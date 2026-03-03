อ่านเพิ่มเติม
16:36 · 3 มีนาคม 2026

📊 ตลาดเด่นวันนี้🚨 ราคาน้ำมันพุ่ง 5% กดดัน Wall Street

-
-
📈 OIL (D1) – ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่ง 5% กดดัน Wall Street

ราคาฟิวเจอร์ส Brent crude (OIL) ปรับขึ้นเกือบ 5% วันนี้ ทะลุ $81 ต่อบาร์เรล ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025

  • โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดต่อ อิหร่าน ยังมาไม่ถึง

  • กองกำลัง IRGC ของอิหร่านย้ำว่า ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิด และจะไม่อนุญาตให้ขนส่งน้ำมันฟรี ทั้งผ่านช่องแคบหรือท่อส่ง

แม้สหรัฐฯ ปฏิเสธว่าอิหร่านมีความสามารถปิดเส้นทางสำคัญ แต่เรือหลายลำยังลังเลที่จะเข้าไปในช่องแคบ

  • ตามข้อมูลจาก Ocean Network Express มี เรือบรรทุกน้ำมันมากกว่า 100 ลำจอดอยู่ใกล้ทางเข้า Hormuz และอาจเพิ่มขึ้นได้

หลังความตึงเครียดทางทหาร ตลาดเริ่มประเมินความเสี่ยงสงครามยืดเยื้อ

  • ทรัมป์แสดงความพร้อมต่อสถานการณ์ดังกล่าว และยังไม่ตัดความเป็นไปได้ของการส่งทหารภาคพื้นดินในอิหร่าน

  • สำหรับตลาดน้ำมัน นี่หมายถึง ความเสี่ยงที่ราคาจะขึ้นไปแตะระดับ “สัญลักษณ์” $100 ต่อบาร์เรล ซึ่งต้องขึ้นอีกประมาณ 25%

การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเพิ่ม แรงกดดันเงินเฟ้อ และกดดันสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นสหรัฐฯ

  • ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ วันนี้ปรับตัวลดลง US100 ร่วงมากกว่า 1.5%

  • ฟิวเจอร์ส VIX พุ่งกว่า 5%

  • ตลาดเริ่มหมุนกลับเข้าสู่ ดอลลาร์สหรัฐ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นดึงเงินทุนออกจาก Wall Street เพิ่ม

OIL (D1)

Source: xStation5

5 มีนาคม 2026, 19:57

