คริปโตปรับตัวขึ้น 4 % ท่ามกลางความตึงเครียด 📈

ตลาดคริปโตพุ่งกว่า 4 % แม้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันทะลุ 100 USD ต่อบาร์เรล 📈
-
Bitcoin ยังคงเหนือ 69,000 USD และ Ethereum ขึ้นเหนือ 2,000 USD
-
ตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมปรับตัวลดลง ทำให้เห็นความแตกต่างของปฏิกิริยาระหว่าง ตลาดการเงินแบบดั้งเดิม กับ ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก เงินทุนไหลเข้าสินค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin และราคากลับตัวขึ้นหลังจากการปรับลดก่อนหน้า ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ เช่น Bitcoin ETFs สนับสนุนให้ราคายังคงสูงอยู่ใกล้ ระดับราคาสำคัญ ที่นักลงทุนมองว่าเป็นจุดสำหรับ ต่อเนื่องหรือกลับตัวของแนวโน้ม
ภาคการเงินกำลังเคลื่อนไปสู่การบูรณาการบล็อกเชน
-
วันนี้ Nasdaq ประกาศแผนเปิดตัว การซื้อขายหุ้นแบบโทเคน ร่วมกับแพลตฟอร์มคริปโต Kraken
-
โครงการจะเริ่มใน ครึ่งปีแรกของปี 2027 รวมถึง หุ้นและผลิตภัณฑ์ ETF แบบโทเคน
-
มุ่งเน้น ทำให้กระบวนการโหวตบริษัทง่ายขึ้น และ เพิ่มการเข้าถึงรูปแบบการถือครองดิจิทัล
โครงการนี้สะท้อนถึง ความสนใจที่เพิ่มขึ้นของบล็อกเชนในตลาดที่มีการกำกับดูแล และความพยายามในการ รวมเครื่องมือทางการเงินแบบดั้งเดิมกับระบบสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีผลต่อ การพัฒนาการซื้อขายสินทรัพย์ในอนาคต
Source: xStation5
Bitcoin ปรับตัวขึ้น 3% กำลังพยายามสร้างสัญญาณกลับตัวของแนวโน้ม 📈
