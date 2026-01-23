อ่านเพิ่มเติม
09:17 · 23 มกราคม 2026

ทองคำขึ้น 1% เงินพุ่ง 3% 📈 โลหะมีค่าใกล้แตะระดับสูงสุดอีกครั้ง

แม้ตลาดหุ้นสหรัฐจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ ดอลลาร์อ่อนค่า ยังคงหนุนให้ โลหะมีค่าเคลื่อนไหวขึ้นต่อ ทองคำกำลังกลับขึ้นใกล้ $4,890 ต่อออนซ์ ขณะที่เงินพุ่งขึ้นเกือบ 3% ทะลุไปทดสอบระดับสูงสุดใกล้ $95 ต่อออนซ์ อีกครั้ง

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐวันนี้ (PCE และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน) ออกมาตามคาด ทำให้ในทางทฤษฎีโลหะมีค่าอาจปรับฐานได้ แต่การเคลื่อนไหวของราคาแสดงว่า แรงซื้อมีลักษณะเชิงโครงสร้าง มากกว่าแรงเก็งกำไรระยะสั้น

ตลาดดูเหมือนถูกหนุนโดยกลุ่มผู้ซื้อที่สะสมปริมาณการซื้ออย่างต่อเนื่อง ไม่สนใจความผันผวนของตัวเลขเศรษฐกิจ อีกทั้ง ความไม่แน่นอนด้านความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ยังคงเป็นปัจจัยหนุน sentiment และในช่วงที่ตลาดเสี่ยงฟื้นตัวยาวนาน ความต้องการ “hedge” จะยิ่งเพิ่มขึ้น ทำให้ทองคำเป็นตัวเลือกแรกในสายตานักลงทุน

23 มกราคม 2026, 17:04

