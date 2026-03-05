ข่าวเด่นวันนี้ 5 มี.ค.

📈 เศรษฐกิจสหรัฐฯ – ข้อมูลสดจาก ISM Services และตลาดแรงงาน
ISM Services (ก.พ.): ดัชนีพุ่งขึ้น 56.1 จุด สูงสุดตั้งแต่กลางปี 2022 เกินความคาดหมายอย่างมาก
Prices Paid ดัชนีย่อยลดลงต่ำสุดเกือบปี → แสดงให้เห็นความกดดันเงินเฟ้อในบริการคลายตัว
ตรงข้ามกับ ISM Manufacturing ที่ราคายังสูง
ตลาดแรงงาน (ADP): งานภาคเอกชนเพิ่ม 63,000 ตำแหน่ง ในก.พ. สูงสุดตั้งแต่ ก.ค. 2025 เป็นสัญญาณความแข็งแกร่งก่อน NFP วันศุกร์
🏦 ปฏิกิริยาตลาด Wall Street
US100 +1.8%, US500 +1% ฟื้นส่วนใหญ่ของการขาดทุนก่อนหน้า
ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจมีอิทธิพลมากกว่าความกังวลภูมิรัฐศาสตร์
นักลงทุนคาดว่าความขัดแย้งอาจไม่ยืดเยื้อเท่าที่ Donald Trump ประเมินไว้
🛢 ราคาน้ำมัน
WTI ขึ้นเล็กน้อย +0.2% → ประมาณ $75/bbl
Brent ลดลง -0.3%
นักลงทุนเริ่มประเมินความเป็นไปได้ของความขัดแย้งที่สั้นกว่า
ขณะเดียวกัน อิหร่าน อ้างโจมตีแท็งก์น้ำมันแล้ว 10 ลำ และเตรียมยิงเรือใดที่สนับสนุนอิสราเอล
✈️ ความเคลื่อนไหวทางทหารและการทูต
Pete Hegseth (รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ) ประกาศว่า สหรัฐฯ และอิสราเอลใกล้ได้อำนาจอากาศเหนืออิหร่านเต็มที่
อิหร่านปฏิเสธข่าวการเจรจาสงบศึก → ยังคงสร้างความผันผวนต่อสินค้าโภคภัณฑ์
📦 ข้อมูลสต็อกสหรัฐฯ
น้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย
สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง → สะท้อนความต้องการน้ำมันยังแข็งแกร่ง
₿ ตลาดคริปโตและหุ้นที่เกี่ยวข้อง
Bitcoin ทะลุ $73,000
Trump วิจารณ์ธนาคารเรื่องการกีดกันนวัตกรรมคริปโต สนับสนุน Clarity Act
หุ้นคริปโตเด้ง:
Coinbase (COIN) +14% หลัง CEO เจรจากับ Trump
MicroStrategy (MSTR) +11% ได้แรงหนุนจาก Bitcoin
Circle (CRCL) +3.5% จากความหวังเรื่องกฎเกณฑ์ stablecoin
💻 Broadcom (AVGO)
นักลงทุนรอดู รายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด
เป็นบารอมิเตอร์สำคัญของ ความต้องการชิป AI นอกเหนือจาก Nvidia
คาดการณ์สูง หลัง Leo KoGuan ระบุว่า “AI ไม่ใช่ฟองสบู่ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น” → หนุนหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ (Nvidia +1.1%)
สรุปข่าวเช้า 6 มี.ค.