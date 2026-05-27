โกโก้พุ่งขึ้น 8% ท่ามกลางความเสี่ยงจากเอลนีโญ 📈 มีโอกาสเกิดชอร์ตสกวีซหรือไม่?

ICE cocoa futures (COCOA) กำลังฟื้นตัวอย่างรุนแรง โดยตลาดเริ่มปรับการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพอากาศที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) และความเป็นไปได้ที่ผลผลิตพืชจะเสื่อมลงในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก การเคลื่อนไหวครั้งนี้ค่อนข้างรุนแรง โดยแรงบวกถูกขยายเพิ่มจากการปิดสถานะชอร์ต (short covering) ของกองทุนที่ก่อนหน้านี้วางสถานะไว้ในมุมมองขาลง ทั้งในเรื่องอุปสงค์ที่อ่อนตัวและผลกระทบจากการใช้สารทดแทนโกโก้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาที่อยู่ในระดับสูง
- ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทานยังคงกระจุกตัวอย่างมากในแอฟริกาตะวันตก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตโกโก้ส่วนใหญ่ของโลก ดังนั้น เมื่อสภาพอากาศในภูมิภาคนี้เริ่มแย่ลง ความเสี่ยงต่ออุปทานจะถูกสะท้อนเข้าสู่ “premiums” ในราคาฟิวเจอร์สทันที
- ในขณะเดียวกัน การปรับฐานของราคาที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนก่อนหน้าได้ช่วยให้สัญญาณด้านอุปสงค์ดีขึ้น ขณะที่ลักษณะตลาดที่อ่อนไหวต่อปัจจัยฝั่งอุปทาน ทำให้ราคาตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความกังวลเรื่องสภาพอากาศรอบใหม่ และความจำเป็นที่กองทุนต้องลดสถานะชอร์ต
- การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดโกโก้ยังมีความเปราะบางต่อความผันผวนรุนแรง เนื่องจากโครงสร้างอุปทานที่ตึงตัว หากความเสี่ยงด้านการผลิตในแอฟริกาตะวันตกยังคงอยู่ในระดับสูง ความผันผวนมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไป และจะเอื้อต่อโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นในระยะสั้น
COCOA chart (D1 interval)
Source: xStation5
การวิเคราะห์ CFTC “Commitment of Traders” – Cocoa
ภาพรวมจากรายงาน CoT ล่าสุดของโกโก้ (cocoa) แสดงให้เห็นโครงสร้างการถือครองสถานะที่ยัง “สนับสนุนโอกาสเกิด short squeeze” แต่ยังไม่ถึงระดับที่เรียกได้ว่าเป็นการยอมแพ้ (capitulation) ของฝั่งขาลงอย่างเต็มรูปแบบ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตลาดกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นถึงกึ่งกลางของกระบวนการที่แรงบีบให้ปิดสถานะชอร์ตเริ่มทำงาน แต่กองทุนยังคงถือฝั่งชอร์ตอยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญ
Managed Money ยังถือสถานะ “net short” เป็นแรงกดดันหลัก
กลุ่ม Managed Money ถือ long อยู่ 22,577 สัญญา เทียบกับ short 35,039 สัญญา ส่งผลให้ยังคง “net short” ประมาณ 12.5k contracts
นี่เป็นสัญญาณสำคัญ เพราะแม้ราคาจะฟื้นตัวแรง แต่เงินเก็งกำไรจำนวนมากยังคงอยู่ฝั่งขาลง ซึ่งสร้าง “เชื้อเพลิง” ให้กับ short squeeze หากราคายังไต่ขึ้นต่อเนื่อง
ฝั่ง Commercials ยังไม่เร่งเพิ่มการ hedge
กลุ่ม Commercials (ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ใช้จริงในตลาด) ก็ยังคง net short อยู่ที่ 48,077 long เทียบกับ 75,520 short หรือประมาณ -27.4k contracts
โดยปกติแล้วกลุ่มนี้มักถือ short เพื่อ hedge การผลิต แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ:
- พวกเขาไม่ได้เร่งเพิ่ม short hedge ในช่วงราคาดีดตัว
- แต่กลับลด gross short ลงเล็กน้อย (~2,000 contracts WoW)
สิ่งนี้สะท้อนว่า “ฝั่งกายภาพของตลาด” ยังไม่มองว่าราคาปัจจุบันเป็นโซนที่เหมาะสำหรับการล็อก hedge เพิ่มอย่างจริงจัง
Managed Money = ตัวเร่งหลักของ short squeeze
ศักยภาพของ short squeeze ในรอบนี้มาจากฝั่งเก็งกำไรเป็นหลัก เพราะ:
- ยัง net short อยู่
- ราคากำลังฟื้นตัวแรง
- โครงสร้างตลาดเริ่มบีบให้ต้องลด short exposure
ยิ่งราคาปรับขึ้นต่อเนื่อง → ยิ่งเพิ่มแรงบังคับให้ปิด short (buy to cover)
สิ่งสำคัญอีกจุดคือ:
- กลุ่มกองทุน “ลด long มากกว่า ลด short”
→ แปลว่าพอร์ตยัง skew ไปทาง defensive เมื่อเทียบกับ price action จริง
Open interest ยืนยันว่าเป็น “short covering rally”
Open interest ลดลง 791 contracts ในขณะที่ราคาปรับขึ้น
นี่เป็นสัญญาณคลาสสิกของ:
- ราคาขึ้น + OI ลง = short covering เป็นหลัก
ไม่ใช่การเข้าซื้อใหม่ (fresh longs) อย่างมีนัยสำคัญ
ดังนั้นการฟื้นตัวรอบนี้ยังมีลักษณะเป็น “covering rally” มากกว่า “trend ใหม่จากแรงซื้อ”
แล้วนี่คือ short squeeze แล้วหรือยัง?
คำตอบ: “ใช่ แต่ยังไม่เต็มรูปแบบ”
โครงสร้างปัจจุบันมีลักษณะของ squeeze อยู่แล้ว:
- กองทุนยัง net short
- ราคาฟื้นตัวแรง
- OI ลดลง
- มี catalyst ด้านอากาศ (El Niño / West Africa supply risk)
แต่ยังขาด:
- การ panic cover ของฝั่ง short ขนาดใหญ่
- การยอมแพ้ของ positioning แบบ extreme
พูดง่าย ๆ คือ:
ตลาดยังมี “เชื้อเพลิง” เหลือสำหรับ squeeze รอบถัดไป หากมีแรงกระแทกด้าน supply เพิ่มเข้ามาอีก
สรุปเชิงเทรด
โครงสร้าง CoT สนับสนุนภาพว่า rally ล่าสุดมีองค์ประกอบของ short covering อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ commercials ยังไม่เร่ง hedge เพิ่ม และ Managed Money ยังถือ net short อยู่พอสมควร
ถ้าราคายังขึ้นต่อ และ open interest ลดลงต่อเนื่อง พร้อมกับการลด short ของกองทุนในรายงานถัดไป → จะเป็นการยืนยันว่า market กำลังเข้าสู่ “phase ถัดไปของ short squeeze” ที่รุนแรงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ
Source: CFTC
Eryk Szmyd XTB Financial Markets Analyst
