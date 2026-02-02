สรุปข่าวเช้า 02.02.2026

- เปิดสัปดาห์ด้วยแรงขายกดดัน ตลาดเริ่มต้นโทนลบ 📉
- เปิดสัปดาห์ด้วยแรงขายกดดัน ตลาดเริ่มต้นโทนลบ 📉
🟡 ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
แรงเทขายกลับมากดดันตลาดอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มโลหะมีค่า
-
Silver -11.3%
-
Gold -7.5%
-
NATGAS -17.1%
-
WTI Oil -6.37%
OPEC+ คงกำลังการผลิตในเดือนมีนาคม และยังไม่ให้แนวทางหลังไตรมาสแรก
ขณะเดียวกัน การไม่มีเหตุการณ์แทรกแซงทางทหารในอิหร่านตามที่บางส่วนของตลาดคาดไว้ ยิ่งลดแรงหนุนราคาพลังงาน
₿ ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี (Crypto)
คริปโทปรับตัวลงตามแรงกดดันจากสินค้าโภคภัณฑ์
Bitcoin ร่วงสู่ระดับประมาณ 75,200 ดอลลาร์
ราคาที่ลดลงทำให้ต้นทุนเฉลี่ยการถือครองคริปโตของบริษัท Strategy สูงกว่าราคาปัจจุบัน
มีความเสี่ยงที่หุ้นกลุ่มคริปโตและ Strategy จะถูกขายหนัก โดยก่อนเปิดตลาดหุ้น Strategy ลดลงแล้ว 9%
📊 ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิก (Equities)
ตลาดส่วนใหญ่เปิดในแดนลบ
-
Nikkei 225 (ญี่ปุ่น) -0.48%
-
Hang Seng (ฮ่องกง) -2.4%
-
Shanghai Composite (จีน) -1.3%
-
ASX 200 (ออสเตรเลีย) -1%
อินเดีย: หุ้นร่วงหลังรัฐบาลประกาศขึ้นภาษีธุรกรรมอนุพันธ์
เกาหลีใต้: ตลาด KOSPI ต้องหยุดซื้อขายชั่วคราว 5 นาที หลังฟิวเจอร์สร่วง 5%
Sentiment ถูกกดดันจาก
-
การปิดทำการบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐฯ
-
PMI จีนอ่อนแอ
-
โลหะมีค่าร่วงแรง
-
Nvidia ชะลอแผนลงทุน 100 พันล้านปอนด์ใน OpenAI กดดันหุ้นเทค
💱 ตลาดค่าเงิน (FX Market)
สกุลเงินที่แข็งค่าที่สุด: เยนญี่ปุ่น และ ดอลลาร์สหรัฐ
อ่อนค่าชัดเจน: ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ ดอลลาร์แคนาดา (ผลกระทบจากโลหะมีค่าร่วง)
อย่างไรก็ตาม เยนอ่อนตัวช่วงแรก หลังนายกฯ Takaichi ระบุว่าเงินเยนอ่อนช่วยภาคส่งออก
🏦 ปัจจัยเศรษฐกิจที่ต้องจับตา
นักลงทุนโฟกัสการประชุม RBA เช้าวันอังคาร
ตลาดคาดว่าจะ “ขึ้นดอกเบี้ย”
PMI ภาคการผลิตออสเตรเลียแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน
เงินเฟ้อ Melbourne Institute +0.2% MoM | 3.6% YoY → หนุนแรงกดดันเงินเฟ้อ
Source: xStation
