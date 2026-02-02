อ่านเพิ่มเติม
14:08 · 2 กุมภาพันธ์ 2026

สรุปข่าวเช้า 02.02.2026

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • เปิดสัปดาห์ด้วยแรงขายกดดัน ตลาดเริ่มต้นโทนลบ 📉

🟡 ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)

แรงเทขายกลับมากดดันตลาดอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มโลหะมีค่า

  • Silver -11.3%

  • Gold -7.5%

  • NATGAS -17.1%

  • WTI Oil -6.37%

OPEC+ คงกำลังการผลิตในเดือนมีนาคม และยังไม่ให้แนวทางหลังไตรมาสแรก
ขณะเดียวกัน การไม่มีเหตุการณ์แทรกแซงทางทหารในอิหร่านตามที่บางส่วนของตลาดคาดไว้ ยิ่งลดแรงหนุนราคาพลังงาน

₿ ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี (Crypto)

คริปโทปรับตัวลงตามแรงกดดันจากสินค้าโภคภัณฑ์
Bitcoin ร่วงสู่ระดับประมาณ 75,200 ดอลลาร์

ราคาที่ลดลงทำให้ต้นทุนเฉลี่ยการถือครองคริปโตของบริษัท Strategy สูงกว่าราคาปัจจุบัน
มีความเสี่ยงที่หุ้นกลุ่มคริปโตและ Strategy จะถูกขายหนัก โดยก่อนเปิดตลาดหุ้น Strategy ลดลงแล้ว 9%

📊 ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิก (Equities)

ตลาดส่วนใหญ่เปิดในแดนลบ

  • Nikkei 225 (ญี่ปุ่น) -0.48%

  • Hang Seng (ฮ่องกง) -2.4%

  • Shanghai Composite (จีน) -1.3%

  • ASX 200 (ออสเตรเลีย) -1%

อินเดีย: หุ้นร่วงหลังรัฐบาลประกาศขึ้นภาษีธุรกรรมอนุพันธ์
เกาหลีใต้: ตลาด KOSPI ต้องหยุดซื้อขายชั่วคราว 5 นาที หลังฟิวเจอร์สร่วง 5%

Sentiment ถูกกดดันจาก

  • การปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐฯ

  • PMI จีนอ่อนแอ

  • โลหะมีค่าร่วงแรง

  • Nvidia ชะลอแผนลงทุน 100 พันล้านปอนด์ใน OpenAI กดดันหุ้นเทค

💱 ตลาดค่าเงิน (FX Market)

สกุลเงินที่แข็งค่าที่สุด: เยนญี่ปุ่น และ ดอลลาร์สหรัฐ
อ่อนค่าชัดเจน: ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ ดอลลาร์แคนาดา (ผลกระทบจากโลหะมีค่าร่วง)

อย่างไรก็ตาม เยนอ่อนตัวช่วงแรก หลังนายกฯ Takaichi ระบุว่าเงินเยนอ่อนช่วยภาคส่งออก

🏦 ปัจจัยเศรษฐกิจที่ต้องจับตา

นักลงทุนโฟกัสการประชุม RBA เช้าวันอังคาร
ตลาดคาดว่าจะ “ขึ้นดอกเบี้ย”

PMI ภาคการผลิตออสเตรเลียแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน
เงินเฟ้อ Melbourne Institute +0.2% MoM | 3.6% YoY → หนุนแรงกดดันเงินเฟ้อ

Source: xStation

 

