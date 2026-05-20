📉 ทองคำร่วง 1.5%

- 🚩 โลหะมีค่าปรับตัวลง ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและ Bond Yield ที่ปรับตัวสูงขึ้น
ทองคำปรับตัวลงมากกว่า 1.5% ในวันนี้ สู่ระดับ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงิน (Silver) ร่วงแรงเกือบ 5% ลงมาที่ระดับ 74 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท่ามกลางการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและการปรับตัวขึ้นของ Bond Yield โดยอย่างน้อยในระยะสั้น ปัจจัยพื้นฐานยังคงสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ จากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางและผลกระทบด้านเงินเฟ้อที่เริ่มปรากฏชัดมากขึ้น
ประเด็นสำคัญ
- Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007
- Donald Trump แสดงความคิดเห็นว่าสหรัฐฯ อาจโจมตีอิหร่านอีกครั้ง แม้ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
- Scott Bessent ระบุว่าสหรัฐฯ ไม่ต้องการเร่งขยายเวลาข้อตกลงพักรบด้านภาษีกับจีน ซึ่งนักลงทุนอาจตีความว่า ความเสี่ยงของสงครามการค้ารอบใหม่ยังคงอยู่
มุมมองทางเทคนิค: GOLD / SILVER / USDIDX (กรอบเวลา D1)
ทองคำกำลังเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ย EMA200 (เส้นสีแดง) บริเวณ 4,330 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าว อาจเป็นสัญญาณของการ Breakout ลงจากรูปแบบ Symmetrical Triangle
ในทางกลับกัน หากราคากลับขึ้นเหนือระดับ 4,750 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง อาจสะท้อนถึงการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่
For silver, the key support level appears to be USD 70 per ounce, located near the EMA200 (red line).
