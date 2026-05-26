  
14:37 · 26 พฤษภาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค: ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เป็นจุดโฟกัส (25.05.2026)

ความไม่แน่นอนในตลาดกำลังกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง จากรายงานการโจมตีด้วยขีปนาวุธของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่านและเลบานอน ส่งผลให้โฟกัสของตลาดโลกเปลี่ยนไปสู่ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก

หลังจากวันหยุดตลาดในสหรัฐฯ ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบา แต่ในช่วงบ่ายยังมีข้อมูลเศรษฐกิจระดับรอง (tier-2) ของสหรัฐฯ ออกมาให้ติดตาม

ตัวเลขสำคัญจากฝั่งเอเชีย

นอกเหนือจากตัวชี้วัดชั้นนำและตัวชี้วัดตามสภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นแล้ว ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหรือสร้างความประหลาดใจจากประเทศหลักอื่น ๆ ในเอเชีย

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค

13:00 (BST) | ฮังการี – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย
คาดการณ์: คงอัตราดอกเบี้ยที่ 6.25%

14:00 (BST) | สหรัฐฯ – ดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller (รายปี เดือนมีนาคม)
คาดการณ์: ไม่มีข้อมูล | ครั้งก่อน: ไม่มีข้อมูล

15:00 (BST) | สหรัฐฯ – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board (พฤษภาคม)
คาดการณ์: 92 | ครั้งก่อน: 92.8

15:30 (BST) | สหรัฐฯ – ดัชนีภาคการผลิต Dallas Fed (พฤษภาคม)
คาดการณ์: ไม่มีข้อมูล | ครั้งก่อน: ไม่มีข้อมูล

ตลาดที่ควรจับตา

สินทรัพย์ปลอดภัย (ทองคำ, น้ำมัน, ดอลลาร์สหรัฐ)
คาดว่าจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นทั่วโลก จากความตึงเครียดทางทหารที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลาง

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ช่วงต้นสัปดาห์จะมีความผันผวนสูงต่อค่าเงินดอลลาร์ โดยทิศทางจะยังขึ้นอยู่กับข่าวสารด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก

