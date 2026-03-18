อ่านเพิ่มเติม
15:19 · 18 มีนาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: วอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นก่อนการตัดสินใจของ Fed

-
-
Open account Download free app

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้เกือบทั้งหมดมุ่งไปที่การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) โดยตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับการอัปเดตประมาณการเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะถ้อยแถลงของ Jerome Powell

ประมาณ 10 ชั่วโมงก่อนการประกาศของ Fed ดัชนีหุ้นยังคงปรับตัวขึ้น

ปฏิทินเศรษฐกิจ

เวลา 07:00 GMT
เงินเฟ้อ HICP ยูโรโซน YoY (ตัวเลขสุดท้าย): คาดการณ์ 1.9% | ก่อนหน้า 1.9%
เงินเฟ้อ HICP MoM: คาดการณ์ 0.7% | ก่อนหน้า -0.6%
Core HICP YoY ยูโรโซน (ตัวเลขสุดท้าย): คาดการณ์ 2.4% | ก่อนหน้า 2.4%

เวลา 09:30 GMT
ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐ (PPI) YoY: คาดการณ์ 3.0% | ก่อนหน้า 2.9%
PPI MoM: คาดการณ์ 0.3% | ก่อนหน้า 0.5%
Core PPI YoY: คาดการณ์ 3.7% | ก่อนหน้า 3.6%
Core PPI MoM: คาดการณ์ 0.3% | ก่อนหน้า 0.8%

เวลา 10:45 GMT
การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา: คาดการณ์ 2.25% | ก่อนหน้า 2.25%
(แถลงข่าวโดย Macklem เวลา 13:30 GMT)

เวลา 11:00 GMT
คำสั่งซื้อภาคโรงงานสหรัฐ MoM: คาดการณ์ 0.1% | ก่อนหน้า -0.7%
คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐ (ปรับปรุง): คาดการณ์ 0.0% | ก่อนหน้า 0.0%

เวลา 23:30 GMT
สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ (EIA): คาดการณ์ -1.5M | ก่อนหน้า 3.824M
สต็อกน้ำมันเบนซิน: คาดการณ์ -2.0M | ก่อนหน้า -3.654M
สต็อก Distillates: คาดการณ์ -1.5M | ก่อนหน้า -1.349M
สต็อกน้ำมันดิบ Cushing: ก่อนหน้า 0.117M

เวลา 17:00 GMT
การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed: คาดการณ์ 3.75% | ก่อนหน้า 3.75%
(แถลงการณ์ FOMC + ประมาณการเศรษฐกิจ)

คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ Fed (ปัจจุบัน): 3.375% | ก่อนหน้า 3.625%
ปีหน้า: 3.125% | ก่อนหน้า 3.375%
อีก 2 ปี: 3.125% | ก่อนหน้า 3.125%
ระยะยาว: 3.125% | ก่อนหน้า 3.0%

เวลา 17:30 GMT
แถลงข่าว FOMC โดย Jerome Powell

 

Source: xStation5

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก