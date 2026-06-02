ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลขสำคัญตามกำหนดการวันนี้ (02.06.2026)

สัปดาห์เริ่มต้นด้วยข่าวสารเพิ่มเติมจากตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม วันนี้เราเริ่มเห็นการย่อตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานบางส่วนแล้ว
ความสนใจของตลาดในวันนี้อาจกลับมาอยู่ที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค โดยมีตัวเลขสำคัญ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ HICP ของยูโรโซน (17:00 น. ตามเวลาไทย) และรายงาน JOLTS จากตลาดแรงงานสหรัฐฯ (22:00 น. ตามเวลาไทย)
ช่วงการซื้อขายเอเชีย
เกาหลีใต้
- อัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.1% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024
- ส่งผลให้ตลาดมองว่ามีโอกาสมากขึ้นที่ธนาคารกลางเกาหลี (BoK) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 16 กรกฎาคม
- ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 37.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ปัจจัยหลักมาจากการส่งออกที่พุ่งขึ้น 53.2% YoY จากความต้องการในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ออสเตรเลีย
- ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 19.4 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
- สาเหตุหลักมาจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก จากการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานด้าน Data Center
- รัฐบาลประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 5.97%
- พร้อมปรับขึ้นค่าจ้างตามอุตสาหกรรม (Award Wages) อีก 4.75%
- ออสเตรเลียมีระบบ "Awards" มากกว่า 100 ประเภท ซึ่งกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม เช่น โรงแรม ก่อสร้าง และไอที
ปฏิทินเศรษฐกิจ
ยูโรโซน: HICP Inflation (พฤษภาคม)
เวลา: 17:00 น.
คาดการณ์: 3.2%
ครั้งก่อน: 3.0%
โปแลนด์: การประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ย
เวลา: ช่วงบ่าย
คาดการณ์: คงอัตราดอกเบี้ย
สหรัฐอเมริกา: JOLTS Job Openings (เมษายน)
เวลา: 22:00 น.
คาดการณ์: 6.860 ล้านตำแหน่ง
ครั้งก่อน: 6.866 ล้านตำแหน่ง
หุ้นประกาศผลประกอบการวันนี้
- Palo Alto Networks (PANW.US)
- Dollar General (DG.US)
- Victoria's Secret (VSCO.US)
- GitLab (GTLB.US)
- Ulta Beauty (ULTA.US)
3 ตลาดที่ต้องจับตา
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
รายงาน JOLTS ในคืนนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญชุดแรกของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ และอาจส่งผลต่อการคาดการณ์นโยบายดอกเบี้ยของ Fed
ยูโร (EUR)
แม้ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมอาจไม่สร้างความประหลาดใจมากนัก เนื่องจากหลายประเทศในยูโรโซนได้ประกาศตัวเลขออกมาก่อนแล้ว แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยยืนยันการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ ECB ในเดือนมิถุนายน
น้ำมันดิบและ LNG
สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงมีความไม่แน่นอนสูง และข่าวสารที่ออกมายังคงขัดแย้งกันอยู่ ทำให้ตลาดพลังงานมีแนวโน้มเผชิญกับความผันผวนสูงต่อเนื่องอีกหนึ่งวัน
Michał Jóźwiak
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน, XTB
ยุโรปกำลังไล่ตามทัน 🔼 ข้อมูล CPI ยูโรโซนจะเป็นตัวกำหนดการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB หรือไม่?
ตลาดเด่นรายวัน: EURUSD จะไปทางไหนต่อ?(02.06.2026)
GOLD - การกวาดสภาพคล่องก่อนกลับตัวเป็นขาขึ้น?
สรุปข่าวเช้า: ตลาดรับสัญญาณที่ขัดแย้งกัน ก่อนข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญคืนนี้ (02.06.2026)