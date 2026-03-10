อ่านเพิ่มเติม
คริปโตปรับตัวขึ้น 4 % ท่ามกลางความตึงเครียด 📈

ประเด็นหลัก
  • Bitcoin และ Ethereum พุ่งเหนือ 69,000 USD และ 2,000 USD 🚀
  • Nasdaq เตรียมเปิดตัวการซื้อขายหุ้นแบบโทเคน

ตลาดคริปโตพุ่งกว่า 4 % แม้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันทะลุ 100 USD ต่อบาร์เรล 📈

  • Bitcoin ยังคงเหนือ 69,000 USD และ Ethereum ขึ้นเหนือ 2,000 USD

  • ตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมปรับตัวลดลง ทำให้เห็นความแตกต่างของปฏิกิริยาระหว่าง ตลาดการเงินแบบดั้งเดิม กับ ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก เงินทุนไหลเข้าสินค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin และราคากลับตัวขึ้นหลังจากการปรับลดก่อนหน้า ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ เช่น Bitcoin ETFs สนับสนุนให้ราคายังคงสูงอยู่ใกล้ ระดับราคาสำคัญ ที่นักลงทุนมองว่าเป็นจุดสำหรับ ต่อเนื่องหรือกลับตัวของแนวโน้ม

ภาคการเงินกำลังเคลื่อนไปสู่การบูรณาการบล็อกเชน

  • วันนี้ Nasdaq ประกาศแผนเปิดตัว การซื้อขายหุ้นแบบโทเคน ร่วมกับแพลตฟอร์มคริปโต Kraken

  • โครงการจะเริ่มใน ครึ่งปีแรกของปี 2027 รวมถึง หุ้นและผลิตภัณฑ์ ETF แบบโทเคน

  • มุ่งเน้น ทำให้กระบวนการโหวตบริษัทง่ายขึ้น และ เพิ่มการเข้าถึงรูปแบบการถือครองดิจิทัล

โครงการนี้สะท้อนถึง ความสนใจที่เพิ่มขึ้นของบล็อกเชนในตลาดที่มีการกำกับดูแล และความพยายามในการ รวมเครื่องมือทางการเงินแบบดั้งเดิมกับระบบสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีผลต่อ การพัฒนาการซื้อขายสินทรัพย์ในอนาคต

 

