สรุปข่าวเช้า (06.05.2026)

รัฐบาลของ Donald Trump ส่งสัญญาณผ่อนคลายท่าทีต่ออิหร่านอย่างชัดเจน บ่งชี้ถึงความไม่ต้องการยกระดับความตึงเครียดเพิ่มเติม
Marco Rubio ประกาศยุติปฏิบัติการ Epic Fury ขณะที่ Pete Hegseth ระบุว่าการหยุดยิงยังคงมีผลอยู่ และนายพล Caine กล่าวว่า การโจมตีของอิหร่านยังไม่ถึงระดับที่ต้องกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ ตลาดตีความว่านี่คือสัญญาณของการลดความตึงเครียดอย่างชัดเจน
ทรัมป์ยังได้ “หยุดชั่วคราว” โครงการ Project Freedom ซึ่งเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือเรือที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเจรจาและลดความไม่ไว้วางใจของอิหร่านต่อสหรัฐฯ แม้ว่าการปิดล้อมทางทะเลยังคงอยู่ แต่ภารกิจคุ้มกันเรือถูกระงับชั่วคราว ตลาดมองว่านี่คือการยอมถอยเชิงกลยุทธ์เพื่อปิดดีลข้อตกลง
น้ำมัน
ราคาน้ำมันปรับลดลงวันนี้
- OIL: -1.70% เหลือ 108.50 ดอลลาร์
- OIL.WTI: เหลือ 100.90 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังคงสูง เนื่องจากการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซยังมีผลอยู่
ตลาดหุ้นเอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นแรง จาก sentiment เชิงบวกเรื่องสันติภาพ
- KOSPI เกาหลีใต้ +6%
- ดัชนีจีน +0.60% ถึง +0.90%
- ออสเตรเลีย +0.85%
- ญี่ปุ่น +0.40%
🇺🇸 ตลาดสหรัฐ
US futures ปรับตัวขึ้น โดย Nasdaq ได้แรงหนุนจากผลประกอบการแข็งแกร่งของ AMD
ค่าเงิน
- AUD แตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี
- NZD สูงสุดในรอบ 2 เดือน
แรงหนุนมาจากดอลลาร์อ่อนค่าและ sentiment risk-on ที่ดีขึ้น
ทองคำ
ราคาทองคำขึ้นใกล้ 4,650 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 2%
ได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนและราคาน้ำมันที่ลดลง
การค้าโลก
สหภาพยุโรปเรียกร้องให้สหรัฐฯ กลับไปใช้ภาษี 15% ตามข้อตกลง Turnberry
- ฝั่งยุโรปต้องการฟื้นเงื่อนไขหลักก่อนครบรอบในเดือนกรกฎาคม
- ทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีรถยนต์ยุโรป
- ทั้งสองฝ่ายตกลงเร่งการเจรจาการค้า
🇳🇿 นิวซีแลนด์
อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 5.3% ดีกว่าคาด
แม้การจ้างงานโตช้าลง แต่ต้นทุนแรงงานเพิ่มสูงกว่าคาด
🇯🇵 ญี่ปุ่น
กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเพิ่มมาตรการรับมือค่าเงินเยนอ่อน
กดดัน USDJPY ลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 สัปดาห์
โดยพยายาม “ซื้อเวลา” จนกว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางจะนิ่งขึ้น
หุ้นเทค
- AMD:
- EPS / รายได้ / กำไรจากการดำเนินงาน ดีกว่าคาด
- ปรับเพิ่ม guidance ไตรมาส 2
- หุ้น +16.5% (after-hours)
- Super Micro:
- EPS ดีกว่าคาด
- รายได้ต่ำกว่าคาด
- margin สูงกว่าคาด
- guidance Q4 ดีกว่าคาด
- หุ้น +18% (after-hours)
สรุป:
ตลาดกำลังตอบรับเชิงบวกต่อ “สัญญาณลดความตึงเครียด” จากฝั่งสหรัฐฯ และอิหร่าน → หนุนหุ้น, กดน้ำมัน, ดันทอง และทำให้ค่าเงิน risk-sensitive แข็งค่า
แต่ความเสี่ยงยังไม่หายไป เพราะการปิดล้อมฮอร์มุซยังคงอยู่
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนี และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง
🚨 ข้อมูลภาคการผลิตเยอรมนีออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด!
