Bitcoin ร่วงสู่ระดับ 76,000 ดอลลาร์ แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม

Bitcoin ร่วงลงสู่ระดับ 76,000 ดอลลาร์ในวันนี้ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม โดยแรงขายถูกเร่งจากการปรับฐานของตลาดหุ้นสหรัฐฯ การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และ Bond Yield ที่ปรับตัวสูงขึ้น
กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นว่า BTC กลับลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA50 (เส้นสีส้ม) อีกครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงการอ่อนแรงของโมเมนตัมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน — ช่วงที่ Bitcoin เริ่มรีบาวด์และพาราคาปรับขึ้นไปใกล้ระดับ 85,000 ดอลลาร์
แรงขายเริ่มชัดเจนมากขึ้น และเป้าหมายถัดไปของฝั่งหมีอาจอยู่บริเวณ 73,000 ดอลลาร์ ขณะที่ EMA50 ได้เปลี่ยนบทบาทจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านแล้ว
อย่างไรก็ตาม ฝั่งกระทิงอาจพยายามดันราคากลับขึ้นไปทดสอบโซน 78,000–80,000 ดอลลาร์อีกครั้ง หาก sentiment ของตลาดหุ้นเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น
Source: xStation5
📈 โกโก้พุ่งขึ้น 4% พยายามรีบาวด์จากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์
📉 ทองคำร่วง 1.5%
BREAKING: NATO กำลังพิจารณาส่งกำลังเข้าสู่ช่องแคบ Hormuz หากเส้นทางเดินเรือยังไม่กลับมาเปิดใช้งานภายในเดือนกรกฎาคม
ข่าวเด่นวันนี้ 20 พ.ค.