08:30 · 5 มีนาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 5 มี.ค.

📈 เศรษฐกิจสหรัฐฯ – ข้อมูลสดจาก ISM Services และตลาดแรงงาน

  • ISM Services (ก.พ.): ดัชนีพุ่งขึ้น 56.1 จุด สูงสุดตั้งแต่กลางปี 2022 เกินความคาดหมายอย่างมาก

    • Prices Paid ดัชนีย่อยลดลงต่ำสุดเกือบปี → แสดงให้เห็นความกดดันเงินเฟ้อในบริการคลายตัว

    • ตรงข้ามกับ ISM Manufacturing ที่ราคายังสูง

  • ตลาดแรงงาน (ADP): งานภาคเอกชนเพิ่ม 63,000 ตำแหน่ง ในก.พ. สูงสุดตั้งแต่ ก.ค. 2025 เป็นสัญญาณความแข็งแกร่งก่อน NFP วันศุกร์

🏦 ปฏิกิริยาตลาด Wall Street

  • US100 +1.8%, US500 +1% ฟื้นส่วนใหญ่ของการขาดทุนก่อนหน้า

  • ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจมีอิทธิพลมากกว่าความกังวลภูมิรัฐศาสตร์

  • นักลงทุนคาดว่าความขัดแย้งอาจไม่ยืดเยื้อเท่าที่ Donald Trump ประเมินไว้

🛢 ราคาน้ำมัน

  • WTI ขึ้นเล็กน้อย +0.2% → ประมาณ $75/bbl

  • Brent ลดลง -0.3%

  • นักลงทุนเริ่มประเมินความเป็นไปได้ของความขัดแย้งที่สั้นกว่า

  • ขณะเดียวกัน อิหร่าน อ้างโจมตีแท็งก์น้ำมันแล้ว 10 ลำ และเตรียมยิงเรือใดที่สนับสนุนอิสราเอล

✈️ ความเคลื่อนไหวทางทหารและการทูต

  • Pete Hegseth (รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ) ประกาศว่า สหรัฐฯ และอิสราเอลใกล้ได้อำนาจอากาศเหนืออิหร่านเต็มที่

  • อิหร่านปฏิเสธข่าวการเจรจาสงบศึก → ยังคงสร้างความผันผวนต่อสินค้าโภคภัณฑ์

📦 ข้อมูลสต็อกสหรัฐฯ

  • น้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย

  • สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง → สะท้อนความต้องการน้ำมันยังแข็งแกร่ง

ตลาดคริปโตและหุ้นที่เกี่ยวข้อง

  • Bitcoin ทะลุ $73,000

  • Trump วิจารณ์ธนาคารเรื่องการกีดกันนวัตกรรมคริปโต สนับสนุน Clarity Act

  • หุ้นคริปโตเด้ง:

    • Coinbase (COIN) +14% หลัง CEO เจรจากับ Trump

    • MicroStrategy (MSTR) +11% ได้แรงหนุนจาก Bitcoin

    • Circle (CRCL) +3.5% จากความหวังเรื่องกฎเกณฑ์ stablecoin

💻 Broadcom (AVGO)

  • นักลงทุนรอดู รายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด

  • เป็นบารอมิเตอร์สำคัญของ ความต้องการชิป AI นอกเหนือจาก Nvidia

  • คาดการณ์สูง หลัง Leo KoGuan ระบุว่า “AI ไม่ใช่ฟองสบู่ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น” → หนุนหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ (Nvidia +1.1%)

6 มีนาคม 2026, 21:13

📉 Market Wrap: เงินทุนไหลออกจากยุโรป 🇪🇺
6 มีนาคม 2026, 19:36

📈 ราคาน้ำมันพุ่ง 6% – จะเกิดซ้ำเหมือนปี 2022 หรือไม่? 🛢️
6 มีนาคม 2026, 19:32

🚩 US500 ร่วงก่อนตลาดสหรัฐเปิด ขณะที่ดัชนี VIX พุ่งขึ้น 6%
6 มีนาคม 2026, 13:41

สรุปข่าวเช้า 6 มี.ค.
