ข่าวเด่นวันนี้ 27 พ.ค.

🇪🇺 ตลาดยุโรป
หุ้นยุโรปถูกแรงขายกดดันอย่างชัดเจน โดยดัชนี Euro Stoxx 50 ปรับตัวลงเกือบ 1.2% ขณะที่ DAX ของเยอรมนีร่วง 1.2% สะท้อนแรงกดดันจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น
🇺🇸 ตลาดสหรัฐฯ
แม้ตลาดยุโรปจะอ่อนตัว แต่บรรยากาศการลงทุนในสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง โดย Nasdaq 100 Futures ปรับขึ้นเกือบ 0.2% และทะลุระดับ 30,000 จุดเป็นครั้งแรก แรงหนุนหลักมาจากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะหุ้นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ
- Micron พุ่งเกือบ 20% หลัง UBS ปรับเพิ่มคำแนะนำ
- Sandisk บวกกว่า 10%
- Qualcomm ปรับขึ้นเกือบ 3% หลังเซ็นดีลชิป AI กับ ByteDance เจ้าของ TikTok
อย่างไรก็ตาม Dow Jones Futures กลับปรับตัวลง โดยถูกกดดันจากหุ้น UnitedHealth และ IBM ซึ่งสะท้อนว่าการปรับขึ้นของตลาดสหรัฐฯ ยังคงกระจุกตัวอยู่ในหุ้นเทคโนโลยีเพียงไม่กี่ตัว และอาจเป็นสัญญาณเตือนเรื่อง market breadth ที่อ่อนแอลง
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board เพิ่มขึ้นสู่ 93.1 จุด สูงกว่าคาดการณ์
- ดัชนีภาคการผลิต Dallas Fed ฟื้นตัวสู่ 0.4 จุด จากเดิม -2.3 จุด
ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ประกอบกับราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น และความเสี่ยงที่ Fed อาจกลับมาขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2026 ถึงต้นปี 2027 ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้น
ตลาดค่าเงินและโลหะมีค่า
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
- EURUSD ถูกกดดัน
- ทองคำร่วงเกือบ 2%
- เงินปรับตัวลงเกือบ 3%
ตลาดพลังงาน
นักลงทุนยังไม่กังวลต่อการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเกือบ 4% รวมถึงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
สัญญาโกโก้ ICE (COCOA) ดีดตัวขึ้นเกือบ 9% หลังตลาดกลับมากังวลต่อความเสี่ยงด้านสภาพอากาศจาก El Niño และแนวโน้มผลผลิตในแอฟริกาตะวันตกที่อาจลดลง นอกจากนี้ยังมีแรงซื้อคืนสถานะ Short จากกองทุนเข้ามาเร่งการปรับตัวขึ้นของราคา
หุ้นธีม AI และอวกาศ
ธีม AI ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาด หลัง Qualcomm เซ็นข้อตกลงด้าน AI chip กับ ByteDance ขณะที่หุ้นกลุ่มอวกาศอย่าง Redwire, Intuitive Machines และ Rocket Lab USA ก็ปรับตัวโดดเด่นจากแรงเก็งกำไรเช่นกัน
