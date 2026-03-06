อ่านเพิ่มเติม
🚨 BREAKING: สต็อกก๊าซธรรมชาติของสหรัฐลดลงแรงกว่าที่ตลาดคาดการณ์

NATGAS ปรับตัวขึ้นหลังการเผยแพร่ข้อมูลจาก EIA ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสต็อกก๊าซธรรมชาติของสหรัฐลดลงมากกว่าที่คาดไว้ โดยลดลง -132 Bcf เทียบกับคาดการณ์ที่ -124 Bcf (ก่อนหน้านี้อยู่ที่ -52 Bcf)

การลดลงของสต็อกที่รวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยหนุนราคาก๊าซ เนื่องจากสะท้อนถึงสมดุลอุปสงค์-อุปทานที่ตึงตัวมากขึ้นในช่วงปลายฤดูหนาว ขณะนี้ตลาดอาจจับตาข้อมูลรายสัปดาห์ครั้งต่อไปและการคาดการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเร็วในการฟื้นตัวของระดับสต็อก

