ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ
การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซึ่งมีกำหนดประกาศเวลา 16:00 น. นอกจากนี้ นักลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์จะจับตาความผันผวนในกลุ่มสินค้าเกษตรช่วงค่ำ หลังจากการเผยแพร่รายงาน WASDE
เหตุการณ์สำคัญ
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
-
12:30 GMT – แคนาดา: ใบอนุญาตก่อสร้าง (+4% คาดการณ์ เทียบกับ -9% ก่อนหน้า)
-
14:00 GMT – สหรัฐฯ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (มหาวิทยาลัยมิชิแกน, ก.ย.)
• ค่าก่อนหน้า: 58.2 → ล่าสุด: 58
• ความคาดหวัง: 55.9 → คาดการณ์: 56.2
• สภาวะปัจจุบัน: 61.7 → คาดการณ์: 62
• คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปี: 4.8% (ไม่เปลี่ยนแปลง)
• คาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี: 3.5% → คาดการณ์: 3.4%
-
16:00 GMT – USDA WASDE Report (การคาดการณ์อุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตร):
• ข้าวสาลี: 869M (เท่าเดิม)
• ถั่วเหลือง: 291M (เทียบกับ 290M ก่อนหน้า)
• ฝ้าย: 3.8M (เทียบกับ 3.6M ก่อนหน้า)
• ข้าวโพด: 2007.5M (เทียบกับ 2117M ก่อนหน้า)