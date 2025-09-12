อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

13:14 12 กันยายน 2025

สหราชอาณาจักร (UK)

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production)

    • YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%)

    • MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า 0.5%)

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรมรวม (Industrial Production)

    • YoY: +0.1% (คาด 1.1%, ก่อนหน้า 0.2%)

    • MoM: -0.9% (คาด 0%, ก่อนหน้า 0.7%)

  • ดุลการค้าสินค้า (Goods Trade Balance)

    • รวม: -22.244 พันล้าน (คาด -21.9 พันล้าน, ก่อนหน้า -22.16 พันล้าน)

    • นอก EU: -10.158 พันล้าน (ก่อนหน้า -10.783 พันล้าน)

  • GDP Estimate

    • YoY: +1.4% (คาด 1.1%, ก่อนหน้า 1.4%)

    • MoM: 0% (คาด 0%, ก่อนหน้า 0.4%)

    • 3M/3M: +0.2% (คาด 0.2%, ก่อนหน้า 0.3%)

  • บริการ (Services MoM): +0.1% (คาด 0%, ก่อนหน้า 0.3%)

  • การก่อสร้าง (Construction Output MoM): +0.2% (คาด -0.2%, ก่อนหน้า 0.3%)

ภาพรวม: GDP ของสหราชอาณาจักรสูงกว่าที่คาดเล็กน้อย แต่ตัวเลขการผลิตและอุตสาหกรรมเดือนต่อเดือนอ่อนแอกว่าที่คาด

เยอรมนี (Germany)

  • HICP (Final) YoY: +2.1% (คาด 2.1%, ก่อนหน้า 2.1%)

  • CPI (Final) YoY: +2.2% (คาด 2.2%, ก่อนหน้า 2.2%)

  • CPI (Final) MoM: +0.1% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า 0.1%)

  • HICP (Final) MoM: +0.1% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า 0.1%)

ภาพรวม: ตัวเลขเงินเฟ้อเยอรมนียังคงทรงตัวตามคาด ทั้ง YoY และ MoM

