08:37 · 6 มีนาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 6 มี.ค.

  • ราคาน้ำมันทำระดับสูงสุดในพื้นที่ ความตึงเครียดอิหร่านและนโยบายทรัมป์กดดันแรงจูงใจตลาด

ตลาดหุ้นสหรัฐ

  • หุ้นสหรัฐยังคงปรับตัวลดลง หลังมีรายงานว่า รัฐบาลทรัมป์เตรียมออกข้อบังคับใหม่ ที่ต้องมีใบอนุญาตของสหรัฐสำหรับการส่งออกชิป AI ขั้นสูงทั่วโลก รวมถึงอุปกรณ์ของ Nvidia และ AMD

  • หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ได้รับแรงกดดันอย่างชัดเจน

ตลาดพลังงาน

  • ราคาน้ำมัน Brent และ WTI ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในพื้นที่ เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ

  • ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวขึ้นหลังข้อมูล EIA แสดงว่าสต็อกก๊าซลดลงมากกว่าคาด: -132 Bcf เทียบกับคาดการณ์ -124 Bcf

ตลาดฟอเร็กซ์

  • ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า

  • สกุลเงินโภคภัณฑ์ เช่น AUD และ NZD อยู่ภายใต้แรงกดดัน

ตลาดคริปโต

  • ตลาดคริปโตสะท้อนความอ่อนแอของ Wall Street

  • Bitcoin ลดลงประมาณ 2.5% และซื้อขายในช่วง $71,000

โลหะมีค่า

  • ราคาทองคำและเงินปรับตัวลดลงจากดอลลาร์ที่แข็งค่า

  • Silver ลดลง 2.24%

  • Gold ลดลง 1.35%

9 มีนาคม 2026, 19:00

3 ตลาดที่น่าจับตาสัปดาห์นี้
9 มีนาคม 2026, 16:13

DE40 ลดลง 2.6% 📉 หุ้นยุโรปกดดันตลาดต่อเนื่อง
9 มีนาคม 2026, 16:03

Bitcoin ฟื้นตัว แม้หุ้นโลกเทขาย น้ำมันพุ่งแรง
9 มีนาคม 2026, 08:38

ข่าวเด่นวันนี้ 9 มี.ค.
