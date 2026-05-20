08:58 · 20 พฤษภาคม 2026

📈 โกโก้พุ่งขึ้น 4% พยายามรีบาวด์จากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์

ราคาโกโก้กำลังพยายามฟื้นตัว โดยปรับขึ้นเกือบ 4% หลังเผชิญแรงปรับฐานรุนแรง following การพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ก่อน ล่าสุด สัญญาโกโก้ในตลาด ICE ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบประมาณ 2 สัปดาห์ หลังตลาดเร่งลดความร้อนแรงของราคาจากสัญญาณว่าอุปทานจากไอวอรีโคสต์เริ่มปรับตัวดีขึ้น

ตลาดกำลังลด “Supply Risk Premium”

เพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อน ราคาโกโก้ยังซื้อขายอยู่ในระดับสูงสุดในรอบประมาณ 3 ปีครึ่ง แต่แรงกดดันล่าสุดเกิดขึ้นหลังมีรายงานว่า ผลผลิตโกโก้ของไอวอรีโคสต์อาจเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.1–2.2 ล้านตัน เทียบกับคาดการณ์เดิมใกล้ 1.8 ล้านตัน

อุปทานจากไอวอรีโคสต์เริ่มเพิ่มขึ้น

ผู้ส่งออกระบุว่า ปริมาณโกโก้ที่เข้าสู่ท่าเรือของไอวอรีโคสต์เพิ่มขึ้น 1.3% ตั้งแต่เริ่มฤดูกาล เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนว่าอุปทานอาจไม่ได้ตึงตัวอย่างที่ตลาดเคยกังวล

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับปริมาณสต็อกโกโก้ที่ยังขายไม่ออกภายในประเทศ

ความตึงเครียดระหว่างเกษตรกรเพิ่มขึ้น

สัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลโกโก้ของไอวอรีโคสต์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในภูมิภาคตอนกลาง-ตะวันออกของประเทศ หลังเกิดการประท้วงจากเกษตรกรเกี่ยวกับปัญหาสต็อกโกโก้ค้างขาย

ตลาดมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณว่า อุปทานบางส่วนอาจไม่สามารถหาผู้ซื้อได้ที่ระดับราคาปัจจุบัน

Demand ยังแข็งแกร่ง

แรงกดดันด้านลบถูกจำกัดบางส่วนจากข้อมูลการแปรรูป โดยข้อมูลจาก GEPEX ระบุว่า Cocoa Grindings ในไอวอรีโคสต์เพิ่มขึ้น 22% YoY ในเดือนเมษายน

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่า แม้ราคาโกโก้จะปรับฐานลงในระยะสั้น แต่ความต้องการโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตทั่วโลกยังคงแข็งแกร่งในภาพรวม

ตลาดยังผันผวนสูง

ตลาดโกโก้ยังคงมีความผันผวนสูง หลังจากการปรับตัวขึ้นครั้งประวัติศาสตร์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยนักลงทุนตอบสนองอย่างรุนแรงต่อทุกข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุปทานจากแอฟริกาตะวันตก

ก่อนหน้านี้ การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐยังเป็นปัจจัยที่กระตุ้นแรง Short Covering จาก Hedge Funds ซึ่งเห็นได้จากข้อมูล COT ล่าสุด อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของแนวโน้มในปัจจุบันสะท้อนว่า การฟื้นตัวของราคาไม่ได้เกิดขึ้นง่าย และการกลับเข้าสู่ภาวะทรงตัวอาจยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควร

Source: xStation5

