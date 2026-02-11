📈 ราคาทองพุ่ง 1.5% ก่อน NFP ทำระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม

Dưới đây là bản dịch sang tiếng Thái của nội dung bạn gửi, giữ nguyên phong cách phân tích thị trường và phù hợp cho social/YouTube:
ราคาทองคำวันนี้ปรับตัวขึ้นกว่า 1% ได้รับแรงหนุนจาก ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า และปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกหลายประการ
-
Donald Trump กล่าวว่า สหรัฐควรรักษาอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำที่สุดในโลก และยังขู่จะส่ง เรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองไปใกล้อิหร่าน
-
ขณะเดียวกัน อิหร่าน ระบุว่ารายการโครงการขีปนาวุธไม่ใช่เรื่องเจรจา แม้ว่าจะพิจารณาการเจรจากับสหรัฐอีกครั้ง
สิ่งที่น่าสนใจคือ ข้อมูลใหม่จาก กองทุนบำนาญดัตช์ Stichting Pensioenfonds ABP ระบุว่ากองทุนลดการถือครอง พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลงราว 30% และขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 6 เดือน (ถึงกันยายน 2025)
-
ขณะนี้ ABP ยังถือพันธบัตรอยู่ราว 19 พันล้านดอลลาร์ แต่การปรับพอร์ตนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ลงทุนรายใหญ่บางรายเริ่มลดการถือครองหนี้สหรัฐฯ
-
แม้ขนาดยังไม่มาก แต่ก็เพียงพอที่จะกดดันดอลลาร์และสนับสนุนราคาทองคำ
แรงซื้อจาก ทองคำ ETF ก็ช่วยผลักดันราคาขึ้นเช่นกัน
-
ความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นในวันนี้ ก่อนรายงาน NFP ตลาดแรงงานสหรัฐฯ เวลา 14:30 CET
-
ข้อมูลการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐส่วนใหญ่ค่อนข้างน่าผิดหวัง ซึ่งช่วยหนุนสินทรัพย์มีค่าอย่างทองคำ
จากมุมมอง ทางเทคนิค
-
กราฟทองคำรายชั่วโมงชี้ให้เห็น แนวต้านสำคัญ ใกล้ระดับ Fibonacci 61.8% และ 71.6% ของการปรับตัวลงล่าสุด
-
หากราคาทะลุ 5,260 ดอลลาร์ อาจเปิดทางไปสู่ระดับสูงสุดใหม่
-
ราคายังคงอยู่เหนือทั้ง EMA50 และ EMA200 สะท้อนแรงซื้อ (momentum) ขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
Source: xStation5
🚨📉 ด่วน: ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์!
⏬ EURUSD อ่อนตัวลงก่อนตัวเลข CPI สหรัฐฯ
🧾 สรุปตลาด: ดอลลาร์เร่งตัวก่อนตัวเลข CPI ผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสออกมา “ผสมผสาน”
ราคาน้ำมันร่วงหนัก ท่ามกลางข่าวลือว่า OPEC อาจเพิ่มกำลังการผลิตอีกระลอก