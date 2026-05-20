08:57 · 20 พฤษภาคม 2026

📉 ทองคำร่วง 1.5%

ประเด็นหลัก
  • 🚩 โลหะมีค่าปรับตัวลง ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและ Bond Yield ที่ปรับตัวสูงขึ้น

ทองคำปรับตัวลงมากกว่า 1.5% ในวันนี้ สู่ระดับ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงิน (Silver) ร่วงแรงเกือบ 5% ลงมาที่ระดับ 74 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท่ามกลางการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและการปรับตัวขึ้นของ Bond Yield โดยอย่างน้อยในระยะสั้น ปัจจัยพื้นฐานยังคงสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ จากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางและผลกระทบด้านเงินเฟ้อที่เริ่มปรากฏชัดมากขึ้น

ประเด็นสำคัญ

  • Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007
  • Donald Trump แสดงความคิดเห็นว่าสหรัฐฯ อาจโจมตีอิหร่านอีกครั้ง แม้ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
  • Scott Bessent ระบุว่าสหรัฐฯ ไม่ต้องการเร่งขยายเวลาข้อตกลงพักรบด้านภาษีกับจีน ซึ่งนักลงทุนอาจตีความว่า ความเสี่ยงของสงครามการค้ารอบใหม่ยังคงอยู่

มุมมองทางเทคนิค: GOLD / SILVER / USDIDX (กรอบเวลา D1)

ทองคำกำลังเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ย EMA200 (เส้นสีแดง) บริเวณ 4,330 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าว อาจเป็นสัญญาณของการ Breakout ลงจากรูปแบบ Symmetrical Triangle

ในทางกลับกัน หากราคากลับขึ้นเหนือระดับ 4,750 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง อาจสะท้อนถึงการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่

Source: xStation5

For silver, the key support level appears to be USD 70 per ounce, located near the EMA200 (red line).

