08:14 · 5 มีนาคม 2026

🚨 ด่วน: สต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้นแรงอีกครั้ง – WTI ใกล้แตะ 74 ดอลลาร์

สรุปตัวเลขสต็อกน้ำมันล่าสุด

สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด สะท้อนแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดพลังงานยังคงอยู่

▪️ น้ำมันดิบ (Crude Oil): +3.4 ล้านบาร์เรล
(ตลาดคาด +3.0 ล้านบาร์เรล | ก่อนหน้า +16 ล้านบาร์เรล)

▪️ เบนซิน (Gasoline): -1.7 ล้านบาร์เรล
(คาด -2.0 ล้านบาร์เรล | ก่อนหน้า -1.0 ล้านบาร์เรล)

▪️ น้ำมันกลั่น/ดีเซล (Distillates): +0.4 ล้านบาร์เรล
(คาด -2.4 ล้านบาร์เรล | ก่อนหน้า +0.25 ล้านบาร์เรล)

Oil inventories increase in line with seasonality. On the other hand, we can notice a significant increase in oil processing in the US, suggesting preparations for a recovery in demand. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

 

แนวโน้มตลาดน้ำมันล่าสุด: ปัจจัยพลังงานและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กำหนดทิศทาง

▪️ สต็อกน้ำมันดิบ: เพิ่มขึ้นอีกครั้งในระดับมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์

▪️ สต็อกเบนซิน: ลดลง ส่งสัญญาณความต้องการน้ำมันกลั่นยังคงแข็งแกร่ง

▪️ พรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์: แม้ว่าตัวเลขสต็อกในประเทศจะสูง แต่ตลาดน้ำมันยังคงอ่อนไหวต่อความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นหลัก

▪️ ราคาน้ำมัน: ราคาน้ำมัน West Texas Intermediate (WTI) ขณะนี้เคลื่อนไหวกลับขึ้นมาที่ระดับประมาณ 74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากตลาดเริ่มมั่นใจว่าความขัดแย้งอาจคลี่คลายเร็วกว่าเวลาที่คาดไว้หลายสัปดาห์

 

 

6 มีนาคม 2026, 21:13

