13:41 · 6 มีนาคม 2026

สรุปข่าวเช้า 6 มี.ค.

🛢️ ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง จากการหยุดชะงักของอุปทานใน ช่องแคบฮอร์มุซ โดย

  • WTI ซื้อขายใกล้ 90 ดอลลาร์/บาร์เรล

  • Brent อยู่ประมาณ 84 ดอลลาร์/บาร์เรล

แม้น้ำมันจะพยายามจำกัดการปรับขึ้น แต่เมื่อสงครามเข้าสู่ วันที่ 6 ราคายังคงพุ่งต่อเนื่อง ทำให้ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ราคาปรับขึ้นรวมแล้วประมาณ 15%

เรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากต้อง เปลี่ยนเส้นทางหรือหยุดนิ่ง หลังอิหร่านโจมตีเรือในพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากความขัดแย้งยืดเยื้อ ราคาน้ำมันอาจพุ่งสูงขึ้นอีก

⚔️ สงครามเข้าสู่วันที่ 6

กองกำลัง สหรัฐและอิสราเอล กำลังทำลายแท่นยิงขีปนาวุธและโดรนของอิหร่าน ส่งผลให้ความถี่ของการโจมตีลดลงประมาณ 90%

ขณะเดียวกัน อิหร่านได้ขยายการโจมตีไปยังอาเซอร์ไบจานและเป้าหมายอื่นในภูมิภาค

ยอดผู้เสียชีวิตในอิหร่าน เกิน 1,200 ราย หลังการโจมตีทางอากาศกว่า 1,300 ครั้ง
ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อ ทรัมป์ ระบุว่าปฏิบัติการอาจดำเนินต่อไปอีกหลายสัปดาห์ และอาจมีการโจมตีเพิ่มเติมหลังการเลือก ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน

🚢 Qatar LNG ระบุว่ากำลังวางแผน เช่าเรือขนส่ง LNG ทั่วโลก หลังการหยุดการผลิตภายในประเทศ

จีนยังคงหวังว่าอิหร่านจะอนุญาตให้ เรือ LNG ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้เร็ว ๆ นี้ เนื่องจากจีนเป็นผู้ซื้อพลังงานรายใหญ่ของภูมิภาค ทั้งจาก อิหร่าน กาตาร์ และซาอุดีอาระเบีย

การตัดสินใจเช่าเรือหลังการปิดโรงงาน Ras Laffan บ่งชี้ว่าตลาดกำลังเตรียมรับมือกับ การหยุดชะงักระยะยาว ซึ่งอาจยืดเยื้อหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

🇺🇸 เพื่อบรรเทาความตึงเครียดในตลาดน้ำมัน สหรัฐได้ให้สิทธิยกเว้นภาษีนำเข้าน้ำมันเพิ่มเติมแก่อินเดียเป็นเวลา 30 วัน

ขณะนี้มีรายงานว่า เรือที่เป็นของจีนหรืออิหร่านยังคงสามารถผ่านช่องแคบได้ แต่เป็นเพียงบางลำเท่านั้น

📉 ทรัมป์ระบุว่าอิหร่านได้ติดต่อเรื่องการหยุดยิง
แต่เขาย้ำว่าหน้าต่างสำหรับการเจรจาอาจต้องใช้เวลาอีก หลายสัปดาห์

สุดสัปดาห์นี้ถือเป็นช่วงสำคัญ

  • หากมีรายงานการเจรจาที่น่าเชื่อถือ → ราคาน้ำมันอาจ ลดลง 5–10%

  • หากไม่เกิดขึ้น → มีโอกาสเกิด gap ขึ้นต่อ

🥇 ทองคำกลับขึ้นเหนือ 5,100 ดอลลาร์/ออนซ์
หลังมีรายงานว่าจีนเข้าซื้อทองคำจำนวนมาก แม้ราคายังถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับการร่วงแรงเมื่อวันที่ 3 มีนาคม

📈 ตลาดหุ้นสหรัฐ

ดัชนีสหรัฐได้ลบการฟื้นตัวส่วนใหญ่ของวันที่ 4 มีนาคม เมื่อวานนี้ แต่วันนี้เริ่มมีสัญญาณรีบาวด์อีกครั้ง

  • US500 +0.3%

  • US100 +0.5%

🌏 ตลาดหุ้นเอเชีย

หุ้นเอเชียฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากร่วงก่อนหน้า

  • ตลาด อิสราเอล และ ซาอุดีอาระเบีย ปรับตัวขึ้น

  • ตลาด UAE และ กาตาร์ ยังคงปิดทำการ

อย่างไรก็ตาม ดัชนีเอเชียยังมีแนวโน้ม ปิดสัปดาห์แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020

📊 ไฮไลต์เศรษฐกิจวันนี้

ตลาดกำลังรอ รายงานการจ้างงานสหรัฐ (NFP)

แม้ความเชื่อมั่นยังแข็งแกร่งหลังข้อมูล ADP ล่าสุด
แต่ความคาดหวังต่อ การลดดอกเบี้ยของ Fed กำลังลดลง เนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น

9 มีนาคม 2026, 19:00

3 ตลาดที่น่าจับตาสัปดาห์นี้
9 มีนาคม 2026, 16:13

DE40 ลดลง 2.6% 📉 หุ้นยุโรปกดดันตลาดต่อเนื่อง
9 มีนาคม 2026, 14:54

น้ำมันทะลุ $100 วิกฤตอุปทานพลังงานกดดันตลาด
9 มีนาคม 2026, 08:38

ข่าวเด่นวันนี้ 9 มี.ค.
