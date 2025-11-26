อ่านเพิ่มเติม
ฟิวเจอร์สกาแฟฟื้นตัว รับแรงหนุนจากภาวะแห้งแล้งในบราซิล 📈

ฟิวเจอร์สกาแฟ ICE (COFFEE) ฟื้นตัวหลังจากช่วงการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ราคากาแฟ อาราบิก้าในนิวยอร์ก ปรับขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับ ภาวะแห้งแล้งในบราซิล ในขณะที่ โรบัสต้าในลอนดอน กลับถูกกดดันอีกครั้งเนื่องจากสภาพอากาศแห้งกลับมาและการเก็บเกี่ยวใน Dak Lak, เวียดนาม กลับมาดำเนินต่อ

สัญญากาแฟปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง สามวันติดต่อกัน ได้รับแรงหนุนจากความกลัวภาวะแห้งแล้งในบราซิล โดยเฉพาะใน Minas Gerais ปริมาณฝนปัจจุบันอยู่เพียง 49% ของค่าเฉลี่ยในอดีต

ปัจจัยเพิ่มเติมที่สนับสนุนตลาด:

  • สหรัฐฯ ยกเลิกภาษีศุลกากรกาแฟบราซิล — อัตราภาษี 40% สำหรับกาแฟบราซิลถูกยกเลิก ซึ่งอาจช่วยเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลก

  • ตลาดยังอยู่ในภาวะขาดแคลน — สต็อกอาราบิก้าต่ำและซัพพลายตึงตัวสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานระยะยาว

  • ปรากฏการณ์ La Niña — นักลงทุนต้องพิจารณาผลกระทบจากสภาพอากาศต่อการเก็บเกี่ยวในอนาคต

  • สต็อกที่ได้รับการรับรองฟื้นตัว — สต็อก ICE Arabica ปรับตัวขึ้นเหนือ 405,000 ถุง แต่ยังคงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี

