อ่านเพิ่มเติม
09:19 · 26 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่นวันนี้

US500
ดัชนี
-
-

สรุปตลาดยุโรปและสหรัฐฯ

  • ตลาดหุ้นยุโรป ปิดบวก โดย DAX ของเยอรมนี เพิ่มขึ้นเกือบ 1% นักลงทุนมองบวกต่อความหวังว่าสงครามในยูเครนอาจยุติเร็วขึ้น โดย NBC News รายงานอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐฯ ว่า คณะผู้แทนยูเครนเห็นด้วยกับข้อเสนอสันติภาพที่สหรัฐฯ สนับสนุน

  • หุ้นของ Rheinmetall ผู้ผลิตอาวุธเยอรมัน ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน สะท้อนแรงซื้อในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่อ่อนแรง

  • Wall Street ยังมีความต้องการทำกำไรสูง แม้ NVDA เคยร่วงเกือบ 7% แต่ขณะนี้ลดลงเหลือราว 3% กลุ่มเทคโนโลยีกำลังฟื้นตัว หุ้น TSMC, AMD, Oracle ลดลงช้าลง ส่วน Meta Platforms และ Eli Lilly ปรับตัวขึ้น ขณะที่ Alphabet ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล เกือบทุก sector อยู่ในแดนบวก

  • หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ตอบสนองลบต่อรายงานที่ระบุว่า Meta อาจใช้ชิป TPU ของ Google แทน Nvidia ทำให้ตลาดตั้งคำถามต่อสถานะผูกขาดของ Nvidia ขณะเดียวกันเพิ่มความเชื่อมั่นให้ Alphabet ซึ่งร่วมกับ Broadcom กลายเป็นคู่แข่งสำคัญ

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง หลังตัวเลข Retail Sales ออกมาอ่อน และ Consumer Confidence ของ Conference Board ลดลง ตลาดเพิ่มการคาดการณ์ การลดดอกเบี้ย Fed เดือนธันวาคม ส่งผลให้ EURUSD ปรับขึ้น 0.4% ฟื้นตัวจากแนวรับสำคัญ EMA200 วัน และทดสอบแนว 1.158

 

แหล่งข้อมูล: xStation5

ข่าวเด่นอื่น ๆ

การพิจารณา ประธาน Fed คนใหม่ ยังดำเนินอยู่ โดย White House ตั้งเป้าสรุปก่อนวันหยุด นักวิเคราะห์อ้างแหล่งข่าวว่า Kevin Hassett ซึ่งสนับสนุน Donald Trump อย่างใกล้ชิด กำลังได้เปรียบ

Trump ระบุว่า ข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซีย-ยูเครนใกล้บรรลุ ขณะที่ Zelensky พร้อมพบประธานาธิบดีสหรัฐฯ เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

หุ้น FedEx ขึ้นเกือบ 3% หลังบริษัทประกาศลงทุน $200 ล้าน ปรับปรุงศูนย์โลจิสติกส์ใน Anchorage, Alaska รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกจัดเรียงสินค้าและเพิ่มที่จอดเครื่องบิน

สินค้าโภคภัณฑ์และคริปโต

ICE Arabica coffee futures ขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ฟื้นตัวหลังการปรับตัวลดลงก่อนหน้า แรงหนุนหลักจาก ภาวะแห้งแล้งใน Minas Gerais, บราซิล ปริมาณฝนเพียง 50% ของค่าเฉลี่ยประวัติศาสตร์

Natural Gas futures ร่วงกว่า 2.5% เนื่องจากพยากรณ์อากาศเย็นทั่วสหรัฐฯ อ่อนตัว แต่ฟื้นตัวบางส่วนหลังจากร่วงกว่า 4.5% ช่วงบ่าย

Cryptocurrency ร่วง แม้ตลาดหุ้นฟื้นตัวดี Bitcoin ยังคงราว $87,000 และไม่สามารถกลับเหนือ $90,000 ได้ ส่วน Ethereum อยู่ต่ำกว่า $2,900

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสหรัฐฯ ล่าสุด

Consumer Confidence (Conference Board): 88.7 (คาด 93.3; ก่อนหน้า 94.6, ปรับ 95.5)

Pending Home Sales Index: 76.3 (ก่อนหน้า 74.8, ปรับ 71.8)

Retail Sales YoY: 4.3% (ก่อนหน้า 5.0%)

PPI YoY: 2.7% (คาด 2.6%; ก่อนหน้า 2.6%)

Core PPI MoM: 0.1% (คาด 0.2%; ก่อนหน้า -0.1%)

Core PPI YoY: 2.6% (คาด 2.7%; ก่อนหน้า 2.8%)

PPI MoM: 0.3% (คาด 0.3%; ก่อนหน้า -0.1%)

Core Retail Sales MoM: 0.3% (คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.7%, ปรับ 0.6%)

Retail Sales MoM: 0.2% (คาด 0.4%; ก่อนหน้า 0.6%)

Business Inventories MoM: 0% (คาด 0%; ก่อนหน้า 0.2%)

Pending Home Sales Change MoM: 1.9% (คาด 0.2%; ก่อนหน้า 0.0%, ปรับ -0.1%)

Richmond Fed Manufacturing Index: -15 (คาด -5; ก่อนหน้า -4)

House Price Index YoY: 1.7% (ก่อนหน้า 2.3%)

House Price Index MoM: 0% (คาด 0.2%; ก่อนหน้า 0.4%)

Case-Shiller 20-City Index YoY: 1.36% (คาด 1.4%; ก่อนหน้า 1.6%)

Redbook YoY: 5.9% (ก่อนหน้า 6.1%)

28 พฤศจิกายน 2025, 15:58

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: จับตา CPI เยอรมนี และ GDP แคนาดา
28 พฤศจิกายน 2025, 15:57

ข่าวเด่น: GDP สวิตเซอร์แลนด์ออกมาต่ำกว่าคาด 📌 CPI ของสเปนออกมาสูงกว่าคาดการณ์
28 พฤศจิกายน 2025, 15:55

การใช้จ่ายผู้บริโภคในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อเบื้องต้นชะลอลง 📋
28 พฤศจิกายน 2025, 14:52

EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก