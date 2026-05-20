ข่าวเด่นวันนี้ 20 พ.ค.

ตลาดหุ้น
- ตลาดยุโรปปิดผสมผสาน โดย FTSE, DAX และ CAC40 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
- ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ร่วงเกือบ 1.5% ช่วงเปิดตลาดสหรัฐฯ จากแรงขายหุ้นชิปและ Big Tech
- ช่วงท้ายตลาดเริ่มฟื้นตัว โดย Nvidia พลิกกลับมาบวกเกือบ 1% ก่อนประกาศงบ
- Apple ลดช่วงขาดทุนลงได้มาก ขณะที่ Intel พุ่งเกือบ 4%
ตลาดคริปโต
- Sentiment ยังอ่อนแอ
- Bitcoin ร่วงลงสู่ 76,000 ดอลลาร์ ต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม
ตลาด Forex และพันธบัตร
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อเนื่อง
- EUR/USD ลดลงมากกว่า 0.4% และทดสอบระดับ 1.16
- Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 30 ปี พุ่งสู่ 5.2% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
- ทองคำร่วงเกือบ 1.4%
- เงิน (Silver) ดิ่งเกือบ 4%
- ราคาน้ำมันยังเคลื่อนไหวใกล้ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- Cocoa Futures รีบาวด์เกือบ 4% หลังจากก่อนหน้านี้ปรับฐานแรง จากคาดการณ์ผลผลิตโกโก้ของไอวอรีโคสต์เพิ่มขึ้น
หุ้นและธีม AI
- Intel เตือนปัญหาอุปทาน CPU เริ่มตึงตัว
- ความต้องการ AI กำลังส่งผลต่อทั้งตลาดโปรเซสเซอร์สำหรับ PC และ Server ไม่ใช่แค่ GPU อีกต่อไป
- Intel พยายามผลักดันการใช้งานชิปเทคโนโลยี 18A มากขึ้น
ภูมิรัฐศาสตร์และพลังงาน
- Bloomberg รายงานว่า NATO อาจเข้าช่วยคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบ Hormuz หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายภายในต้นเดือนกรกฎาคม
- ตลาดมองว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อราคาน้ำมันและ LNG
- การประชุม NATO วันที่ 7–8 กรกฎาคม อาจเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับตลาดพลังงาน
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และ Fed
- Pending Home Sales สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.4% MoM สูงกว่าคาด
- สะท้อนว่าตลาดอสังหาฯ ยังแข็งแกร่ง แม้อัตราดอกเบี้ยสูง
- นักวิเคราะห์เริ่มกังวลว่าเงินเฟ้ออาจกลับมาร้อนแรงอีกครั้งจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
- Ed Yardeni มองว่า Fed อาจ “ตามหลังเงินเฟ้อ” และมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม ซึ่งอาจกดดันตลาดหุ้นเพิ่มเติม
