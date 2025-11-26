ข่าวเด่นวันนี้

สรุปตลาดยุโรปและสหรัฐฯ
ตลาดหุ้นยุโรป ปิดบวก โดย DAX ของเยอรมนี เพิ่มขึ้นเกือบ 1% นักลงทุนมองบวกต่อความหวังว่าสงครามในยูเครนอาจยุติเร็วขึ้น โดย NBC News รายงานอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐฯ ว่า คณะผู้แทนยูเครนเห็นด้วยกับข้อเสนอสันติภาพที่สหรัฐฯ สนับสนุน
หุ้นของ Rheinmetall ผู้ผลิตอาวุธเยอรมัน ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน สะท้อนแรงซื้อในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่อ่อนแรง
Wall Street ยังมีความต้องการทำกำไรสูง แม้ NVDA เคยร่วงเกือบ 7% แต่ขณะนี้ลดลงเหลือราว 3% กลุ่มเทคโนโลยีกำลังฟื้นตัว หุ้น TSMC, AMD, Oracle ลดลงช้าลง ส่วน Meta Platforms และ Eli Lilly ปรับตัวขึ้น ขณะที่ Alphabet ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล เกือบทุก sector อยู่ในแดนบวก
หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ตอบสนองลบต่อรายงานที่ระบุว่า Meta อาจใช้ชิป TPU ของ Google แทน Nvidia ทำให้ตลาดตั้งคำถามต่อสถานะผูกขาดของ Nvidia ขณะเดียวกันเพิ่มความเชื่อมั่นให้ Alphabet ซึ่งร่วมกับ Broadcom กลายเป็นคู่แข่งสำคัญ
ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง หลังตัวเลข Retail Sales ออกมาอ่อน และ Consumer Confidence ของ Conference Board ลดลง ตลาดเพิ่มการคาดการณ์ การลดดอกเบี้ย Fed เดือนธันวาคม ส่งผลให้ EURUSD ปรับขึ้น 0.4% ฟื้นตัวจากแนวรับสำคัญ EMA200 วัน และทดสอบแนว 1.158
แหล่งข้อมูล: xStation5
ข่าวเด่นอื่น ๆ
การพิจารณา ประธาน Fed คนใหม่ ยังดำเนินอยู่ โดย White House ตั้งเป้าสรุปก่อนวันหยุด นักวิเคราะห์อ้างแหล่งข่าวว่า Kevin Hassett ซึ่งสนับสนุน Donald Trump อย่างใกล้ชิด กำลังได้เปรียบ
Trump ระบุว่า ข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซีย-ยูเครนใกล้บรรลุ ขณะที่ Zelensky พร้อมพบประธานาธิบดีสหรัฐฯ เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
หุ้น FedEx ขึ้นเกือบ 3% หลังบริษัทประกาศลงทุน $200 ล้าน ปรับปรุงศูนย์โลจิสติกส์ใน Anchorage, Alaska รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกจัดเรียงสินค้าและเพิ่มที่จอดเครื่องบิน
สินค้าโภคภัณฑ์และคริปโต
ICE Arabica coffee futures ขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ฟื้นตัวหลังการปรับตัวลดลงก่อนหน้า แรงหนุนหลักจาก ภาวะแห้งแล้งใน Minas Gerais, บราซิล ปริมาณฝนเพียง 50% ของค่าเฉลี่ยประวัติศาสตร์
Natural Gas futures ร่วงกว่า 2.5% เนื่องจากพยากรณ์อากาศเย็นทั่วสหรัฐฯ อ่อนตัว แต่ฟื้นตัวบางส่วนหลังจากร่วงกว่า 4.5% ช่วงบ่าย
Cryptocurrency ร่วง แม้ตลาดหุ้นฟื้นตัวดี Bitcoin ยังคงราว $87,000 และไม่สามารถกลับเหนือ $90,000 ได้ ส่วน Ethereum อยู่ต่ำกว่า $2,900
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสหรัฐฯ ล่าสุด
Consumer Confidence (Conference Board): 88.7 (คาด 93.3; ก่อนหน้า 94.6, ปรับ 95.5)
Pending Home Sales Index: 76.3 (ก่อนหน้า 74.8, ปรับ 71.8)
Retail Sales YoY: 4.3% (ก่อนหน้า 5.0%)
PPI YoY: 2.7% (คาด 2.6%; ก่อนหน้า 2.6%)
Core PPI MoM: 0.1% (คาด 0.2%; ก่อนหน้า -0.1%)
Core PPI YoY: 2.6% (คาด 2.7%; ก่อนหน้า 2.8%)
PPI MoM: 0.3% (คาด 0.3%; ก่อนหน้า -0.1%)
Core Retail Sales MoM: 0.3% (คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.7%, ปรับ 0.6%)
Retail Sales MoM: 0.2% (คาด 0.4%; ก่อนหน้า 0.6%)
Business Inventories MoM: 0% (คาด 0%; ก่อนหน้า 0.2%)
Pending Home Sales Change MoM: 1.9% (คาด 0.2%; ก่อนหน้า 0.0%, ปรับ -0.1%)
Richmond Fed Manufacturing Index: -15 (คาด -5; ก่อนหน้า -4)
House Price Index YoY: 1.7% (ก่อนหน้า 2.3%)
House Price Index MoM: 0% (คาด 0.2%; ก่อนหน้า 0.4%)
Case-Shiller 20-City Index YoY: 1.36% (คาด 1.4%; ก่อนหน้า 1.6%)
Redbook YoY: 5.9% (ก่อนหน้า 6.1%)
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: จับตา CPI เยอรมนี และ GDP แคนาดา
ข่าวเด่น: GDP สวิตเซอร์แลนด์ออกมาต่ำกว่าคาด 📌 CPI ของสเปนออกมาสูงกว่าคาดการณ์
การใช้จ่ายผู้บริโภคในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อเบื้องต้นชะลอลง 📋
EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น