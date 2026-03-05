🚨 สถานการณ์อิหร่าน: ภาพรวมปัจจุบันและแนวโน้ม

สถานการณ์ปัจจุบันของอิหร่าน: การวิเคราะห์และภาพรวมความเสี่ยง
🔹 บริบทสถานการณ์และเป้าหมายการโจมตี:
จากบริบทของเหตุการณ์ ทรัพยากรและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง การตอบสนองของอิหร่าน รวมถึงลำดับเหตุการณ์ก่อนและระหว่างการโจมตี สะท้อนว่าจุดประสงค์หลักของปฏิบัติการร่วมของ สหรัฐฯ และ อิสราเอล คือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของอิหร่าน
🔹 ความมุ่งมั่นของรัฐบาลอิหร่าน:
รัฐบาลศาสนานิยมสุดโต่งของอิหร่านจะไม่ละทิ้งความทะเยอทะยานในการพัฒนาขีปนาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งเป้าหมายนี้อิหร่านได้เข้าใกล้อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้จะมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่า
🔹 แรงกดดันด้านเศรษฐกิจและสังคม:
ความล่มสลายทางเศรษฐกิจและการเงินของอิหร่านที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมกับการประท้วงระลอกใหม่ สหรัฐฯ จึงมุ่งดำเนินการเพื่อจำกัดบทบาทของอิหร่านในฐานะรัฐหนึ่ง
🔹 การเตรียมการของสหรัฐฯ และอิสราเอล:
การวางแผนปฏิบัติการรวมถึงการส่ง กลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบิน (carrier strike groups) และเครื่องบินรบหลายร้อยลำ รวมถึงแพลตฟอร์มเฉพาะทาง และปริมาณยุทโธปกรณ์ที่จัดเตรียมระหว่างเดือนธันวาคม–กุมภาพันธ์ ชี้ให้เห็นว่าระยะเวลาที่ตั้งใจดำเนินปฏิบัติการน่าจะอยู่ที่ 4–12 สัปดาห์
🔹 ศักยภาพและข้อจำกัดของอิหร่าน:
-
สต็อก ขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ (ballistic missiles) ของอิหร่านมีจำกัด เพียงไม่กี่ร้อยหน่วย
-
ระบอบอิหร่านไม่สามารถรักษาการโจมตีในระดับปัจจุบันได้ต่อเนื่อง แต่สามารถเติมเต็มบางส่วนของขีปนาวุธได้ช้า ๆ แม้หลังจากสต็อกเดิมหมด
-
โรงงานผลิตอาวุธหลายแห่งอยู่ใต้ดินหรือซ่อนอยู่
-
ในปี 2025 รัสเซียและจีน ส่งวัตถุดิบเคมีหลายพันตันสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงและวัตถุระเบิด ซึ่งอาจมีต่อเนื่องในระดับจำกัด รวมถึงเส้นทางผ่านทะเลแคสเปียน
🔹 ความสามารถในการตอบโต้ของอิหร่าน:
ศักยภาพการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านลดลงเร็วกว่าที่คาดการณ์โดยนักวิเคราะห์ที่สนับสนุนสหรัฐฯ โดยความสามารถนี้อาจลดลง ใกล้ศูนย์ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของกองกำลังอิหร่าน การกำจัดภัยคุกคามอย่างสมบูรณ์ยังคงทำได้ยาก
Source: ISW
แนวโน้มการโจมตีของอิหร่าน: ผลกระทบและข้อจำกัด
🔹 รูปแบบการเลือกเป้าหมาย:
จากรูปแบบการโจมตีของกองกำลังอิหร่าน สอดคล้องกับคำประกาศของ สหรัฐฯ ว่าส่วนสำคัญของผู้นำของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านถูกกำจัดหรือถูกตัดขาดจากโครงสร้างการสั่งการ
🔹 ลักษณะการโจมตี:
การโจมตีดำเนินไปอย่าง ขาดการวางแผนและสับสน ทำให้เกิดความวิตกกังวลในประชาชนและความยุ่งยากด้านลอจิสติกส์
🔹 ผลกระทบทางทหาร:
แม้ว่าจะสร้างความตื่นตัวและความสับสน แต่ ผลกระทบทางวัตถุและทางทหารโดยรวมยังถือว่าน้อยมาก
Source: ISW
สถานการณ์และแนวโน้มการปฏิบัติการต่ออิหร่าน: การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
🔹 โครงสร้างการสั่งการของอิหร่าน:
