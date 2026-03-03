🚨DE40 ร่วง 3% 📉

ดัชนี DE40 ขณะนี้ร่วงลงประมาณ 3% และกำลังทดสอบแนวรับสำคัญของแนวโน้มขาขึ้นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA 200) ซึ่งเคยช่วยหยุดการปรับตัวลงในเดือนพฤศจิกายน 2025
ปัจจัยกดดันหลักมาจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาก๊าซยุโรป (European TTF) ที่ทะลุระดับ 50 ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง และเพิ่มขึ้นกว่า 60% ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ สาเหตุเกิดจากการระงับการส่งออก LNG จาก Qatar หลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในบริเวณ Strait of Hormuz
ขณะเดียวกัน ปริมาณก๊าซสำรองในยุโรปอยู่ในระดับต่ำเพียงราว 30% และเรือบรรทุก LNG หลายลำถูกระงับการเดินทาง ยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนพลังงาน ซึ่งส่งผลกระทบหนักต่อประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้า
ตลาดกังวลว่าราคาพลังงานที่พุ่งสูงในยุโรปจะผลักดันให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดันเงินเฟ้อโดยรวมสูงขึ้น และอาจบังคับให้ European Central Bank (ECB) ต้องกลับมาเริ่มวงจรการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง
แพลตฟอร์มเดิมพันอย่าง Polymarket พบว่ามีความสนใจในสัญญาที่เดิมพันต่อการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในวันนี้ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทางการเงินที่อิงกับสวอปและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปยังคงบ่งชี้ว่า ECB ไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีก 25 เบสิสพอยต์ภายในสิ้นปีนี้
แหล่งที่มา: Bloomberg L.P.
นักลงทุนยังจับตาข้อมูลเงินเฟ้อเบื้องต้น (CPI) ของยูโรโซนเดือนกุมภาพันธ์ในวันนี้ ซึ่งออกมาสูงกว่าคาด โดย CPI ทั่วไปอยู่ที่ 1.9% YoY สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.7% และเท่ากับครั้งก่อนที่ 1.7%
ขณะที่ Core CPI เพิ่มขึ้นเป็น 2.4% YoY (คาดการณ์ 2.2%; ครั้งก่อน 2.2%) และ CPI รายเดือนเพิ่มขึ้น 0.7% (คาดการณ์ 0.5%; ครั้งก่อน -0.6%) ตัวเลขที่แข็งแกร่งเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในยุโรป ท่ามกลางราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น
น่าสนใจว่าภาพเดียวกันกำลังเกิดขึ้นใน Japan และ South Korea โดยดัชนี JP225 ร่วงลงมากกว่า 4% ขณะที่ราคาก๊าซในภูมิภาคพุ่งแรงยิ่งกว่ายุโรป และราคา LNG อ้างอิง JKM พุ่งทะลุ 13 ดอลลาร์สหรัฐต่อ MMBtu ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2025
หากสถานการณ์ไม่คลี่คลายภายในสองสัปดาห์ข้างหน้า ค่าเงินยูโรและดัชนี DE40 อาจเผชิญแรงปรับฐานที่รุนแรงขึ้น และ European Central Bank (ECB) อาจกลับมาพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ซึ่งอาจเป็นผลลบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและกดดันตลาดหุ้นยุโรปเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าหากการสัญจรผ่าน Strait of Hormuz กลับมาเป็นปกติอย่างเต็มรูปแบบ ก็อาจทำให้การเคลื่อนไหวของตลาดในปัจจุบันพลิกกลับได้อย่างรวดเร็ว
ดัชนี DE40 ของเยอรมนีกำลังทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA 200 – เส้นสีทองบนกราฟ)
ในอดีตโซนนี้มักเป็นจุดที่แรงซื้อกลับเข้ามา (demand zone) หลายครั้ง และช่วยให้ตลาดฟื้นตัวหลังจากการปรับฐานลึก
ทิศทางต่อไปของ DE40 จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวนอย่างมาก และโดยเฉพาะประเด็นการขนส่งผ่าน Strait of Hormuz ซึ่งขณะนี้การสัญจรค่อนข้างเบาบาง
แหล่งที่มา: XTB xStation
สถานการณ์การขนส่งทางเรือในบริเวณ Strait of Hormuz ขณะนี้อยู่ในระดับจำกัดอย่างมาก
ยกเว้นเรือบางลำที่ชักธง Iran เรือบรรทุกน้ำมันส่วนใหญ่จากประเทศผู้ผลิตน้ำมันได้หยุดรออยู่ตามโซนพักหรือท่าเรือก่อนถึงช่องแคบ ส่งผลให้การสัญจรผ่านเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญนี้แทบชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด
แหล่งที่มา: MarineTraffic
