🚨ราคาทองเงินร่วง 1.5% — แนวโน้มขาขึ้นเสี่ยงถูกทำลายหรือไม่?

SILVER ร่วงมากกว่า 1.5% ในวันนี้ หลังจากการราคาร่วงขึ้นอย่างรุนแรงที่ทำให้ได้กำไรมากกว่า 100% จากจุดต่ำสุดล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2025
- เมื่อดูจากกราฟ แนวโน้มขาขึ้นระยะยาว กลาง และสั้น ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่าไม่สามารถทะลุเหนือ 93 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้อย่างชัดเจน และการปรับตัวลดลงในวันนี้ทำให้ราคากลับไปยังโซน 90 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- บนกราฟ การปรับตัวขึ้นครั้งก่อนที่เริ่มเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ยาวนาน 79 วัน ก่อนที่จะมีการปรับตัวลดลงลึก ดึงราคาลงไปใกล้ 45 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และทำจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ตอนนี้เราจะเห็นว่าการปรับตัวขึ้นอีกครั้งเริ่มเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม และยาวนาน 79 วัน จนถึงวันนี้ — แต่ราคากำลังเริ่มร่วงลง ระยะที่สองนี้ให้ผลตอบแทนประมาณ สองเท่าของครั้งก่อน: ในช่วงซัมเมอร์–ฤดูใบไม้ร่วง 2025 เงินร่วงขึ้นประมาณ 53% ในขณะที่ช่วงฤดูใบไม้ร่วง–ฤดูหนาวทำให้เกิดการพุ่งขึ้นมากกว่า 100%
- หากภาพทางเทคนิคอ่อนตัวและราคาต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แรงขายทำกำไรอาจกดดันตลาดและจำกัดการเร่งตัวของการซื้อได้
- จากรายงาน CFTC Commitment of Traders ของเงินวันที่ 6 มกราคม พบว่า ผู้ผลิต (Commercials) ถือสถานะสั้นขนาดใหญ่ (net short -25,545 สัญญา) ขณะที่ กองทุนเก็งกำไร (Managed Money) เป็น net long +15,822 สัญญา
- การเปิดรับความเสี่ยงฝั่งขาขึ้นเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 6 มกราคม แต่ไม่ได้มาจากการเพิ่มสถานะ long ของกองทุนหลัก แต่เกิดจาก การปิด short เป็นหลัก Commercials ก็ลด short เล็กน้อย แต่ไม่มาก (529 สัญญา) ทำให้ยังคงมี net short ขนาดใหญ่กว่า 25.5k สัญญา
- ฝั่ง long ยังถือโดย Other Reportables และ Nonreportables บ่งชี้ถึงการวางตำแหน่งขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งในกลุ่มผู้ลงทุนรายเล็ก Nonreportables เป็น net long มากกว่า 22.4k สัญญา
- หลังจากเงินฟื้นตัวเหนือ 90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่าง รวดเร็วและรุนแรง ส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้มข้นสูงของฝั่ง short — 8 รายใหญ่ที่ถือ short มากที่สุดคิดเป็น 37.6% ของ net short ทั้งหมด แต่ momentum เริ่มอ่อนลง และการขึ้นราคากำลังแสดงสัญญาณเหนื่อยล้าตั้งแต่ต้น
แนวรับสำคัญในกรณีปรับตัวลง อาจอยู่ราว 70 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นฐานแข็งแกร่งที่เกิดรอบปี 2025–2026 ในทางกลับกัน หากเงินฟื้นตัวเหนือ 93 ดอลลาร์ อีกครั้ง เราอาจเห็นแรงกดดันไปยังระดับ 100 ดอลลาร์
Source: xStation5
