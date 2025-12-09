🛢️ ราคาน้ำมันร่วง 1%

-
แนวโน้มสั้น: ราคาน้ำมันดิบหยุดแนวโน้มบวก 3 วัน ร่วงลง ต่ำกว่า 60 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยถูกแรงกดดันจาก แนวต้านเชิงเทคนิค (SMA 25 และ 50 วัน)
ความมั่นใจด้านอุปทาน: ตลาดมีความเชื่อมั่นสูงขึ้นต่ออุปทานในอนาคต หลัง OPEC+ ฟื้นกำลังผลิต และคาดว่า สหรัฐฯ จะไม่เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย
มุมมองระยะยาว: CBA คาดการณ์ว่า Brent อาจร่วงต่ำกว่า 60 ดอลลาร์/บาร์เรลภายในปี 2026 ซึ่งบ่งชี้ว่า WTI อาจลงต่ำกว่า 57 ดอลลาร์/บาร์เรล
ราคาน้ำมัน WTI ร่วงกว่า 1% หลังสิ้นสุดแนวโน้มบวก 3 วัน
ราคาน้ำมันดิบ ปรับตัวลดลงกว่า 1% ในวันนี้ แม้ว่าสัปดาห์จะเริ่มต้นได้ดี โดยราคากลับลงต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังสิ้นสุดแนวโน้มบวก 3 วัน และตอบสนองต่อ โซนอุปทาน ตามค่า SMA 25 วัน และ 50 วัน
นักลงทุนเริ่มมีความมั่นใจเกี่ยวกับอุปทานในเดือนข้างหน้า หลัง OPEC+ ฟื้นกำลังผลิต 2.6 ล้านบาร์เรล และแสดงความพร้อมที่จะเพิ่มกำลังผลิตต่อเนื่องในเดือนถัดไป ขณะเดียวกัน ตลาดไม่ได้กังวลมากเกี่ยวกับอุปทานจากรัสเซีย โดย ปูตินรับประกันความมั่นคงด้านการส่งออกน้ำมันไปยังอินเดีย ขณะที่ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ แสดงความไม่พอใจต่อยูเครน ที่ไม่สนับสนุนข้อตกลงสันติภาพกับรัสเซียตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งบ่งชี้ว่าสหรัฐฯ ไม่น่าจะคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้
มุมมองระยะยาว
CBA คาดการณ์ว่า Brent อาจร่วงต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2026
ส่งผลให้ WTI มีโอกาสลงต่ำกว่า 57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
นักวิเคราะห์ชี้ให้จับตา ช่องแนวโน้มขาขึ้น (upward trend channel)
หากราคายังไม่หลุด แนวรับล่างของช่อง การคาดการณ์การปรับตัวลดลงไปยัง ระดับต่ำสุดใกล้ 57.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ยังทำได้ยาก