-
ระบบการสั่งการเข้าสู่ “โหมดอิสระ (autonomous)” โดยผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ตัดสินใจเป้าหมายและการปฏิบัติการเอง
-
ส่งผลให้ความสามารถในการปฏิบัติการของอิหร่านลดลง แต่เพิ่มความเสี่ยงของ การบานปลายที่ไม่คาดคิดนอกภูมิภาค
🔹 อาวุธสำคัญ:
-
อิหร่านมีสต็อกโดรนประเภท “Shahed” จำนวนหลายร้อยถึงหลายพันหน่วย
-
สามารถโจมตีเป้าหมายขนาดใหญ่หรือเคลื่อนที่ช้าในอ่าวเปอร์เซียได้เป็นเดือน
-
การผลิตโดรนง่ายกว่าการผลิตขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์มาก
🔹 อุปสรรคด้านการป้องกันของฝ่ายสหรัฐฯ–พันธมิตร:
-
สหรัฐฯ อิสราเอล และประเทศอ่าวเปอร์เซียกำลังลดสต็อก ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน/Interceptor อย่างรวดเร็ว
-
หากไม่ปรับยุทธวิธีหรือจัดหาอาวุธเพิ่มเติม อาวุธต่อต้านอากาศขั้นสูงในภูมิภาคอาจเข้าสู่ ระดับวิกฤติภายใน 20–30 วัน
-
การขาดอาวุธป้องกันอากาศนี้อาจทำให้ระบบป้องกันปัจจุบัน ซึ่งสกัดโดรนและขีปนาวุธได้ ~90% ล้มเหลว
🔹 สถานะกองทัพอิหร่าน:
-
ข้อมูลดาวเทียมและเอกสารจากเพนตากอนชี้ว่า กองทัพเรือของอิหร่านแทบไม่เหลือความสามารถ
-
กองทัพอากาศส่วนใหญ่ถูกทำลายหรือสูญเสียศักยภาพ
🔹 แนวทางปฏิบัติการต่อไป:
-
เป้าหมายหลักยังเป็น การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง โดยอาศัยการสนับสนุนของประชาชนในพื้นที่
-
การโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลเน้นไปที่ ผู้นำสาธารณรัฐอิสลามและโครงสร้างบังคับบัญชา มากกว่าการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือน
-
การปฏิบัติการมีแนวโน้ม สั้นและจำกัดความเสียหายต่อพลเรือน
🔹 การสนับสนุนจากภาคประชาชน:
-
ก่อนการบุก มีการวางเครือข่ายปฏิบัติการพิเศษภายในอิหร่านเพื่อ ประสานและเร่งการประท้วง
-
ผู้ประท้วงที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่พิเศษอาจยึดสถานที่สำคัญและเมืองใหญ่ ทำให้รัฐอิหร่านสูญเสียความสามารถในการป้องกันอย่างเป็นระบบ
🔹 ปัจจัยเวลาและวัฒนธรรม:
-
วันปีใหม่ของอิหร่าน Nowruz (20 มีนาคม) หลังสิ้นสุดเดือนถือศีลอด Ramadan คาดว่าจะเกิดการประท้วงเพิ่มขึ้น
-
การประท้วงอาจไม่สามารถถูกปราบปรามได้ ทำให้เกิด การล้มล้างสาธารณรัฐอิสลาม
-
ในขั้นสุดท้าย การบุก/ยึดพื้นที่จำกัด เช่น Khuzestan หรือบริเวณ Bandar Abbas เป็นไปได้
🔹 ความแตกต่างทางชาติพันธุ์:
-
อิหร่านไม่เป็นเอกภาพทางชาติพันธุ์:
-
ตะวันตก: Kurds, Lurs, Azeris (ศูนย์กลางการประท้วง)
-
เหนือ: Mazandaranis, Turkmen
-
ตะวันออกเฉียงใต้: Baluch
-
-
กลุ่มเหล่านี้มีประวัติการก่อจลาจลต่อรัฐบาลกลาง สหรัฐฯ มีแนวโน้มใช้ความแตกต่างนี้ในการกดดันรัฐบาลอิหร่าน
🔹 ความไม่แน่นอนของผู้นำใหม่:
-
ใครจะมาทดแทน Ayatollahs ยังไม่ชัดเจน
-
ฝ่ายต่อต้านอิหร่าน แตกแยก จัดระเบียบไม่ดี และอ่อนแอทางการเมือง
-
ตัวบุคคลภายนอก เช่น Reza Pahlavi อาจเผชิญความท้าทายรุนแรงในการเข้ามาบริหารประเทศ
Source: ISW
Source: Bloomberg Finance L.P
📍 วิเคราะห์สถานการณ์ “ทางเลือกแบบเวเนซุเอลา” และผลกระทบเชิงภูมิรัฐศาสตร์กับตลาดโลก
🔹 1. แนวทาง “เหมือนเวเนซุเอลา” เป็นไปได้แต่ความน่าจะยังต่ำกว่าแนวทางการล้มระบอบปกครอง
