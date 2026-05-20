อ่านเพิ่มเติม
08:52 · 20 พฤษภาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 20 พ.ค.

ตลาดหุ้น

  • ตลาดยุโรปปิดผสมผสาน โดย FTSE, DAX และ CAC40 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
  • ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ร่วงเกือบ 1.5% ช่วงเปิดตลาดสหรัฐฯ จากแรงขายหุ้นชิปและ Big Tech
  • ช่วงท้ายตลาดเริ่มฟื้นตัว โดย Nvidia พลิกกลับมาบวกเกือบ 1% ก่อนประกาศงบ
  • Apple ลดช่วงขาดทุนลงได้มาก ขณะที่ Intel พุ่งเกือบ 4%

ตลาดคริปโต

  • Sentiment ยังอ่อนแอ
  • Bitcoin ร่วงลงสู่ 76,000 ดอลลาร์ ต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม

ตลาด Forex และพันธบัตร

  • ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อเนื่อง
  • EUR/USD ลดลงมากกว่า 0.4% และทดสอบระดับ 1.16
  • Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 30 ปี พุ่งสู่ 5.2% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

  • ทองคำร่วงเกือบ 1.4%
  • เงิน (Silver) ดิ่งเกือบ 4%
  • ราคาน้ำมันยังเคลื่อนไหวใกล้ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
  • Cocoa Futures รีบาวด์เกือบ 4% หลังจากก่อนหน้านี้ปรับฐานแรง จากคาดการณ์ผลผลิตโกโก้ของไอวอรีโคสต์เพิ่มขึ้น

หุ้นและธีม AI

  • Intel เตือนปัญหาอุปทาน CPU เริ่มตึงตัว
  • ความต้องการ AI กำลังส่งผลต่อทั้งตลาดโปรเซสเซอร์สำหรับ PC และ Server ไม่ใช่แค่ GPU อีกต่อไป
  • Intel พยายามผลักดันการใช้งานชิปเทคโนโลยี 18A มากขึ้น

ภูมิรัฐศาสตร์และพลังงาน

  • Bloomberg รายงานว่า NATO อาจเข้าช่วยคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบ Hormuz หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายภายในต้นเดือนกรกฎาคม
  • ตลาดมองว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อราคาน้ำมันและ LNG
  • การประชุม NATO วันที่ 7–8 กรกฎาคม อาจเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับตลาดพลังงาน

เศรษฐกิจสหรัฐฯ และ Fed

  • Pending Home Sales สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.4% MoM สูงกว่าคาด
  • สะท้อนว่าตลาดอสังหาฯ ยังแข็งแกร่ง แม้อัตราดอกเบี้ยสูง
  • นักวิเคราะห์เริ่มกังวลว่าเงินเฟ้ออาจกลับมาร้อนแรงอีกครั้งจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
  • Ed Yardeni มองว่า Fed อาจ “ตามหลังเงินเฟ้อ” และมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม ซึ่งอาจกดดันตลาดหุ้นเพิ่มเติม

EURUSD chart (D1)

Source: xStation5

US100 chart (H1)

Source: xStation5

Source: xStation5

20 พฤษภาคม 2026, 08:59

Bitcoin ร่วงสู่ระดับ 76,000 ดอลลาร์ แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
20 พฤษภาคม 2026, 08:58

📈 โกโก้พุ่งขึ้น 4% พยายามรีบาวด์จากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์
20 พฤษภาคม 2026, 08:57

📉 ทองคำร่วง 1.5%
20 พฤษภาคม 2026, 08:55

แรงขายถล่ม Wall Street 🚩 หุ้นกลุ่ม Semiconductor และ AI เผชิญแรงกดดันหนัก
ดัชนี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก