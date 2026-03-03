📊 ตลาดเด่นวันนี้🚨 ราคาน้ำมันพุ่ง 5% กดดัน Wall Street

📈 OIL (D1) – ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่ง 5% กดดัน Wall Street
ราคาฟิวเจอร์ส Brent crude (OIL) ปรับขึ้นเกือบ 5% วันนี้ ทะลุ $81 ต่อบาร์เรล ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025
โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดต่อ อิหร่าน ยังมาไม่ถึง
กองกำลัง IRGC ของอิหร่านย้ำว่า ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิด และจะไม่อนุญาตให้ขนส่งน้ำมันฟรี ทั้งผ่านช่องแคบหรือท่อส่ง
แม้สหรัฐฯ ปฏิเสธว่าอิหร่านมีความสามารถปิดเส้นทางสำคัญ แต่เรือหลายลำยังลังเลที่จะเข้าไปในช่องแคบ
ตามข้อมูลจาก Ocean Network Express มี เรือบรรทุกน้ำมันมากกว่า 100 ลำจอดอยู่ใกล้ทางเข้า Hormuz และอาจเพิ่มขึ้นได้
หลังความตึงเครียดทางทหาร ตลาดเริ่มประเมินความเสี่ยงสงครามยืดเยื้อ
ทรัมป์แสดงความพร้อมต่อสถานการณ์ดังกล่าว และยังไม่ตัดความเป็นไปได้ของการส่งทหารภาคพื้นดินในอิหร่าน
สำหรับตลาดน้ำมัน นี่หมายถึง ความเสี่ยงที่ราคาจะขึ้นไปแตะระดับ “สัญลักษณ์” $100 ต่อบาร์เรล ซึ่งต้องขึ้นอีกประมาณ 25%
การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเพิ่ม แรงกดดันเงินเฟ้อ และกดดันสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นสหรัฐฯ
ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ วันนี้ปรับตัวลดลง US100 ร่วงมากกว่า 1.5%
ฟิวเจอร์ส VIX พุ่งกว่า 5%
ตลาดเริ่มหมุนกลับเข้าสู่ ดอลลาร์สหรัฐ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นดึงเงินทุนออกจาก Wall Street เพิ่ม
OIL (D1)
Source: xStation5
