🚨 EURUSD ปรับตัวลงลึกลง สู่โซนแนวรับสำคัญ

วันนี้ ยูโรปรับตัวอ่อนค่าอย่างหนัก โดยถูกกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า และความเป็นไปได้ที่ราคาพลังงานจะพุ่งขึ้น ซึ่งอาจ “บดบังโอกาส” การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยุโรป

คู่ EURUSD ลดลงมากกว่า 0.3% และหลุด แนวรับสำคัญที่ EMA200 (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยเด้งกลับ 3 ครั้งในปี 2025

  • การปรับตัวขึ้นต่อของราคาน้ำมันและก๊าซ อาจเพิ่มแรงกดดันต่อยูโรอย่างมาก

  • ในทางกลับกัน การลดความตึงเครียดหรือจบความขัดแย้งกับ อิหร่าน อาจช่วยหนุนยูโรได้

ปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณว่าความรุนแรงในตะวันออกกลางจะลดลงเร็ว ๆ

  • เบนจามิน เนทันยาฮู ระบุว่าอิสราเอลไม่ต้องการสงครามยืดเยื้อ

  • ขณะที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ตัดความเป็นไปได้ของการส่งทหารภาคพื้นดิน และกล่าวว่าสหรัฐฯ พร้อมสำหรับสงครามยืดเยื้อแต่ชนะในท้ายที่สุด

ปัจจุบัน ราคาก๊าซที่สูงขึ้นโดยเฉพาะ อาจเป็นความท้าทายสำคัญต่อยุโรปและยูโร
กราฟแสดง RSI เข้าใกล้โซนขายมากเกินไป ขณะที่ปริมาณขายยังเด่นชัด

EURUSD (D1)

Source: xStation5

