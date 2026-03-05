🚨 ด่วน: สต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้นแรงอีกครั้ง – WTI ใกล้แตะ 74 ดอลลาร์

สรุปตัวเลขสต็อกน้ำมันล่าสุด
สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด สะท้อนแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดพลังงานยังคงอยู่
▪️ น้ำมันดิบ (Crude Oil): +3.4 ล้านบาร์เรล
(ตลาดคาด +3.0 ล้านบาร์เรล | ก่อนหน้า +16 ล้านบาร์เรล)
▪️ เบนซิน (Gasoline): -1.7 ล้านบาร์เรล
(คาด -2.0 ล้านบาร์เรล | ก่อนหน้า -1.0 ล้านบาร์เรล)
▪️ น้ำมันกลั่น/ดีเซล (Distillates): +0.4 ล้านบาร์เรล
(คาด -2.4 ล้านบาร์เรล | ก่อนหน้า +0.25 ล้านบาร์เรล)
แนวโน้มตลาดน้ำมันล่าสุด: ปัจจัยพลังงานและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กำหนดทิศทาง
▪️ สต็อกน้ำมันดิบ: เพิ่มขึ้นอีกครั้งในระดับมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์
▪️ สต็อกเบนซิน: ลดลง ส่งสัญญาณความต้องการน้ำมันกลั่นยังคงแข็งแกร่ง
▪️ พรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์: แม้ว่าตัวเลขสต็อกในประเทศจะสูง แต่ตลาดน้ำมันยังคงอ่อนไหวต่อความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นหลัก
▪️ ราคาน้ำมัน: ราคาน้ำมัน West Texas Intermediate (WTI) ขณะนี้เคลื่อนไหวกลับขึ้นมาที่ระดับประมาณ 74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากตลาดเริ่มมั่นใจว่าความขัดแย้งอาจคลี่คลายเร็วกว่าเวลาที่คาดไว้หลายสัปดาห์
