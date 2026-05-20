08:53 · 20 พฤษภาคม 2026

BREAKING: NATO กำลังพิจารณาส่งกำลังเข้าสู่ช่องแคบ Hormuz หากเส้นทางเดินเรือยังไม่กลับมาเปิดใช้งานภายในเดือนกรกฎาคม

ตามรายงานของ Bloomberg ระบุว่า NATO กำลังพิจารณาให้การสนับสนุนเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบ Hormuz ซึ่งยังถูกปิดกั้นอยู่ หากเส้นทางดังกล่าวยังไม่กลับมาเปิดใช้งานภายในต้นเดือนกรกฎาคม สำหรับตลาดการเงิน นี่ถือเป็นสัญญาณสำคัญ เนื่องจาก Hormuz ยังคงเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักของโลกสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบและการส่งออก LNG การหยุดชะงักที่ยืดเยื้อจะยิ่งเพิ่ม “Geopolitical Risk Premium” ต่อราคาพลังงาน ขณะที่ความเป็นไปได้ที่ NATO จะเข้ามามีบทบาท อาจเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการยกระดับความขัดแย้งในวงกว้างมากขึ้น

ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก NATO หลายประเทศ แม้ในขณะนี้จะยังไม่มีฉันทามติร่วมกันทั้งหมด ซึ่งหมายความว่ายังไม่มีการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ การประชุมผู้นำ NATO ที่กรุงอังการา ระหว่างวันที่ 7–8 กรกฎาคม อาจกลายเป็นเหตุการณ์สำคัญ โดยเฉพาะสำหรับตลาดน้ำมัน บริษัทขนส่งทางเรือระดับโลก และสกุลเงินของประเทศผู้นำเข้าพลังงาน

คำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนคือ การหารือครั้งนี้จะนำไปสู่ภารกิจคุ้มกันทางเรือจริง หรือจะยังคงเป็นเพียงแรงกดดันทางการทูตเท่านั้น ขณะนี้ราคาน้ำมันยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และยังไม่ได้ตอบสนองต่อรายงานดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญนัก

Source: xStation5

