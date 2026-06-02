  
16:19 · 2 มิถุนายน 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลขสำคัญตามกำหนดการวันนี้ (02.06.2026)

สัปดาห์เริ่มต้นด้วยข่าวสารเพิ่มเติมจากตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม วันนี้เราเริ่มเห็นการย่อตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานบางส่วนแล้ว

ความสนใจของตลาดในวันนี้อาจกลับมาอยู่ที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค โดยมีตัวเลขสำคัญ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ HICP ของยูโรโซน (17:00 น. ตามเวลาไทย) และรายงาน JOLTS จากตลาดแรงงานสหรัฐฯ (22:00 น. ตามเวลาไทย)

ช่วงการซื้อขายเอเชีย

เกาหลีใต้

  • อัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.1% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024
  • ส่งผลให้ตลาดมองว่ามีโอกาสมากขึ้นที่ธนาคารกลางเกาหลี (BoK) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 16 กรกฎาคม
  • ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 37.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • ปัจจัยหลักมาจากการส่งออกที่พุ่งขึ้น 53.2% YoY จากความต้องการในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

ออสเตรเลีย

  • ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 19.4 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • สาเหตุหลักมาจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก จากการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานด้าน Data Center
  • รัฐบาลประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 5.97%
  • พร้อมปรับขึ้นค่าจ้างตามอุตสาหกรรม (Award Wages) อีก 4.75%
  • ออสเตรเลียมีระบบ "Awards" มากกว่า 100 ประเภท ซึ่งกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม เช่น โรงแรม ก่อสร้าง และไอที

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ยูโรโซน: HICP Inflation (พฤษภาคม)

เวลา: 17:00 น.

คาดการณ์: 3.2%

ครั้งก่อน: 3.0%

โปแลนด์: การประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ย

เวลา: ช่วงบ่าย

คาดการณ์: คงอัตราดอกเบี้ย

สหรัฐอเมริกา: JOLTS Job Openings (เมษายน)

เวลา: 22:00 น.

คาดการณ์: 6.860 ล้านตำแหน่ง

ครั้งก่อน: 6.866 ล้านตำแหน่ง

หุ้นประกาศผลประกอบการวันนี้

  • Palo Alto Networks (PANW.US)
  • Dollar General (DG.US)
  • Victoria's Secret (VSCO.US)
  • GitLab (GTLB.US)
  • Ulta Beauty (ULTA.US)

3 ตลาดที่ต้องจับตา

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

รายงาน JOLTS ในคืนนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญชุดแรกของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ และอาจส่งผลต่อการคาดการณ์นโยบายดอกเบี้ยของ Fed

ยูโร (EUR)

แม้ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมอาจไม่สร้างความประหลาดใจมากนัก เนื่องจากหลายประเทศในยูโรโซนได้ประกาศตัวเลขออกมาก่อนแล้ว แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยยืนยันการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ ECB ในเดือนมิถุนายน

น้ำมันดิบและ LNG

สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงมีความไม่แน่นอนสูง และข่าวสารที่ออกมายังคงขัดแย้งกันอยู่ ทำให้ตลาดพลังงานมีแนวโน้มเผชิญกับความผันผวนสูงต่อเนื่องอีกหนึ่งวัน

Michał Jóźwiak
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน, XTB

2 มิถุนายน 2026, 16:51

