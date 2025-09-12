ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK)
การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production)
YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%)
MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า 0.5%)
การผลิตภาคอุตสาหกรรมรวม (Industrial Production)
YoY: +0.1% (คาด 1.1%, ก่อนหน้า 0.2%)
MoM: -0.9% (คาด 0%, ก่อนหน้า 0.7%)
ดุลการค้าสินค้า (Goods Trade Balance)
รวม: -22.244 พันล้าน (คาด -21.9 พันล้าน, ก่อนหน้า -22.16 พันล้าน)
นอก EU: -10.158 พันล้าน (ก่อนหน้า -10.783 พันล้าน)
GDP Estimate
YoY: +1.4% (คาด 1.1%, ก่อนหน้า 1.4%)
MoM: 0% (คาด 0%, ก่อนหน้า 0.4%)
3M/3M: +0.2% (คาด 0.2%, ก่อนหน้า 0.3%)
บริการ (Services MoM): +0.1% (คาด 0%, ก่อนหน้า 0.3%)
การก่อสร้าง (Construction Output MoM): +0.2% (คาด -0.2%, ก่อนหน้า 0.3%)
ภาพรวม: GDP ของสหราชอาณาจักรสูงกว่าที่คาดเล็กน้อย แต่ตัวเลขการผลิตและอุตสาหกรรมเดือนต่อเดือนอ่อนแอกว่าที่คาด
เยอรมนี (Germany)
HICP (Final) YoY: +2.1% (คาด 2.1%, ก่อนหน้า 2.1%)
CPI (Final) YoY: +2.2% (คาด 2.2%, ก่อนหน้า 2.2%)
CPI (Final) MoM: +0.1% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า 0.1%)
HICP (Final) MoM: +0.1% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า 0.1%)
ภาพรวม: ตัวเลขเงินเฟ้อเยอรมนียังคงทรงตัวตามคาด ทั้ง YoY และ MoM