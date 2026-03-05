📀 Coinbase และ MicroStrategy พุ่งแรง หลังทรัมป์ท้าทายธนาคารบนวอลล์สตรีท

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลฟื้นตัวแรง หลังทรัมป์สนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโต
📊 ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังฟื้นตัวอย่างรุนแรง ไม่เพียงเพราะตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและทิศทางความเชื่อมั่นในตลาดเปลี่ยนไป แต่ยังได้รับแรงหนุนจาก สัญญาณการสนับสนุนทางการเมืองระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐฯ
🔹 แรงขับเคลื่อนเชิงการเมือง: ทรัมป์ – Coinbase
แรงผลักดันหลักมาจากรายงานการประชุมส่วนตัวระหว่าง ประธานาธิบดี Donald Trump กับ Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase รายละเอียดการประชุมยังไม่เปิดเผย แต่ทันทีหลังจากนั้น ประธานาธิบดีได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียโจมตีสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม
ทรัมป์กล่าวว่า ธนาคารต้อง “ทำข้อตกลงที่ดีต่ออุตสาหกรรมคริปโต”
การขัดขวางนวัตกรรม โดยเฉพาะเรื่อง การกำกับ stablecoin เป็นสิ่งที่ “ไม่สามารถยอมรับได้”
เขาสนับสนุนจุดยืนของอุตสาหกรรมต่อ Clarity Act กฎหมายตลาดที่กำหนดกรอบการควบคุมโทเค็นดิจิทัลที่ให้ผลตอบแทนคล้ายดอกเบี้ย
🔹 หุ้นบริษัทคริปโตปรับตัวสูง: Coinbase นำตลาด
Coinbase (COIN): พุ่งกว่า 14%
MicroStrategy (MSTR): ขึ้น 9% บริษัทมีสำรอง Bitcoin จำนวนมาก
Circle (CRCL): กำไรเริ่มต้นเกือบ 6% แต่ลดลงเหลือประมาณ 2%
🔹 หุ้นธนาคารแบบดั้งเดิมอ่อนตัว
หุ้นของ JPMorgan Chase และ Bank of America ปรับลดลงเล็กน้อย
Jamie Dimon ซีอีโอของ JPMorgan ยังคงวิจารณ์คริปโต โดยระบุว่าบริษัทคริปโตควรได้รับ การกำกับดูแลเทียบเท่าธนาคารแบบดั้งเดิม
Since its February 13 trough, Coinbase shares have appreciated by nearly 50%. Source: xStation5
ฟื้นตัวแรงของ Bitcoin และ Ethereum หลังแรงหนุนเชิงการเมือง
📈 การสนับสนุนเชิงการเมืองจาก ประธานาธิบดี Trump สอดคล้องกับการฟื้นตัวของแรงซื้อใน Bitcoin และ Ethereum ทำให้เหรียญทั้งสองกลับมาทำกำไรหลังจากขาดทุนในช่วงต้นสัปดาห์:
Bitcoin: ขยับขึ้น 7% ทะลุระดับ $73,000
Ethereum: ขึ้น 9% และไม่เพียงอยู่เหนือ $2,000 แต่ยังแตะ $2,150
🔹 ปัจจัยพื้นฐานที่รองรับตลาดกระทิง:
นักวิเคราะห์มองว่า ความมุ่งมั่นของ Trump ในการทำให้สหรัฐฯ เป็น “Crypto Capital of the World” สร้างฐานพื้นฐานที่ชัดเจนสำหรับตลาดกระทิงที่ยั่งยืนไปจนถึงปี 2026
การเอาชนะความต้านทานจากธนาคารต่อ stablecoin ที่ให้ผลตอบแทน อาจกระตุ้นให้มี เงินทุนสถาบันไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมคริปโต
ผลกระทบนี้สะท้อนแล้วใน มูลค่าหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ที่พุ่งขึ้นอย่างชัดเจน
📊 ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา Bitcoin มีความสัมพันธ์สูงกับ Nasdaq แต่ยังคง ตามหลังดัชนีหุ้นเทคโนโลยี
🔹 แนวโน้มครึ่งหลังปี:
หาก นโยบายการกำกับดูแลคริปโต เร่งตัวขึ้นจริง ตลาดคริปโตอาจกลายเป็น ตัวเลือกลงทุนหลักแทนทองคำและเงิน
Bitcoin และ Ethereum อาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันมากขึ้น และเป็น ตัวขับเคลื่อนตลาดแทนสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม
