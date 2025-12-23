🟡 ทองคำพุ่ง 1.8% หลังปัจจัย Fed

ทองคำและเงินเริ่มต้นสัปดาห์ที่สั้นลงจากวันหยุดด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง (GOLD: +1.8% สู่ราว 4,420 ดอลลาร์สหรัฐ, SILVER: +2.5% สู่ราว 68.20 ดอลลาร์สหรัฐ) ดันโลหะมีค่าหลักสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยมาจากการจัดพอร์ตของตลาดรอบนโยบายการเงินสหรัฐฯ ในปี 2026 รวมถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่าง เวเนซุเอลาและสหรัฐฯ
สัญญา GOLD สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่จุดสูงสุดของเดือนตุลาคมราว 4,375 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ตามเส้นทางของช่องทางขาขึ้นในปัจจุบัน การทรงตัวเหนือระดับนี้มีความสำคัญต่อการรักษาแนวโน้มขาขึ้น มิฉะนั้นอาจเกิดการปรับฐาน โดยเฉพาะหากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ช่วยหนุนปริมาณการซื้อขายโลหะมีค่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มจางลง RSI กลับเข้าสู่ระดับซื้อมากเกินไปอีกครั้ง แม้ว่าปีนี้ทองคำยังสามารถซื้อขายเหนือระดับนี้ได้โดยไม่มีปัญหามากนัก
การทะลุแนวต้านล่าสุดในตลาดโลหะมีค่าเป็นผลมาจากความคาดหวังที่เอนเอียงไปทางนโยบายผ่อนคลายของ Fed ในปี 2026 ตลาดเข้าประชุม FOMC ล่าสุดด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการตัดสินใจเกิดขึ้นโดยไม่มีข้อมูลสำคัญด้านเงินเฟ้อหรือแรงงาน แต่ท่าทีสงบของ Powell และการไม่มี “การตัดแบบเข้มงวด” ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในตลาด
ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยในเดือนมกราคมลดลงเล็กน้อยในรอบเดือนที่ผ่านมา (ปัจจุบันประมาณ 20% สำหรับการลดอีกครั้ง แหล่งที่มา: CME FedWatch) แต่ตลาดยังคงประเมินว่ามีโอกาสมากกว่าสองครั้งในการลดดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี 2026 และได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ล่าสุดที่ต่ำกว่าที่คาดไว้
เรื่องการแต่งตั้งประธาน Fed คนใหม่มีบทบาทลดลง แม้ว่าผู้สมัครที่ได้รับการเสนอโดย Trump จะต้องเผชิญความท้าทายในการชักจูงสมาชิก FOMC คนอื่นให้มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยที่ต่ำลงช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือทองคำเทียบกับสินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล ดังนั้นความคาดหวังต่อ Fed ยังคงสะท้อนสู่ความต้องการทองคำที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
ตลาดในขณะนี้ประเมินว่า จะไม่มีการลดดอกเบี้ยในเดือนมกราคม แต่สัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ย (swaps) ประเมินว่ามีโอกาสลดมากกว่า 2 ครั้งก่อนเดือนกันยายน
โลหะมีค่ากำลังฟื้นตัวหลังจากปีทองคำที่ทำสถิติ—โดยเฉพาะทองคำที่ปรับตัวขึ้นถึง 70% โลหะอื่นที่เคยไม่ได้รับความสนใจมาก่อน เช่น แพลทินัมและเงิน ก็เริ่มตามขึ้นมา ไม่เพียงแต่เป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่า แต่ยังดึงดูดความสนใจจากบทบาทในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ๆ ยังคงลดความเสี่ยงและสนับสนุนการไหลของเงินเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ยึด เรือน้ำมันเพิ่มเติมนอกชายฝั่งเวเนซุเอลา นักลงทุนจึงกังวลถึงความเป็นไปได้ของความขัดแย้งทางทหารครั้งใหม่
ความต้องการโลหะมีค่าอาจยังคงได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกลาง ที่นอกจากลดดอกเบี้ยแล้วยังเพิ่มสำรองทองคำ โดยเฉพาะในประเทศตลาดเกิดใหม่ นักลงทุนรายย่อยก็ตามกระแสนี้เช่นกัน โดยเข้าถึงตลาดอย่างรวดเร็วทั้งผ่านทองคำแท่งจริงและ ETFs
