ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค: ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เป็นจุดโฟกัส (25.05.2026)

ความไม่แน่นอนในตลาดกำลังกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง จากรายงานการโจมตีด้วยขีปนาวุธของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่านและเลบานอน ส่งผลให้โฟกัสของตลาดโลกเปลี่ยนไปสู่ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก
หลังจากวันหยุดตลาดในสหรัฐฯ ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบา แต่ในช่วงบ่ายยังมีข้อมูลเศรษฐกิจระดับรอง (tier-2) ของสหรัฐฯ ออกมาให้ติดตาม
ตัวเลขสำคัญจากฝั่งเอเชีย
นอกเหนือจากตัวชี้วัดชั้นนำและตัวชี้วัดตามสภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นแล้ว ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหรือสร้างความประหลาดใจจากประเทศหลักอื่น ๆ ในเอเชีย
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค
13:00 (BST) | ฮังการี – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย
คาดการณ์: คงอัตราดอกเบี้ยที่ 6.25%
14:00 (BST) | สหรัฐฯ – ดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller (รายปี เดือนมีนาคม)
คาดการณ์: ไม่มีข้อมูล | ครั้งก่อน: ไม่มีข้อมูล
15:00 (BST) | สหรัฐฯ – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board (พฤษภาคม)
คาดการณ์: 92 | ครั้งก่อน: 92.8
15:30 (BST) | สหรัฐฯ – ดัชนีภาคการผลิต Dallas Fed (พฤษภาคม)
คาดการณ์: ไม่มีข้อมูล | ครั้งก่อน: ไม่มีข้อมูล
ตลาดที่ควรจับตา
สินทรัพย์ปลอดภัย (ทองคำ, น้ำมัน, ดอลลาร์สหรัฐ)
คาดว่าจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นทั่วโลก จากความตึงเครียดทางทหารที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลาง
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ช่วงต้นสัปดาห์จะมีความผันผวนสูงต่อค่าเงินดอลลาร์ โดยทิศทางจะยังขึ้นอยู่กับข่าวสารด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก
