานชั้นนำหลายแห่ง เงินทุนของลูกค้า XTB จะถูกเก็บไว้ในบัญชีแยกต่างหาก ซึ่งหมายความว่าจะแยกออกจากเงินขององค์กร

การสนับสนุนลูกค้าด้วยหลากหลายภาษาและมีคุณสมบัติสูง

เจ้าหน้าทีพร้อมให้บริการในภาษาไทยตั้งแต่ 9:00-22:00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ความรู้

สำรวจคลังความรู้ที่ครอบคลุม

ดัชนีตลาดหุ้นคืออะไร

การเทรดดัชนี – ดัชนีตลาดหุ้นคืออะไร?

1 นาที become a Trader

ดัชนีหุ้นคืออะไร สิ่งที่ควรเรียนรู้ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์

1 นาที ดัชนี
Forex คืออะไร

การเทรด Forex คืออะไร?

1 นาที become a Trader
FAQ

คุณมีคำถาม ?

XTB ให้บริการ CFD ดัชนี

ดัชนีและหุ้นไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ดัชนีเป็นตัววัดทางสถิติของการเปลี่ยนแปลงในพอร์ตของหุ้น ไม่ใช่ตัวมันเองเป็นหุ้น แต่เป็นการประกอบขึ้นจากประสิทธิภาพของหุ้นกลุ่มหนึ่ง ในทางกลับกัน หุ้นเป็นหลักทรัพย์ส่วนบุคคลที่แสดงความเป็นเจ้าของในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ไม่มีดัชนีใดที่ "ดีที่สุด" สำหรับการลงทุน ดัชนีที่ดีที่สุดในการเทรดขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุนของคุณ การยอมรับความเสี่ยง และปัจจัยส่วนบุคคลอื่นๆ ดัชนียอดนิยมสำหรับการซื้อขาย ได้แก่ S&P 500, NASDAQ Composite และ Dow Jones Industrial Average

การจัดอันดับดัชนีเป็นเรื่องยาก เนื่องจากดัชนีต่างๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามกลุ่มตลาดประเภทต่างๆ และมีวิธีการที่แตกต่างกัน ดัชนีที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้แก่ S&P 500, NASDAQ Composite, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Nikkei 225

คุณสามารถซื้อขายฟอเร็กซ์และดัชนีได้ แต่ต้องเข้าใจว่าเป็นสองตลาดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ฟอเร็กซ์คือการซื้อขายสกุลเงินในขณะที่ดัชนีแสดงถึงประสิทธิภาพของกลุ่มหุ้น เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าผลิตภัณฑ์ใดจะ "ดีกว่า" เนื่องจากตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ที่จะแลกเปลี่ยนนั้นพิจารณาจากเป้าหมายและการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละราย

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

