ธัญพืชสหรัฐฯ พุ่งขึ้นจากแรงซื้อของกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ 📈 ข้าวสาลีขึ้น 1.5%

ธัญพืชและถั่วเหลืองสหรัฐฯ เริ่มสัปดาห์ด้วย การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ที่ตลาด Chicago Board of Trade (CBOT)
สัญญาฟิวเจอร์สพุ่งขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ฟื้นตัวจากการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงก่อนหน้า โดยเฉพาะ ถั่วเหลือง ดีดตัวแรงหลังถูกขายมากเกินไปในช่วงก่อนหน้า
แรงซื้อจากกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้ซื้อสุทธิของสัญญา ข้าวโพด, ถั่วเหลือง และข้าวสาลี สนับสนุนการฟื้นตัวของราคาตลาดธัญพืชโดยรวม
อุปทานโลกยังคงเหลือเฟือ – อาร์เจนตินาและออสเตรเลียกำลังเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่บราซิลเริ่มฤดูกาลถั่วเหลืองซึ่งคาดว่าจะเป็นสถิติใหม่ ซึ่งจำกัดศักยภาพของแนวโน้มขาขึ้นอย่างยั่งยืนแม้ราคาจะฟื้นตัวในระยะสั้น
สต็อกข้าวโพดสหรัฐฯ – การเก็บเกี่ยวข้าวโพดสถิติสูงของปีที่แล้วถูกชดเชยด้วยการส่งออกที่แข็งแกร่ง ทำให้สต็อกยังอยู่ในระดับปานกลาง และช่วยลดแรงกดดันต่อราคาลง
รายงาน USDA ที่จะมาถึง – รายงานสต็อกวันที่ 1 ธันวาคม ซึ่งจะเผยแพร่วันที่ 12 มกราคม อาจเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดสำคัญ ตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดการณ์น่าจะสนับสนุนการขึ้นต่อของสัญญาธัญพืชและถั่วเหลือง
ความคาดหวังการส่งออกถั่วเหลือง – ข่าวลือเกี่ยวกับการซื้อเพิ่มจากจีน โดยเฉพาะโดย Sinograin ช่วยหนุนความเชื่อมั่นตลาด และสร้างความมั่นใจต่อความต้องการส่งออกถั่วเหลืองสหรัฐฯ
ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ – พยากรณ์อากาศแห้งในอาร์เจนตินาอาจทำให้ราคาข้าวโพดและถั่วเหลืองมีพรีเมียม หากเป็นภัยต่อผลผลิต ขณะเดียวกัน ฝนในบราซิลยังคงเพียงพอ ไม่เสี่ยงต่อผลผลิตในทันที
ข้าวโพดยังเคลื่อนไหวในกรอบ – แม้จะฟื้นตัว ราคาข้าวโพดยังเคลื่อนไหวไซด์เวย์ รอปัจจัยกระตุ้นใหม่ เช่น รายงาน WASDE เพื่อจุดชนวนการ breakout
ข้าวสาลีได้แรงหนุนจากสภาพอากาศและภูมิรัฐศาสตร์ – สภาพแห้งแล้งใน Great Plains ของสหรัฐฯ และความตึงเครียดในเส้นทางส่งออกทะเลดำจำกัดอุปทานและสนับสนุนราคา
การโจมตีล่าสุดของรัสเซียต่อยูเครน รวมถึงโรงงานของ Bunge ใน Dnipro ทำให้การส่งออกเดือนธันวาคมลดลงจาก 3.58 ล้านตัน เหลือ 3.28 ล้านตัน เสริมศักยภาพการขึ้นของตลาด
ข้อมูลการขายส่งออก – ข้าวโพดสหรัฐฯ ขายสุทธิร่วงต่ำสุดตั้งแต่เดือนกันยายน (756,000 ตัน) ขณะที่การขายถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น 27% สัปดาห์ต่อสัปดาห์ (1.24 ล้านตัน) สะท้อนความแตกต่างของความต้องการโลก
ตลาดธัญพืชอยู่ใน ช่วงฟื้นตัวแบบ corrective หลังระดับต่ำสุดสิ้นปี ราคาสนับสนุนโดยข้อจำกัดด้านสภาพอากาศและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ แต่ อุปทานโลกที่เหลือเฟือ ยังคงเป็นเพดานสำคัญสำหรับแนวโน้มขาขึ้นอย่างยั่งยืน
กราฟข้าวสาลี, ถั่วเหลือง และข้าวโพด (H1)
Source: xStation5
Source: xStation5
Source: xStation5
