ปฏิทินเศรษฐกิจ: ธนาคารกลางถูกเบนความสนใจโดยความผันผวนของตลาดหุ้น (05.02.2026)

สภาพตลาดวันนี้
ตลาดยังคงถูก แรงขายหุ้นเทคโนโลยีต่อเนื่อง และ แรงกดดันโลหะมีค่า โดยความตึงเครียดอาจเพิ่มขึ้นก่อนการประกาศ ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
ธนาคารกลาง:
อังกฤษ (BoE) ประกาศอัตราดอกเบี้ยเวลา 12:00 GMT
ยุโรป (ECB) ประกาศเวลา 13:15 GMT
คาดว่าทั้งสองธนาคารจะ คงดอกเบี้ย แต่ตลาดจับตา ถ้อยคำประกอบการตัดสินใจ
BoE อาจส่งสัญญาณ พร้อมปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ECB น่าจะยืนยัน ความสมดุลของความเสี่ยง โดยเน้นเงินเฟ้อใกล้เป้าหมายและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป
สหรัฐฯ:
นักลงทุนรอข้อมูลตลาดแรงงานเพิ่มเติม
รายงาน Jobless Claims รายสัปดาห์
JOLTS (ตำแหน่งงานว่าง)
ข้อมูล ADP เมื่อวานอ่อนกว่าคาด (+22,000 ตำแหน่ง) ทำให้ตลาดมองแรงงาน ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ซึ่งอาจกระทบการแข็งค่าของ ดอลลาร์สหรัฐฯ
ผลประกอบการบริษัทสำคัญ:
Amazon, Shell, UniCredit, BNP Paribas, Philip Morris
ทุกเวลาเป็น CET (GMT+1) คัดกรองข้อมูลเฉพาะสหรัฐฯ, อังกฤษ, ยูโรโซน, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยเน้นเหตุการณ์ระดับกลางและสูง ความน่าเชื่อถือ: xStation5
