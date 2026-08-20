🔻 ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง 0.8%

- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ถ่วงน้ำหนักตามการค้าอ่อนค่าลง 0.8% ในวันนี้ ขณะที่ EURUSD กำลังเข้าใกล้ระดับ 1.17 อะไรคือสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งนี้?
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ถ่วงน้ำหนักตามการค้าอ่อนค่าลง 0.8% ในวันนี้ ขณะที่ EURUSD กำลังเข้าใกล้ระดับ 1.17 อะไรคือสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งนี้?
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ถ่วงน้ำหนักตามการค้าอ่อนค่าลง 0.8% ในวันนี้ แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. ขณะที่ EURUSD เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน โดยปรับขึ้น 0.8% และกำลังเข้าใกล้ระดับ 1.17 การอ่อนค่าที่รุนแรงในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดหลังการประชุม Fed เดือน ก.ค. ซึ่งทำให้นักลงทุนลดการเดิมพันต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมาก
อะไรอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวในวันนี้?
ปัจจัยหลักที่ผลักดันการเคลื่อนไหวครั้งนี้คือ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ (U.S. Treasury) ประกาศแผนเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวเป็น 2 เท่า โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนสภาพคล่อง และจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 9 ก.ย. พร้อมมีกำหนดดำเนินการอย่างน้อยจนถึงวันที่ 4 พ.ย.
แม้ในทางเทคนิคแล้วมาตรการดังกล่าว ไม่ถือเป็นการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เนื่องจากเป็นหน้าที่ของ Federal Reserve แต่จากมุมมองของตลาด ผลกระทบมีลักษณะใกล้เคียงกัน การตัดสินใจดังกล่าวหมายความว่าจะมีดอลลาร์เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วส่งผลให้ค่าเงินอ่อนค่าลง
ในมุมมองของเรา เหตุการณ์นี้ยังเพิ่มความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยการขึ้นดอกเบี้ยอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างสมดุล อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่เห็นปฏิกิริยาที่ชัดเจนจากตลาดในประเด็นนี้ เนื่องจากตลาดยังประเมินโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงไว้ ต่ำกว่า 50%
ขณะเดียวกัน เรากำลังเห็น Bond Yields ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญตลอดทั้งเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) โดยเฉพาะพันธบัตรระยะยาว
เราได้อธิบายไว้ในบทวิเคราะห์ US Open วันนี้ว่า เหตุใดสถานการณ์นี้จึงเป็นข่าวดีสำหรับตลาดหุ้น:
- ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในทศวรรษที่สองของศตวรรษที่ 21 Bond Yields อยู่ในระดับต่ำมาโดยตลอด โดยพันธบัตรอายุ 30 ปีให้ผลตอบแทนประมาณ 3% ซึ่งไม่ได้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดหุ้น ปรากฏการณ์นี้ถึงกับมีชื่อเรียกว่า TINA (There Is No Alternative) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนักลงทุนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่า ยังควรรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหุ้นหรือไม่ หากรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นลูกหนี้ที่ปลอดภัยที่สุดในโลก สามารถให้ผลตอบแทนที่แน่นอนถึง 5.3% ต่อปีสำหรับพันธบัตรอายุ 30 ปี
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า Bond Yields ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี โดยสำหรับพันธบัตรอายุ 30 ปี ระดับปัจจุบันอยู่ห่างจากจุดสูงสุดในรอบ 19 ปีไม่ถึง 14 bps
บริบทที่กว้างขึ้น
การตัดสินใจของ U.S. Treasury ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กดดันดอลลาร์ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ดอลลาร์อ่อนค่าลงมากกว่า 3% จากการที่ตลาดปรับคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ Fed อย่างมีนัยสำคัญ
นักลงทุนลดการเดิมพันต่อการขึ้นดอกเบี้ยลงอย่างมาก โดยได้รับอิทธิพลทั้งจากถ้อยแถลงของ ประธาน Fed Kevin Warsh ที่ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นมากนัก และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
การลดลงอย่างไม่คาดคิดของจำนวนตำแหน่งงานใหม่ รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาตามคาดหรืออ่อนตัวกว่าคาดเล็กน้อย ล้วนมีส่วนทำให้ตลาดปรับเปลี่ยนมุมมองพื้นฐาน
ปัจจุบันตลาดมากกว่า 50% คาดว่า Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. เท่านั้น ตลาดดูเหมือนจะเชื่อมากขึ้นว่าข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดช่วยให้คณะกรรมการ Fed มีเวลาในการประเมินผลกระทบของ Energy Shock ที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
อะไรจะเกิดขึ้นต่อ?
ขณะนี้ตลาดกำลังจับตา FOMC Minutes หรือรายงานการหารือจากการประชุม FOMC เดือน ก.ค. ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่เวลา 18:00 น. นักลงทุนจะมองหาเบาะแสว่า Fed มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันต่อไปเป็นระยะเวลานานขึ้นหรือไม่
อีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของดอลลาร์จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า เมื่อมีการประกาศตัวเลข PCE Inflation ในวันที่ 26 ส.ค. แม้จะเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนข้อมูลย้อนหลัง แต่ในอดีตถือเป็นตัวเลขที่ FOMC ให้ความสำคัญในการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน
อย่างไรก็ตาม Kevin Warsh แสดงท่าทีค่อนข้างไม่เชื่อมั่นต่อดัชนีดังกล่าว โดยเรียก Core PCE ว่าเป็น “scientific wild guess”
ประเด็นนี้อาจถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในการประชุม Jackson Hole Symposium วันที่ 27–29 ส.ค. ซึ่งเป็นหนึ่งในสองการประชุมของธนาคารกลางที่สำคัญที่สุดของปี
หลังการประชุม Fed ครั้งล่าสุด ดูเหมือนว่านักลงทุนจะคาดหวังให้ ประธาน Fed Kevin Warsh ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินมากขึ้น ในการประชุมครั้งนี้
Michał Jóźwiak, นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน XTB
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