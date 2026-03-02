ข่าวคริปโต: Bitcoin ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% แม้เกิดสงครามในตะวันออกกลาง 📈

แม้จะมี สงครามในตะวันออกกลาง และ ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นอ่อนตัวลงอย่างชัดเจน จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและความกังวลเงินเฟ้อที่กลับมา Bitcoin (BTC) กลับตอบสนองอย่างค่อนข้างสงบ
หลังการโจมตีของ อิสราเอลและสหรัฐฯ ต่อเป้าหมายในอิหร่าน BTC ร่วงลงชั่วคราวไปที่ประมาณ $63,000 ในเช้าวันเสาร์ แต่ต่อมาได้ฟื้นตัวประมาณ 5% และปัจจุบัน ทรงตัวใกล้ $66,500
ข้อมูล On-chain แสดงให้เห็นแรงขายใน derivatives ของ BTC โดยมีการ liquidation สูงสุดราว $1.8 พันล้าน แต่ตลาด กลับคืนสมดุลได้อย่างรวดเร็ว
Somewhat surprisingly, short-term holders did not engage in массов selling, which may suggest a phase of “supply exhaustion” at this stage of the cycle and indicates that Bitcoin is currently held by relatively stronger hands.
ในทางกลับกัน สัดส่วนสำคัญของอุปทาน BTC ที่สะสมในช่วงสองปีที่ผ่านมา ยังคงอยู่ใน โซนขาดทุน
หากราคาปรับตัว ต่ำกว่า $60,000 ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยาสำคัญ อาจทำให้ ขาดทุนที่ยังไม่ได้ตระหนัก (unrealized losses) ของผู้ถือระยะยาวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ETFs ยังไม่ตื่นตระหนก (จนถึงตอนนี้)
ในช่วงนี้ของ วัฏจักรตลาด ความสนใจของนักลงทุนยังคง อยู่กับ Bitcoin เป็นหลัก ขณะที่ Ethereum ชัดเจนว่าอยู่ในสถานะรอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นจาก กระแสเงินใน ETF
นักลงทุนยังคงให้ความสนใจ Bitcoin
หาก BTC ไม่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง การเกิด ตลาดกระทิงคริปโตที่กว้างขึ้นรวมถึง ETH ดูเหมือนจะ เป็นไปได้น้อยในตอนนี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin ETFs ยกเว้นวันจันทร์และวันศุกร์ ทำ net inflows เป็นบวกชัดเจน
ขณะที่ Ethereum ETFs มี กระแสเงินไหลเข้าบวกเพียงเล็กน้อย
Cumulative capital in crypto ETFs remains substantial. From peak levels, assets have declined by roughly 15%, despite Bitcoin falling nearly 50% from its all-time highs. This suggests that although ETF-related selling has accelerated in recent months, it is still far from extreme.
กราฟ Bitcoin และ Ethereum (D1)
จากมุมมอง ทางเทคนิค Bitcoin ดูเหมือนจะ อยู่ในช่วง consolidation ระหว่าง $60,000 – $72,000 ในระยะใกล้ ตลาดน่าจะกำลัง รอปัจจัยกระตุ้น (catalyst) เพื่อทำการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
การเคลื่อนไหว ลงไปที่ $50,000 ยังเป็นไปได้ โดยเฉพาะหาก สภาพตลาดหุ้นโลกแย่ลง ส่งผลให้ ดอลลาร์สหรัฐฯ, ผลตอบแทนพันธบัตร และราคาน้ำมัน ปรับตัวขึ้น
ในทางกลับกัน การ ทะลุขึ้นเหนือ $74,000–$75,000 อย่างชัดเจน จะเพิ่มความเป็นไปได้ของ ความพยายามฟื้นตัวที่ยั่งยืนมากขึ้น
