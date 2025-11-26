EURUSD ดีดตัวขึ้น 0.4% ฟื้นตัวจากโซนแนวรับสำคัญ 📈

EURUSD ปรับตัวขึ้นวันนี้ ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาแบบผสม ตลาดได้รับตัวเลข ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคม ที่ต่ำมาก, ดัชนี Richmond Fed ผิดหวัง และ Core PPI ต่ำกว่าคาดทั้งแบบ YoY และ MoM ข้อมูลที่อ่อนตัวนี้ยิ่งได้รับการสนับสนุนจากรายงาน ยอดขายปลีก ที่ต่ำกว่าคาด ทำให้นักลงทุนสรุปได้ว่า การลดดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคมมีความเป็นไปได้สูงมาก
ด้วยความคาดหวังนี้ EURUSD ปรับตัวสูงขึ้น ความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยจาก Fed เพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 20% เมื่อสัปดาห์ก่อน เป็นเกือบ 80% ในวันนี้ ดอลลาร์อ่อนค่าลง
นอกจากนี้ รายงานสื่ออ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการเลือกประธาน Fed คนต่อไป ระบุว่า Kevin Hassett — หนึ่งในผู้สนับสนุนทรัมป์ที่ใกล้ชิด — กำลังเป็นตัวเต็ง ส่งผลให้ตลาดเชื่อว่า นโยบาย “Dovish” ของทรัมป์ จะถูกสานต่อโดยประธาน Fed คนต่อไป รัฐมนตรีคลัง Bessent ระบุว่า ประธาน Fed คนใหม่อาจถูกเลือกก่อนคริสต์มาส และหนึ่งในงานสำคัญคือการ “ทำให้นโยบาย Fed ง่ายและเป็นมาตรฐาน” — ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการลดกฎระเบียบที่ Wall Street ชื่นชมและ Hassett มักยกย่อง
EURUSD (กรอบเวลา D1)
คู่เงิน EURUSD ฟื้นตัวจาก EMA200 วัน (เส้นสีแดง) และกำลังเข้าใกล้ 1.158 โดยเกิด double bottom รอบ 1.152 แนวโน้มระยะสั้นสนับสนุนการปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ 1.162
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: จับตา CPI เยอรมนี และ GDP แคนาดา
ข่าวเด่น: GDP สวิตเซอร์แลนด์ออกมาต่ำกว่าคาด 📌 CPI ของสเปนออกมาสูงกว่าคาดการณ์
การใช้จ่ายผู้บริโภคในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อเบื้องต้นชะลอลง 📋
EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น