US100 พุ่งทะลุ 30,000 จุด ท่ามกลางความคึกคักของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ 📈

สัญญา Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นราว 0.35% และสามารถทะลุระดับ “จิตวิทยา” 30,000 จุดได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การปรับขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
โดยเฉพาะ Micron ที่พุ่งขึ้นเกือบ 15% หลัง UBS ปรับเพิ่มคำแนะนำเชิงบวก ขณะที่ Sandisk ปรับตัวขึ้นมากกว่า 7% นอกจากนี้ยังเห็นแรงซื้อในหุ้น Western Digital รวมถึง AMD และ Nvidia ซึ่งช่วยหนุนโมเมนตัมของทั้งกลุ่มเทคโนโลยี
- ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board สหรัฐฯ ปรับขึ้นสู่ระดับ 93.1 จุด สูงกว่าคาดที่ 92 และสูงกว่าครั้งก่อนที่ 92.8 สะท้อนมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยของผู้บริโภคในสหรัฐฯ
- ขณะเดียวกัน Dallas Fed Manufacturing Index ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 0.4 จุด สูงกว่าคาดที่ 0 และดีขึ้นจากระดับ -2.3 ก่อนหน้า บ่งชี้ว่าภาคการผลิตในเท็กซัสมีสัญญาณฟื้นตัวเล็กน้อย
- โดยรวม ตลาดยังคงได้รับแรงหนุนจากโมเมนตัมเชิงบวกในกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ พร้อมกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย ช่วยเสริมบรรยากาศ risk-on ในระยะสั้น
Source: xStation5
