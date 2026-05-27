🚩 ราคาทองคำร่วง 1%

- 📉 กลุ่มโลหะมีค่าถูกกดดันจากการแข็งค่าของน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐ
ราคาทองคำและเงินปรับตัวลดลงในวันอังคาร แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับตัวลงก็ตาม โดยทองคำเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินยังคงอยู่เหนือระดับ 76 ดอลลาร์เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นแรงกดดันสำคัญต่อโลหะมีค่า ท่ามกลางการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน
ตลาดกลับมาให้น้ำหนักกับความเสี่ยงด้านน้ำมันอีกครั้ง หลังสหรัฐฯ ปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายบางแห่งในอิหร่าน ขณะที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นช่องทางหลักของการส่งผ่านความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ไปสู่ตลาดพลังงาน เงินเฟ้อ และโลหะมีค่า
ราคาน้ำมันดิบ Brent (OIL) ฟื้นตัวกลับขึ้นเหนือระดับ 96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และปรับขึ้นเกือบ 3% ขณะที่ WTI (OIL.WTI) กลับมาเคลื่อนไหวแถว 93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นร่วมกับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง อาจหนุนความคาดหวังเงินเฟ้อ ดอลลาร์สหรัฐ และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งโดยรวมจะเป็นแรงกดดันต่อทองคำ
ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ S&P/Case-Shiller Home Price Index ออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้น 0.8% YoY เทียบกับที่คาดไว้ 0.9% ขณะที่ตลาดกำลังจับตาข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board ของสหรัฐฯ เป็นลำดับถัดไป
ทองคำ (กราฟ D1)
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 38.2% และอยู่เพียงเล็กน้อยเหนือเส้น EMA200 (เส้นสีแดง) รวมถึงบริเวณ 23.6% Fibonacci ที่ประมาณ 4,450 ดอลลาร์ ซึ่งบริเวณนี้ยังทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับสำคัญ และยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากจุดต่ำสุดของเดือนมีนาคม
ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านถัดไปอยู่บริเวณ 4,670 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 38.2% และบริเวณแรงขายล่าสุดจากแท่งแดงขนาดใหญ่เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
Source: xStation5
