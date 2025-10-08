ทองคำปรับตัวขึ้น 1.3% ท่ามกลางความน่าจะเป็นที่ เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 📈

- ทองคำปรับตัวขึ้นกว่า 1.3% ขึ้นเหนือ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ราคาตลาด Kalshi สะท้อนช่วง 22 วันของการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ
- นักลงทุนคาดการณ์ว่า เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม
- ทองคำปรับตัวขึ้นกว่า 1.3% ขึ้นเหนือ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ราคาตลาด Kalshi สะท้อนช่วง 22 วันของการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ
- นักลงทุนคาดการณ์ว่า เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม
ทองคำทะลุ $4,000 ต่อออนซ์ และยังคงปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับ $4,050
-
ตัวชี้วัด RSI บนกรอบเวลา รายวัน ใกล้ระดับ 90 ซึ่งบ่งชี้ภาวะ ซื้อมากเกินไป (overbought)
-
ส่วนต่างระหว่างราคาปัจจุบันกับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ 50 วัน (EMA50, เส้นสีส้ม) กำลังขยายออก ค่าเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ราว $3,650 ต่ำกว่าจุดสูงสุดในวันนี้ประมาณ 10%
-
ปริมาณการซื้อขายในสี่วันทำการล่าสุดเป็นไปในทิศทาง ซื้อครองตลาด
ตลาด Kalshi คาดการณ์ว่าการ ปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ (US government shutdown) จะยาวนานประมาณ 22 วัน ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานสำคัญของรัฐบาลจะไม่เปิดทำการจนราว วันที่ 22 ตุลาคม ส่งผลให้ เฟด จะไม่ได้รับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญในช่วงนี้ เช่น รายงาน NFP เดือนกันยายน และ ดัชนีเงินเฟ้อ CPI
จากสัญญาณชะลอตัวของตลาดแรงงานที่ปรากฏในเกือบทุกตัวชี้วัด (รวมถึงตัวชี้วัดนอก BLS) ทำให้ เฟดเกือบแน่นอนว่าจะประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันพรุ่งนี้
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้
Dollar Update: ดอลลาร์แข็งค่าที่สุดในรอบ 2 เดือน 💲📈
ข่าวเด่น: โลหะเงินทำสถิติสูงสุดใหม่! 🥈📈
หุ้นแห่งสัปดาห์ – Super Micro Computer