08:47 · 16 มีนาคม 2026

AUDUSD ปรับตัวลดลงเกือบ 1% 📉

  • ดอลลาร์ออสเตรเลียลบกำไรที่เพิ่งทำได้ก่อนหน้าออกไปทั้งหมด 🔥📉

บรรยากาศความเสี่ยงลดลง (Risk-off), เงินเฟ้อ PCE สหรัฐฯ ที่สูงขึ้น และการใช้จ่ายผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง กำลังหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ 📈

แม้ตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ จะออกมาต่ำกว่าคาด แต่ในช่วงครึ่งหลังของการซื้อขายวันศุกร์ ตลาดเริ่มมองว่า พื้นที่สำหรับการลดดอกเบี้ยของเฟดมีจำกัดมากขึ้น

ปัจจัยเหล่านี้รวมกันทำให้เงินดอลลาร์ได้รับแรงหนุน โดยเฉพาะเมื่อความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินลดลง และตลาดปรับมุมมองต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยใหม่

ดอลลาร์ออสเตรเลีย หลังจากปรับตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้าและอยู่ในระดับค่อนข้างสูง กลับกลายเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดในช่วงล่าสุด แม้ว่าโดยทฤษฎีแล้ว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ควรจะเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนค่าเงินก็ตาม

โดยปกติแล้ว ค่าเงินออสเตรเลียมีความเชื่อมโยงกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity-linked currency) ดังนั้นหากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทรงตัวหรือปรับขึ้น ควรเป็นแรงหนุนต่อค่าเงิน อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าล่าสุดสะท้อนว่าปัจจัยอื่นกำลังมีอิทธิพลมากกว่า เช่น ความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงในตลาดโลก การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ หรือการปรับมุมมองต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ย

ภาพรวมจึงชี้ว่าแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานด้านสินค้าโภคภัณฑ์ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยแรงกดดันจากปัจจัยมหภาคในระยะสั้น

