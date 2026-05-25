ปฏิทินเศรษฐกิจ: สหรัฐฯ อังกฤษ และบางส่วนของยุโรปจะปิดทำการ 💡 (25.05.2026)

โปรดทราบ: วันนี้สภาพคล่องในตลาดค่อนข้างเบาบาง
ตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวัน Memorial Day, อังกฤษปิดจาก Spring Bank Holiday และบางส่วนของยุโรป เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ ปิดทำการเนื่องในวัน Pentecost แม้ว่า Euronext และ Xetra จะยังเปิด แต่ด้วย order book ที่บาง ข่าวใด ๆ จาก Tehran หรือ Washington อาจกระตุ้นความผันผวนรุนแรงได้
อะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนตลาด?
ประเด็นหลักยังคงเป็นการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน และสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซ ตลอดช่วงสุดสัปดาห์ Trump เคยกล่าวว่าข้อตกลง “ใกล้เสร็จสมบูรณ์” ก่อนจะกลับลำในวันอาทิตย์ โดยระบุว่าการปิดล้อมทางทะเลจะยังดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการลงนามและให้สัตยาบันอย่างเป็นทางการ
แม้เช่นนั้น ตลาดยังคงมี sentiment เชิงบวก หลังเรือ LNG สองลำสามารถออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้ และซูเปอร์แทงเกอร์ที่ขนน้ำมันอิรักไปจีนก็สามารถออกจากอ่าวได้หลังติดค้างนานเกือบ 3 เดือน
ตลาดเปิดในโหมด Risk-on
ฟิวเจอร์สยุโรปเปิดบวก:
• DE40 +1.65% (25,252 จุด)
• EU50 +1.60% (6,094 จุด)
ด้าน Nikkei 225 ทำ All-time High ใหม่ ทะลุทั้ง 64,000 และ 65,000 จุด ปิดที่ 65,263 จุด (+3.04%) ขณะที่ Taiex ของไต้หวันก็ทำจุดสูงสุดใหม่เหนือ 43,000 จุด (+2.91%)
• S&P 500 Futures +0.7%
• Nasdaq Futures +1.2%
น้ำมัน – สินทรัพย์ที่ร่วงแรงที่สุด
• Brent -5.35% เหลือ $94.52/บาร์เรล
• WTI -5.75% เหลือ $90.65/บาร์เรล ต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์
แรงขายเกิดจากความคืบหน้าในการเจรจาอิหร่าน
ขณะที่ทองคำ +1.21% สู่ $4,562/oz โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่า ไม่ใช่แรงซื้อแบบ safe haven ตามปกติ ส่วน Silver แข็งแกร่งกว่า เพิ่มขึ้น +2.91%
ค่าเงิน
ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่า:
• USDIDX -0.30% สู่ 98.93
• EUR/USD ขึ้นสู่ 1.1643
• GBP/USD ขึ้นสู่ 1.3486
ด้านเงินหยวนจีนที่ PBOC fixing อยู่ที่ 6.8318 แข็งค่าที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
• ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
สิ่งที่ต้องจับตา
ทุก tweet หรือ statement จาก Trump รวมถึงคำแถลงจาก Rubio เกี่ยวกับอิหร่าน อาจสร้างความผันผวนรุนแรงต่อน้ำมัน ดอลลาร์ และดัชนีฟิวเจอร์สได้ทันที
ด้วยสภาพคล่องที่ต่ำ ผลกระทบของข่าวอาจถูกขยายมากกว่าปกติ
ตลาดจะกลับเข้าสู่ภาวะสภาพคล่องปกติอีกครั้งในวันอังคาร และนักลงทุนจะเริ่มจับตาฤดูกาลประกาศผลประกอบการ:
• วันพุธ: Salesforce และ PDD Holdings
• วันพฤหัสบดี: Royal Bank of Canada, Dell Technologies และ Autodesk