มี scenario ที่อาจคล้ายกับกรณี เวเนซุเอลา — คือระบบรัฐบาลยังคงอยู่ แต่ต้องยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ภายใน เช่น การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจหรือการแบ่งอำนาจทางการเมือง — อย่างไรก็ตามความน่าจะ — ตามการวิเคราะห์ — ยัง ต่ำกว่าการเกิดการล้มระบอบปัจจุบัน เนื่องจาก:
-
อำนาจที่กระจายจริงจังยังไม่เกิดเต็มที่
-
อิหร่านเป็นประเทศใหญ่ทั้งพื้นที่และกำลังทางทหาร
-
ผู้กำหนดนโยบายหลักยังมีท่าทีศัตรูต่อสหรัฐฯ มาก
👉 ตัวแปรที่อาจช่วยผลักดันให้กลายเป็น “เวเนซุเอลาโมเดล” มากขึ้นคือกลุ่มทหารหรือกลุ่มการเมืองที่ไม่ได้อยู่ใน IRGC หรือรอบ ๆ ประธานาธิบดี/รัฐสภา แต่สิ่งนี้ยังถูกมองว่าเป็น ปัจจัยรอง มากกว่าแนวทางหลัก
🔹 2. การแทรกแซงจากภายนอกมีโอกาสสูง
-
กองกำลังของ ฝรั่งเศสและอังกฤษ มีศักยภาพในการเข้าร่วมปฏิบัติการ เนื่องจากทั้งสองชาติมี “expeditionary forces” ที่สามารถแสดงอำนาจทางทหารในภูมิภาคได้จริง
-
ประเทศในยุโรปมี แรงจูงใจทางยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจนในการเปิดเส้นทางการค้าโดยเฉพาะ Strait of Hormuz ให้เร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์พลังงานที่ลากยาวออกไป
👉 หากเกิดการปลุกระดมของชนกลุ่มน้อย เช่น การลุกขึ้นของชนกลุ่มเคิร์ดในตะวันตกของอิหร่าน บางประเทศเช่น ตุรกี หรือแม้แต่ ซีเรีย อาจเข้าแทรกแซงในระดับจำกัดเพื่อปกป้องหรือขยายผลประโยชน์ของตนเอง
🔹 3. อิหร่านยังคงถูกกดดันและถูกคั่นกลาง
-
อิหร่านยังคงถูกมองว่า “โดดเดี่ยว” ในเวทีนานาชาติโดยได้รับการสนับสนุนจาก รัสเซีย/จีน เป็นเพียง คำประกาศแสดงจุดยืนมากกว่าการช่วยเหลือเชิงปฏิบัติจริง
-
พวก “proxy forces” ที่สนับสนุนอิหร่านในภูมิภาคส่วนใหญ่ถูกลดกำลังลงก่อนการยกระดับความขัดแย้งมาก่อนแล้ว
-
กลุ่มอย่าง ฮูติในเยเมน ยังมีอยู่ แต่บทบาทยังค่อนข้าง ไม่กว้างขวางหรือสำคัญไกลถึงระดับเปลี่ยนผลของสงครามได้
📊 📌 มุมมองตลาดและผลกระทบทางเศรษฐกิจ — ตัวเชื่อมกับภาพรวมข้างต้น
🌍 1. พลังงาน น้ำมัน ก๊าซ และภูมิภาคอ่าว
การรบในตะวันออกกลาง — โดยเฉพาะการปิดหรือความไม่มั่นคงของ ช่องแคบฮอร์มุซ — สามารถสร้างคลื่นกระแทกต่อพลังงานโลกอย่างมีนัยสำคัญ:
-
ห้วงนี้สินค้าโภคภัณฑ์อย่าง น้ำมันดิบ ปรับขึ้นอย่างมากเนื่องจากความเสี่ยงด้านอุปทาน โดยเฉพาะถ้าการปิดทางเดินเรือยังคงอยู่นานหลายสัปดาห์ถึงเดือน
-
หากเกิดการหยุดชะงักจริง ราคาน้ำมันมีแนวโน้มพุ่งสูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล — เกิดแรงกดดันให้เงินเฟ้อพุ่งและเบรกการเติบโตทางเศรษฐกิจ
📉 อีกด้าน, การหยุดชะงักเช่นนี้ยังไม่เพียงส่งผลต่อน้ำมันดิบ:
-
อุปทาน ก๊าซธรรมชาติ (LNG) ของยุโรปถูกกระทบ ทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นมากและเกิดความเปราะบางของระบบพลังงานในระยะสั้น
-
การส่งออกสินค้าเช่น อลูมิเนียม ซึ่งมีโรงแร่และโรงกลั่นในภูมิภาคอ่าว — ถือเป็นสินค้าที่ สำคัญต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการบิน — อยู่ในจุดเสี่ยงเดียวกับพลังงาน หากการขนส่งผ่านช่องแคบถูกขัดขวาง
🏭 2. ผลทางเศรษฐกิจมหภาค
📌 วิกฤตพลังงานที่ลากยาวอาจทำให้:
-
เงินเฟ้อทั่วโลกขยับสูง จากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นและค่าขนส่งที่แพงขึ้น
-
การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากแรงกดดันด้านต้นทุนเพิ่มขึ้นทั่วทั้งระบบ
-
นักลงทุนอาจย้ายพอร์ตไปยังสินทรัพย์ปลอดภัย ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงออกจากภาวะ “risk-on”
