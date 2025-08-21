ราคาทองคำปรับขึ้น 0.7% กำลังสร้าง รูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น (Ascending Triangle)

Gold Market Update
ราคาทองคำปรับขึ้นเกือบ 2% วันนี้ กำลังสร้าง รูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น (Ascending Triangle) ซึ่งเป็นสัญญาณของ ความต้องการที่แข็งแกร่งและโอกาสในการต่อเนื่องของแนวโน้ม
ปัจจัยข่าวสำคัญ:
ทรัมป์โพสต์บน Truth Social ว่า สมาชิกเฟด Lisa Cook “ต้องลาออกทันที” → ส่งสัญญาณให้ตลาดว่าความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ กับเฟดยังไม่จบ
ส่งผลให้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า (USDIDX) และเพิ่มความสนใจในสินทรัพย์ปลอดภัย (safe haven)
GOLD (D1 interval):
ชาร์ตรายวันแสดงให้เห็นว่า ทองกำลังสร้าง ascending triangle → เป็นสัญญาณทางเทคนิคสำหรับ ความพยายามต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น
โซนอุปทานสำคัญอยู่ราว $1,430 ต่อออนซ์
ที่มา: xStation5