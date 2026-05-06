อ่านเพิ่มเติม
15:22 · 6 พฤษภาคม 2026

สรุปข่าวเช้า (06.05.2026)

รัฐบาลของ Donald Trump ส่งสัญญาณผ่อนคลายท่าทีต่ออิหร่านอย่างชัดเจน บ่งชี้ถึงความไม่ต้องการยกระดับความตึงเครียดเพิ่มเติม

Marco Rubio ประกาศยุติปฏิบัติการ Epic Fury ขณะที่ Pete Hegseth ระบุว่าการหยุดยิงยังคงมีผลอยู่ และนายพล Caine กล่าวว่า การโจมตีของอิหร่านยังไม่ถึงระดับที่ต้องกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ ตลาดตีความว่านี่คือสัญญาณของการลดความตึงเครียดอย่างชัดเจน

ทรัมป์ยังได้ “หยุดชั่วคราว” โครงการ Project Freedom ซึ่งเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือเรือที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเจรจาและลดความไม่ไว้วางใจของอิหร่านต่อสหรัฐฯ แม้ว่าการปิดล้อมทางทะเลยังคงอยู่ แต่ภารกิจคุ้มกันเรือถูกระงับชั่วคราว ตลาดมองว่านี่คือการยอมถอยเชิงกลยุทธ์เพื่อปิดดีลข้อตกลง

 น้ำมัน

ราคาน้ำมันปรับลดลงวันนี้

  • OIL: -1.70% เหลือ 108.50 ดอลลาร์
  • OIL.WTI: เหลือ 100.90 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังคงสูง เนื่องจากการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซยังมีผลอยู่

 ตลาดหุ้นเอเชีย

ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นแรง จาก sentiment เชิงบวกเรื่องสันติภาพ

  • KOSPI เกาหลีใต้ +6%
  • ดัชนีจีน +0.60% ถึง +0.90%
  • ออสเตรเลีย +0.85%
  • ญี่ปุ่น +0.40%

🇺🇸 ตลาดสหรัฐ

US futures ปรับตัวขึ้น โดย Nasdaq ได้แรงหนุนจากผลประกอบการแข็งแกร่งของ AMD

 ค่าเงิน

  • AUD แตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี
  • NZD สูงสุดในรอบ 2 เดือน

แรงหนุนมาจากดอลลาร์อ่อนค่าและ sentiment risk-on ที่ดีขึ้น

 ทองคำ

ราคาทองคำขึ้นใกล้ 4,650 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 2%
ได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนและราคาน้ำมันที่ลดลง

 การค้าโลก

สหภาพยุโรปเรียกร้องให้สหรัฐฯ กลับไปใช้ภาษี 15% ตามข้อตกลง Turnberry

  • ฝั่งยุโรปต้องการฟื้นเงื่อนไขหลักก่อนครบรอบในเดือนกรกฎาคม
  • ทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีรถยนต์ยุโรป
  • ทั้งสองฝ่ายตกลงเร่งการเจรจาการค้า

🇳🇿 นิวซีแลนด์

อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 5.3% ดีกว่าคาด
แม้การจ้างงานโตช้าลง แต่ต้นทุนแรงงานเพิ่มสูงกว่าคาด

🇯🇵 ญี่ปุ่น

กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเพิ่มมาตรการรับมือค่าเงินเยนอ่อน
กดดัน USDJPY ลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 สัปดาห์
โดยพยายาม “ซื้อเวลา” จนกว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางจะนิ่งขึ้น

 หุ้นเทค

  • AMD:
    • EPS / รายได้ / กำไรจากการดำเนินงาน ดีกว่าคาด
    • ปรับเพิ่ม guidance ไตรมาส 2
    • หุ้น +16.5% (after-hours)
  • Super Micro:
    • EPS ดีกว่าคาด
    • รายได้ต่ำกว่าคาด
    • margin สูงกว่าคาด
    • guidance Q4 ดีกว่าคาด
    • หุ้น +18% (after-hours)

สรุป:
ตลาดกำลังตอบรับเชิงบวกต่อ “สัญญาณลดความตึงเครียด” จากฝั่งสหรัฐฯ และอิหร่าน → หนุนหุ้น, กดน้ำมัน, ดันทอง และทำให้ค่าเงิน risk-sensitive แข็งค่า
แต่ความเสี่ยงยังไม่หายไป เพราะการปิดล้อมฮอร์มุซยังคงอยู่

7 พฤษภาคม 2026, 14:03

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนี และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง
7 พฤษภาคม 2026, 14:02

🚨 ข้อมูลภาคการผลิตเยอรมนีออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด!
7 พฤษภาคม 2026, 08:41

ข่าวเด่นวันนี้ 7 พ.ค.
6 พฤษภาคม 2026, 15:23

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตา ADP และ PMI จากยุโรป 🔎
รายงานเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก