  
09:15 · 27 พฤษภาคม 2026

US100 พุ่งทะลุ 30,000 จุด ท่ามกลางความคึกคักของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ 📈

สัญญา Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นราว 0.35% และสามารถทะลุระดับ “จิตวิทยา” 30,000 จุดได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การปรับขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์

โดยเฉพาะ Micron ที่พุ่งขึ้นเกือบ 15% หลัง UBS ปรับเพิ่มคำแนะนำเชิงบวก ขณะที่ Sandisk ปรับตัวขึ้นมากกว่า 7% นอกจากนี้ยังเห็นแรงซื้อในหุ้น Western Digital รวมถึง AMD และ Nvidia ซึ่งช่วยหนุนโมเมนตัมของทั้งกลุ่มเทคโนโลยี

  • ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board สหรัฐฯ ปรับขึ้นสู่ระดับ 93.1 จุด สูงกว่าคาดที่ 92 และสูงกว่าครั้งก่อนที่ 92.8 สะท้อนมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยของผู้บริโภคในสหรัฐฯ
  • ขณะเดียวกัน Dallas Fed Manufacturing Index ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 0.4 จุด สูงกว่าคาดที่ 0 และดีขึ้นจากระดับ -2.3 ก่อนหน้า บ่งชี้ว่าภาคการผลิตในเท็กซัสมีสัญญาณฟื้นตัวเล็กน้อย
  • โดยรวม ตลาดยังคงได้รับแรงหนุนจากโมเมนตัมเชิงบวกในกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ พร้อมกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย ช่วยเสริมบรรยากาศ risk-on ในระยะสั้น

Source: xStation5

Source: xStation5

27 พฤษภาคม 2026, 09:13

🚩 ราคาทองคำร่วง 1%
27 พฤษภาคม 2026, 09:12

โกโก้พุ่งขึ้น 8% ท่ามกลางความเสี่ยงจากเอลนีโญ 📈 มีโอกาสเกิดชอร์ตสกวีซหรือไม่?
27 พฤษภาคม 2026, 08:50

ข่าวเด่นวันนี้ 27 พ.ค.
26 พฤษภาคม 2026, 19:42

Market Wrap: หุ้นยุโรปปรับตัวลง ⬇️ อะไรกำลังเป็นแรงขับเคลื่อนตลาดวันนี้❓
ดัชนี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก