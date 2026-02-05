อ่านเพิ่มเติม
15:35 · 5 กุมภาพันธ์ 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ธนาคารกลางถูกเบนความสนใจโดยความผันผวนของตลาดหุ้น (05.02.2026)

สภาพตลาดวันนี้

  • ตลาดยังคงถูก แรงขายหุ้นเทคโนโลยีต่อเนื่อง และ แรงกดดันโลหะมีค่า โดยความตึงเครียดอาจเพิ่มขึ้นก่อนการประกาศ ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ

ธนาคารกลาง:

  • อังกฤษ (BoE) ประกาศอัตราดอกเบี้ยเวลา 12:00 GMT

  • ยุโรป (ECB) ประกาศเวลา 13:15 GMT

  • คาดว่าทั้งสองธนาคารจะ คงดอกเบี้ย แต่ตลาดจับตา ถ้อยคำประกอบการตัดสินใจ

    • BoE อาจส่งสัญญาณ พร้อมปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

    • ECB น่าจะยืนยัน ความสมดุลของความเสี่ยง โดยเน้นเงินเฟ้อใกล้เป้าหมายและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป

สหรัฐฯ:

  • นักลงทุนรอข้อมูลตลาดแรงงานเพิ่มเติม

    • รายงาน Jobless Claims รายสัปดาห์

    • JOLTS (ตำแหน่งงานว่าง)

  • ข้อมูล ADP เมื่อวานอ่อนกว่าคาด (+22,000 ตำแหน่ง) ทำให้ตลาดมองแรงงาน ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ซึ่งอาจกระทบการแข็งค่าของ ดอลลาร์สหรัฐฯ

ผลประกอบการบริษัทสำคัญ:

  • Amazon, Shell, UniCredit, BNP Paribas, Philip Morris

 

ทุกเวลาเป็น CET (GMT+1) คัดกรองข้อมูลเฉพาะสหรัฐฯ, อังกฤษ, ยูโรโซน, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยเน้นเหตุการณ์ระดับกลางและสูง ความน่าเชื่อถือ: xStation5

