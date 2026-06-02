🇺🇸🇮🇷 การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านหยุดชะงัก ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
เมื่อวานนี้ สำนักข่าว Tasnim รายงานว่า การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้ถูกระงับลง โดยอิหร่านระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการประท้วงต่อการที่อิสราเอลยังคงโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โอกาสในการบรรลุข้อตกลงอย่างรวดเร็วระหว่างทั้งสองฝ่ายลดลง และกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดการเงิน
ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปิดลบเมื่อวานนี้
🔴 DAX ของเยอรมนี ลดลง 0.4%
🔴 CAC40 ของฝรั่งเศส ลดลง 0.5%
🔴 FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร ลดลง 0.7%
🔴 SMI ของสวิตเซอร์แลนด์ ร่วงแรงถึง 1.8%
อย่างไรก็ตาม ตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวได้ดีกว่าเล็กน้อย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกต่อการเปิดตลาดยุโรปในวันนี้
🟢 S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.3%
🟢 NASDAQ Composite เพิ่มขึ้น 0.4%
โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและพลังงาน
🌍 ภูมิรัฐศาสตร์
หนึ่งในประเด็นสำคัญของวันจันทร์คือ การระงับการเจรจาที่มีตัวกลางไกล่เกลี่ยระหว่างเตหะรานและวอชิงตัน ซึ่งอิหร่านระบุว่าเป็นการตอบโต้การกระทำของอิสราเอล
ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี Benjamin Netanyahu ยังคงเดินหน้าโจมตีเลบานอน โดยเมื่อวานนี้ได้สั่งการโจมตีทางอากาศในเขตชานเมืองของกรุงเบรุต เมืองหลวงของประเทศ
ด้าน Donald Trump ส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกัน โดยกล่าวทั้งว่า “ข้อตกลงอาจลงนามได้ภายในหนึ่งสัปดาห์” และในอีกด้านหนึ่งก็ระบุว่า “เขาไม่ได้ใส่ใจต่อการเจรจามากนัก”
📈 ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
ดัชนี ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมออกมาที่ 54.0 สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 53.0 และสูงกว่าระดับ 52.7 ในเดือนเมษายน อีกทั้งยังเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022
ในด้านเงินเฟ้อ ดัชนี ISM Prices Paid ปรับลดลงอย่างไม่คาดคิดจาก 84.6 สู่ 82.1 แม้ว่ายังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต
ขณะเดียวกัน
✅ ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ (New Orders) อยู่ที่ 56.8
✅ ดัชนีการจ้างงาน (Employment) อยู่ที่ 48.6
ซึ่งออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้
ข้อมูลสำคัญที่ต้องติดตามในวันนี้ ได้แก่
🕚 อัตราเงินเฟ้อยูโรโซนเดือนพฤษภาคม (11:00 น.)
🕓 รายงานตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายน (16:00 น.)
🌏 ตลาดเอเชีย
บรรยากาศการลงทุนในเอเชียยังคงผสมผสาน
🟢 Hang Seng ของฮ่องกง พุ่งขึ้น 2.3%
นำโดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่
🟢 Tencent +8.9%
🟢 Meituan +8.5%
🟢 BYD +6.5%
🟢 Alibaba +5.9%
ในทางตรงกันข้าม
🔴 NIKKEI 225 ของญี่ปุ่น -0.8%
🔴 KOSPI ของเกาหลีใต้ -0.5%
💱 ตลาดเงิน
จากภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-Off) เงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความแข็งแกร่ง
ในกลุ่มสกุลเงินหลัก มีเพียงเงินปอนด์อังกฤษที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าดอลลาร์ในขณะนี้
ด้านล่างสุดของตารางคือ
🔴 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) -0.9%
ซึ่งกำลังปรับฐานหลังจากแข็งค่าขึ้นอย่างมากในช่วงก่อนหน้า อันเป็นผลจากท่าทีที่เข้มงวดของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ)
สกุลเงินกลุ่มสแกนดิเนเวียซึ่งมีความอ่อนไหวต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาด ก็อ่อนค่าลงราว 0.5% เช่นกัน
สำหรับตลาดเกิดใหม่ เปโซโคลอมเบียโดดเด่นที่สุด โดยแข็งค่ารายวันมากที่สุดในรอบกว่า 15 ปี หลังจาก Abelardo de la Espriella ทำผลงานได้ดีกว่าคาดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรก
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ LNG ปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้ จากความกังวลต่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาปะทุอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม วันนี้เริ่มเห็นแรงขายทำกำไรบางส่วน
🔻 Brent ลดลง 0.8% สู่ระดับประมาณ 94 ดอลลาร์/บาร์เรล
🔻 WTI ลดลง 1.0% สู่ระดับ 91 ดอลลาร์/บาร์เรล
ส่วนก๊าซธรรมชาติ
🔻 Dutch TTF ลดลง 0.2% อยู่ที่ 48 ยูโร/MWh
🔻 NATGAS ลดลง 0.3% อยู่ที่ 3.17 ดอลลาร์/MMBtu
ในทางกลับกัน โลหะมีค่าปรับตัวขึ้น
🟢 ทองคำ +0.9% สู่ 4,525 ดอลลาร์/ออนซ์
🟢 เงิน +2.5% สู่ 76.7 ดอลลาร์/ออนซ์
₿ คริปโทเคอร์เรนซี
สินทรัพย์ดิจิทัลหลักยังคงเผชิญแรงกดดัน
🔴 Bitcoin ลดลง 1.4% อยู่บริเวณ 70,380 ดอลลาร์
🔴 Ethereum ลดลง 0.8% อยู่ที่ 1,987 ดอลลาร์
✍️ Michał Jóźwiak
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน, XTB
