ข่าวเด่นวันนี้ 6 มี.ค.

- ราคาน้ำมันทำระดับสูงสุดในพื้นที่ ความตึงเครียดอิหร่านและนโยบายทรัมป์กดดันแรงจูงใจตลาด
ตลาดหุ้นสหรัฐ
หุ้นสหรัฐยังคงปรับตัวลดลง หลังมีรายงานว่า รัฐบาลทรัมป์เตรียมออกข้อบังคับใหม่ ที่ต้องมีใบอนุญาตของสหรัฐสำหรับการส่งออกชิป AI ขั้นสูงทั่วโลก รวมถึงอุปกรณ์ของ Nvidia และ AMD
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ได้รับแรงกดดันอย่างชัดเจน
ตลาดพลังงาน
ราคาน้ำมัน Brent และ WTI ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในพื้นที่ เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวขึ้นหลังข้อมูล EIA แสดงว่าสต็อกก๊าซลดลงมากกว่าคาด: -132 Bcf เทียบกับคาดการณ์ -124 Bcf
ตลาดฟอเร็กซ์
ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า
สกุลเงินโภคภัณฑ์ เช่น AUD และ NZD อยู่ภายใต้แรงกดดัน
ตลาดคริปโต
ตลาดคริปโตสะท้อนความอ่อนแอของ Wall Street
Bitcoin ลดลงประมาณ 2.5% และซื้อขายในช่วง $71,000
โลหะมีค่า
ราคาทองคำและเงินปรับตัวลดลงจากดอลลาร์ที่แข็งค่า
Silver ลดลง 2.24%
Gold ลดลง 1.35%
3 ตลาดที่น่าจับตาสัปดาห์นี้
