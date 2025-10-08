อ่านเพิ่มเติม
ทองคำปรับตัวขึ้น 1.3% ท่ามกลางความน่าจะเป็นที่ เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 📈

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ทองคำปรับตัวขึ้นกว่า 1.3% ขึ้นเหนือ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
  • ราคาตลาด Kalshi สะท้อนช่วง 22 วันของการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ
  • นักลงทุนคาดการณ์ว่า เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม

ทองคำทะลุ $4,000 ต่อออนซ์ และยังคงปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับ $4,050

  • ตัวชี้วัด RSI บนกรอบเวลา รายวัน ใกล้ระดับ 90 ซึ่งบ่งชี้ภาวะ ซื้อมากเกินไป (overbought)

  • ส่วนต่างระหว่างราคาปัจจุบันกับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ 50 วัน (EMA50, เส้นสีส้ม) กำลังขยายออก ค่าเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ราว $3,650 ต่ำกว่าจุดสูงสุดในวันนี้ประมาณ 10%

  • ปริมาณการซื้อขายในสี่วันทำการล่าสุดเป็นไปในทิศทาง ซื้อครองตลาด

ตลาด Kalshi คาดการณ์ว่าการ ปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ (US government shutdown) จะยาวนานประมาณ 22 วัน ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานสำคัญของรัฐบาลจะไม่เปิดทำการจนราว วันที่ 22 ตุลาคม ส่งผลให้ เฟด จะไม่ได้รับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญในช่วงนี้ เช่น รายงาน NFP เดือนกันยายน และ ดัชนีเงินเฟ้อ CPI

จากสัญญาณชะลอตัวของตลาดแรงงานที่ปรากฏในเกือบทุกตัวชี้วัด (รวมถึงตัวชี้วัดนอก BLS) ทำให้ เฟดเกือบแน่นอนว่าจะประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันพรุ่งนี้

Source: xStation5

